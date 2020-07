Pronostici 36^ giornata Serie A, 26-07-2020

Pronostici e quote per scommettere sugli anticipi della 36^ Giornata di Serie A. E’ ancora una volta la giornata che può decidere il campionato, con la Juventus che ha il nuovo match ball: se batte in casa la Sampdoria è aritmeticamente certa dello scudetto.

Ad aprire la Domenica di campionato il Lecce che insidia il Genoa -caduto contro l’Inter-nella corsa scudetto.

In mezzo, alle ore 19:30, l’unica sfida veramente densa d’interesse è quella che vede l’Udinese, ancora in lotta per la certezza aritmetica della salvezza, andare a far visita al Cagliari.

Per il resto la Roma coltiva le residue speranze Champions contro la Fiorentina, anche se è notevole la distanza dai cugini della Lazio, impegnati in casa del Verona dal canto suo ormai tagliato fuori dall’Europa League, poi la Spal, la prima retrocessa del campionato, ospita un Torino sostanzialmente salvo.

Pronostico Bologna-Lecce ore 17:15 :

I salentini di Liverani possono sfruttare l’assist del Genoa, perdente nettamente contro l’Inter, per tentare l’avvicinamento proprio ai liguri in una appassionante lotta salvezza che si protrarrà almeno fino al prossimo turno.

I felsinei di Mihajlovic non hanno più molto da chiedere a questa stagione ma potrebbero metterci una prova d’orgoglio per onorare il campionato.

Tuttavia il Lecce sembra molto determinato a perseguire una salvezza più che possibile e nell’ultimo periodo, fra alti e bassi, lo ha sostanzialmente dimostrato.

Vedasi la bella vittoria che ha sancito proprio un’altra retrocessione, quella del Brescia.

Emiliani che potrebbero soffrire le percussioni centrali dei salentini.

Pronostico Lecce-Bologna 1X+GG

Alternativa Ov2.5

Pronostico Cagliari-Udinese ore 19:30 :

La banda di Gotti a un passo dalla salvezza aritmetica, i sardi di Zenga non aspettano altro che la fine di una stagione poco brillante, sostanzialmente da archiviare.

Friulani che con il vice, che ha sostituito l’esonerato Igor Tudor, hanno compiuto un upgrade e son molto determinati e perseguire l’obiettivo, e lo si è visto nell’ultimo, incredibile impegno, con strepitosa rimonta nel finale sulla Juve, rovinatagli la possibile festa scudetto.

Friulani che possono spuntarla, ottenendo la vittoria definitiva per la salvezza.

Pronostico Cagliari-Udinese X2 + Un3.5

Alternativa GG

Pronostico Roma-Fiorentina ore 19:30 :

Una grande classica del calcio italiano, ma che, tristemente, stavolta ha ben poco significato all’atto pratico.

La zona Champions sembra sempre più un miraggio per la banda di Fonseca, sempre più lontani i cugini biancocelesti, ma stanno facendo un gran finale – con goleade alle povere retrocesse Spal e Brescia, anche grazie a un redivivo Zaniolo.

Anche la Viola di Iachini sta recuperando terreno dopo diverse occasioni perse – 6 risultati utili di fila, equamente suddivise fra vittorie e pareggi.

Potrebbe esserci battaglia.

Pronostico Roma-Fiorentina GG+Ov2.5

Alternativa GG

Pronostico Spal-Torino ore 19:30 :

Gli estensi di Di Biagio, ultimi in classifica, e i primi a retrocedere, ormai privi di motivazione.

I granata di Longo non son da meno, ormai praticamente salvi e quindi privi di motivazione.

Entrambe potrebbero giocare per bellezza e per chiudere con dignità la stagione.

Pronostico Spal-Torino GG

Alternativa X

Pronostico Verona-Lazio ore 19:30 :

La banda di Simone Inzaghi, tornata alla vittoria contro il Cagliari dopo 4 turni di fila senza successi, insegue ancora la Champions League, ormai ad un passo.

La banda di Juric è reduce da una grande stagione in cui ha sfiorato la qualificazione europea, ambizione abbandonata ormai, dopo 6 gare di fila senza vittorie.

Qualcosa scricchiola nei meccanismi collaudati degli scaligeri e i biancocelesti potrebbero trovare le giuste motivazioni per approfittarne e chiudere il discorso Champions.

Pronostico Verona-Lazio X2 + Un3.5

Alternativa GG

Pronostico Juventus-Sampdoria ore 21:45 :

La Juve di Sarri ha il secondo match ball scudetto dopo aver bruciato quello di Udine, rimontati in pieno finale.

Sull’andamento dei bianconeri nell’ultimo periodo e in generale sulla guida tecnica di Sarri si potrebbero aprire dibattiti.

Di certo c’è che la Juve deve ancora crescere tanto.

Ciò non toglie che la Samp del grande ex di turno Claudio Ranieri possa provare a contrastare l’archiviazione della pratica 9° scudetto di fila per i bianconeri.

La salvezza è quasi sicura ma manca ancora la totale certezza aritmetica.

Specie dopo la pesante sconfitta nel Derby.

Pronostico più difficile del previsto.

Pronostico Juve-Samp 1X+Ov2.5

Alternativa GG

