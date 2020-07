Pronostici 35^ giornata Serie A, 23-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 35^ Giornata di Serie A. La 16esima di ritorno si chiude Giovedì 23 Luglio, e una delle due gare del giorno è quella che può decidere lo scudetto: in virtù della non vittoria dell’Inter sulla Fiorentina – pari senza gol – alle 19:30 alla Juventus basterebbe una vittoria in casa dell’Udinese per aggiudicarsi il 9° titolo di fila, tornando a vincere lo scudetto a Udine, come nel 2002 !

Dopo quella che quindi può essere la gara più decisiva dell’intero campionato, ne arriva una decisamente poco rilevante, quella che alle 21:45 chiude il turno di campionato, con una Lazio in crisi che proverà a mantenere la zona Champions League contro una squadra che, palesemente, non ha più niente da chiedere alla stagione, il Cagliari di Zenga.

Pronostico Udinese-Juventus ore 19:30 :

E’ la gara che può decidere il campionato !

La strada per il titolo potrebbe di nuovo passare da Udine 18 anni dopo per la Juve.

Questo grazie all’assist dell’Inter, fermata sul pari senza gol in casa dalla Fiorentina.

E al fatto che, in caso di vittoria alla Dacia Arena, la Juve si porterebbe a + 9 dalla magistrale Atalanta, che sarebbe un + 10 virtuale per il fatto che i bianconeri sono messi meglio negli scontri diretti contro gli orobici – una vittoria e un pari – distacco che sarebbe ovviamente irrecuperabile con 3 partite da disputare.

La banda di Sarri ha quindi la grande occasione per dare un senso a una stagione più strana che mai, nella quale i bianconeri hanno sostanzialmente dominato il torneo, però con tante, troppe sbavature, e la sensazione è che, effettivamente, questo scudetto ormai decisamente plausibile, sia frutto più dell’inerzia che di qualunque altro fattore.

Udinese che dal canto suo non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Buono in generale il lavoro svolto da Gotti che, ormai ex secondo dell’esonerato Tudor, non ha affatto sfigurato da prima.

Ripetiamo, in linea generale, perché l’andamento post-lockdown dei friulani è stato decisamente altalenante.

Juve che arriva a questa sfida decisiva rinfrancata dalla bella vittoria contro la Lazio – doppietta di Cristiano Ronaldo, il primo gol su rigore, prima di un altro trasformato dal diretto avversario in vetta alla classifica cannonieri Ciro Immobile.

Udinese che non vince da 3 gare, un solo pari, senza gol proprio contro la Lazio, prima e dopo sconfitte contro Sampdoria e Napoli.

Davvero complicato prevedere che i bianconeri falliscano l’occasione.

Pronostico Udinese-Juve 2+Ov1.5

Alternativa 2

Pronostico Lazio-Cagliari ore 21:45 :

In serata chiude la 16esima di ritorno la sfida dell’Olimpico.

I biancocelesti di Simone Inzaghi sono in crisi nera dopo 4 sconfitte e un solo pari nelle ultime 5, ma devono provare a svoltare per non rischiare di farsi soffiare anche il 4° posto, insidiato dai cugini giallorossi.

Cagliari che non ha altro da chiedere a una stagione agrodolce, dove l’arrivo di Zenga sembrava aver ridimensionato le cose ma è sembrata una pia illusione.

Pronostico davvero complicato.

Pronostico Lazio-Cagliari GG

Alternativa Un3.5

