Pronostici 37^ giornata Serie A, 28-07-2020

Pronostici e quote per scommettere sugli anticipi della 37^ Giornata di Serie A. Dopo il trionfo della Juventus la penultima di campionato si apre con l’Atalanta che insegue ancora il 2° posto e la quota dei 100 gol in casa del Parma. In tarda serata big match Inter-Napoli, con i milanesi a loro volta intenzionati a tenere il passo degli orobici.

La penultima di Serie A si apre essenzialmente con un duello a distanza per il 2° posto.

Duello omocromatico, per la precisione: orobici che provano a riprendersi la posizione in casa di un Parma ormai appagato, poi i meneghini faranno la stessa cosa, cercando di tenersi l’ambito posto in classifica, nel big match di San Siro contro un Napoli ormai del tutto privo di motivazioni se non quella di chiudere in bellezza.

Pronostico Parma-Atalanta ore 19:30 :

La penultima giornata si apre con il match del Tardini.

La banda di D’Aversa contro gli orobici di Gasperini – rientrante dalla squalifica.

Di nuovo una emiliana sulla strada verso la gloria della Dea, dopo il Bologna sconfitto di misura.

Come detto le motivazioni non mancano ai bergamaschi, autori, numeri alla mano della migliore stagione della loro storia, con il nuovo record di punti, l’obiettivo dei 100 gol, quello del 2° posto e magari anche qualche buon risultato in Champions League.

Motivazioni invece del tutto mancanti ai ducali, ormai ampiamente salvi.

Inutile negare quanto gli orobici siano favoriti. E possiamo anche aspettarci delle grandi rimonte.

Pronostico Parma-Atalanta X2 + Ov3.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Inter-Napoli, ore 21:45 :

L’Inter di Antonio Conte vuole riprendersi un secondo posto prezioso soprattutto per il prestigio.

Contro un Napoli ormai senza nulla più da chiedere, né da vincere né da perdere, con l’Europa League.

Nerazzurri che un bel balzo in avanti lo han fatto in casa Genoa con il netto 0-3 siglato dalla doppietta di Lukaku.

Napoli che ha battuto 2-0 il Sassuolo, Hysaj e Allan.

Il sopra citato Lukaku autore di una doppietta anche all’andata con vittoria interista 1-3 al San Paolo.

Impressione forte che i nerazzurri bisseranno.

Pronostico Inter-Napoli 1+Gol

Alternativa Ov2.5

