Pronostici 35^ giornata Serie A, 21-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 35^ Giornata di Serie A. La quartultima di campionato vede 2 gare, l’Atalanta che prova a riprendere terreno dopo il pari di Verona, ospitando il Bologna, mentre in serata il Milan ha il difficile compito di proseguire la sua marcia in casa di un Sassuolo in gran forma.

La Dea del Gasp ospita i Felsinei di Mihajlovic. Sfida fra grandi allenatori ma fra squadre molto diverse fra loro.

I rossoneri di Pioli fanno visita al Sassuolo di De Zerbi, altra squadra in grande forma.

Pronostico Atalanta-Bologna ore 19:30 :

Gli orobici provano a riprendere terreno dopo lo stop di Verona.

E l’avversario sembra essere quello giusto alla situazione. La banda di Mihajlovic non ha più nulla da chiedere a questa stagione e decisamente si vede.

I felsinei hanno mollato il colpo, subendo 5 reti dal Milan, e non vincono dall’altra gara di San Siro, a inizio mese contro l’Inter.

Bolognesi che appunto han dimostrato di soffrire contro formazioni dall’elevato potenziale offensivo.

Possibile ennesima goleada bergamasca.

Pronostico Atalanta-Bologna 1+Ov3.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Sassuolo-Milan ore 21:45 :

Al Mapei Stadium sfida fra formazioni piuttosto in forma.

Il Sassuolo è un pò un’Atalanta bis, per stile e intensità di gioco.

Il Milan attraversa un momento magico, di grande brillantezza sul piano fisico e mentale.

Rossoneri che potrebbero spuntarla ma con questo Sassuolo non si sa mai.

Emiliani reduci da ben 8 risultati utili di fila, fra cui la spettacolare rimonta compiuta sulla Juventus.

I rossoneri hanno superato i 2 terzi della via Emilia con 2 vittorie su 2, contro Parma e Bologna con ben 8 gol fatti e 2 subiti.

Si segnerà abbastanza in questo match, questo è sicuro.

Pronostico Sassuolo-Milan Gol + Ov2.5

Alternativa Ov3.5

