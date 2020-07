Pronostici 35^ giornata Serie A, 22-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 35^ Giornata di Serie A. Si comincia alle 19:30 con il Parma che ospita il Napoli. In serata spiccano il Derby della Lanterna, l’Inter che prova a ritardare la festa della Juventus ospitando la Fiorentina, e l’importante sfida salvezza fra Lecce e Brescia, con i salentini messi ovviamente meglio.

Come detto il Mercoledì della 16esima di ritorno si apre con la sfida fra Parma e Napoli, match che potrebbe regalare emozioni.

In serata, come anticipato, il derby di Genova, ‘casa’ Samp, poi l’Inter di Conte che prova a coltivare le residue speranze scudetto contro la Fiorentina e la sfida ad alta tensione in zona retrocessione fra Lecce e Brescia.

Completano la promettente sfida Torino-Verona e la Roma che va a fare visita ad una Spal già virtualmente in Serie B.

Pronostico Parma-Napoli ore 19:30 :

Il Mercoledì di campionato si apre al Tardini con un match che promette spettacolo.

Ducali essenzialmente già salvi e perciò apparsi pressoché appagati nelle ultime uscite.

Specie nell’ultima dove han subito una incredibile rimonta dalla Sampdoria, dopo un primo tempo dominato.

Si presume che la situazione possa riproporsi, con i partenopei ancora motivati a chiudere con un gran finale.

Banda di Gattuso a sua volta reduce da un’altra rimonta, sull’Udinese, concretizzata con un gran sinistro di Politano, al suo 1° gol partenopeo.

Pronostico Parma-Napoli X2 +Gol

Alternativa Gol

Pronostico Inter-Fiorentina ore 21:45 :

A San Siro la banda di Antonio Conte insegue la possibilità di riprendersi il 2° posto momentaneamente e nuovamente scippatole dalla omocromatica Atalanta, oltre alle residue speranze scudetto, o quantomeno punta a complicare la vita alla Juventus grande ex del tecnico ma acerrima rivale del club.

In casa contro la Viola di Iachini la sfida non si prospetta facilissima, con i toscani che sembrano decisi a chiudere bene una stagione dalla quale non hanno più nulla da chiedere.

Pronostico Inter-Fiorentina 1X+Gol

Alternativa Gol.

Pronostico Lecce-Brescia ore 21:45 :

Al Via del Mare infiammata sfida salvezza.

Salentini molto più speranzosi delle Rondinelle nonostante ne abbiano già perso un altro di scontro salvezza, contro il Genoa lo scorso turno, scivolando così a -4 dall’ultimo posto utile alla permanenza nella massima serie.

Sussulto d’orgoglio per la banda di Lopez nell’ultimo turno, la vittoria casalinga 2-1 sulla Spal condannata così alla retrocessione.

La banda di Liverani proverà a trovare le giuste motivazioni, ma il pari non serve a nessuno, quindi difficile prevedere una partita poco combattuta, o comunque in cui una non prevalga sull’altra, e obiettivamente l’ago della bilancia pende più sui pugliesi.

Pronostico Lecce-Brescia 1X+Ov1.5

Alternativa No Gol

Pronostico Sampdoria-Genoa ore 21:45 :

Un derby della Lanterna speciale quest’anno, forse più del solito.

Una squadra lanciatissima, la Sampdoria che con Ranieri ha ritrovato linfa vitale infilando una incredibile serie positiva, incredibile per una squadra che sembrava destinata alla Serie B nella prima parte di stagione con Di Francesco.

Dal canto loro, come anticipato, i Grifoni di Davide Nicola hanno ancora una salvezza da conquistare.

Altro match in cui entrambe hanno motivazioni a fare bene: la Samp è essenzialmente salva ma vuole chiudere alla grande la stagione, il Genoa, appunto, deve ancora guadagnarsi la permanenza in Serie A.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Spal-Roma ore 21:45 :

La Roma di Fonseca prova a mantenere viva la corsa all’Europa League, e l’avversario sembra lo sparring partner ideale.

La Spal di Gigi Di Biagio – peraltro grande ex di turno – che sta vivendo una prima stagione da allenatore in Serie A quantomeno da incubo.

Già retrocesso a 4 giornate dalla fine e con zero motivazioni.

Obiettivamente i giallorossi potrebbero riprendere il terreno perso nel pari contro l’Inter.

Pronostico Spal-Roma 2+Ov1.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Torino-Verona ore 21:45 :

I Granata di Longo provano a dimenticare la prestazione insufficiente di Firenze, la banda di Juric ormai fuori dalla tanto agognata corsa all’Europa League prova dal canto suo a dare un senso a una stagione ormai disillusa.

Da credere che le due formazioni si daranno battaglia, ormai non c’è motivo di essere cauti.

Pronostico Torino-Verona Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

