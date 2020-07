Pronostici 34^ giornata Serie A, 19-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 34^ Giornata di Serie A. La Domenica di campionato si apre con la gara del Tardini fra un Parma e una Sampdoria entrambe in buono stato di forma, e si chiude con il big match Romna-Inter con i nerazzurri che provano a riavvicinare la vetta.

In mezzo altre sfide interessanti, con il Napoli che continua a inseguire l’Europa ospitando l’Udinese e con match al cardiopalma in zona retrocessione.

In primis Genoa-Lecce è autentica sfida da dentro o fuori, chi vince fa un balzo in avanti nella lotta per salvarsi.

Poi Brescia-Spal, letteralmente sfida di fondo classifica, penultima contro ultima, sostanzialmente un anticipo di Serie B fra due squadre che ormai hanno ben poche possibilità.

Completa le gare del tardo pomeriggio la sfida fra Fiorentina e Torino.

Pronostico Parma-Sampdoria ore 17:15 :

Apre la Domenica di campionato un match molto interessante fra due ‘cenerentole di lusso’ del calcio italiano.

I Ducali di D’Aversa non sono in cattivo stato di forma ma non brillano per concretezza.

Invece dal canto suo la Samp di Ranieri è lanciatissima verso una salvezza ormai concreta possibilità.

Parma che ha vinto una sola volta in questa fase di stagione post-lockdown, 1-4 in casa del Genoa.

Poi una striscia negativa record di 5 sconfitte e un solo pareggio.

Doriani invece rigenerati, 4 vittorie nelle ultime 5 partite con grandi prove, perso solo contro la fortissima Atalanta.

Blucerchiati favoriti ma non da escludere una reazione d’orgoglio degli emiliani, come nel derby contro il Bologna – ripreso in pieno recupero.

Pronostico Parma-Sampdoria DC 12+Ov1.5

Alternativa GG

Pronostico Brescia-Spal ore 19:30 :

Come anticipato è un vero e proprio anticipo di Serie B.

Penultima contro ultima ben distanti dalla zona salvezza a 5 turni dal termine -compreso questo – davvero improbabile che nessuna delle due riesca a farcela.

La banda di Lopez aveva ripreso speranze dopo la bella vittoria sul Verona, son però stati ridimensionati dalle 3 sconfitte di fila che son seguite, l’ultima con la bellezza di 6 reti subite nel Derby del Dolore contro l’Atalanta.

Stessa cosa si può dire per gli estensi di Gigi Di Biagio – alla sua prima e certamente già dimenticabile esperienza da allenatore in Serie A.

La buona prova contro il Milan – pari 2-2 – aveva ridato linfa vitale, o almeno così sembrava, poi sono arrivate ben 4 sconfitte di fila, significativa la sfida salvezza in casa del Genoa prima del KO contro l’Inter.

Insomma, nessuna delle due ha più niente da perdere, possono entrambe gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Pronostico Brescia-Spal Ov2.5

Alternativa GG

Pronostico Fiorentina-Torino Ore 19:30 :

La Viola di Iachini in serie positiva da 4 turni, il Toro di Longo in netta ripresa, adesso riesce anche a concretizzare il gioco.

I Granata avevano iniziato giocando non male ma sprecando varie opportunità fra pareggi e sconfitte anche oltremodo pesanti.

Come nel Derby con la Juve o contro l’Inter.

Tuttavia hanno dimostrato di non mancare agli appuntamenti ‘che contano’.

Viola che dal canto loro sono in ripresa, dopo un inizio al ribasso.

Anche i toscani han risposto presente nelle ultime sfide contro Parma e Lecce.

Due squadre in forma e in ripresa, può succedere di tutto.

Pronostico Fiorentina-Torino GG+Ov2.5

Alternativa GG

Pronostico Genoa-Lecce Ore 19:30 :

A Marassi è super sfida salvezza, quartultima contro terzultima.

I liguri di Nicola un punto sopra i salentini di Liverani, 30 contro 29.

Due squadre insomma pressoché equivalenti sul piano dell’andamento, entrambe reduci da alternanza di prestazioni.

Sostanzialmente da ambo le parti per ogni prestazione buona ne arriva una negativa.

Salentini, ad esempio, vincenti addirittura sulla Lazio e poi perdenti pesantemente contro la Fiorentina.

Genoa che nel penultimo turno aveva sconfitto la Spal compiendo un bel balzo in avanti in chiave salvezza prima del pesante KO contro il Torino 3-0.

Difficile prevedere chi la spunterà, anche perché ormai siamo nel finale di stagione e quindi entrambe devono darsi una mossa.

C’è da credere che nessuna delle due mollerà il colpo.

Pronostico Genoa-Lecce GG

Alternativa Ov1.5

Pronostico Napoli-Udinese ore 19:30 :

Al San Paolo i partenopei di Gattuso provano a perseguire, o meglio riprendere, il loro sogno europeo.

L’avversario è particolare, l’Udinese di Gotti che male non sta, che è ormai certa della salvezza ma che è abbastanza altalenante sul piano di prestazioni e risultati.

Anche i campani hanno rallentato con i 2 pari contro Milan e Bologna che hanno appunto rallentato la corsa al calcio del Vecchio Continente.

Il gap tecnico, molto probabilmente, farà la differenza.

Pronostico Napoli-Udinese 1X+Ov1.5

Alternativa Ov1.5

Pronostico Roma-Inter ore 21:45 :

Chiude la Domenica di campionato il big match di giornata, i giallorossi di Fonseca contro i nerazzurri di Conte.

Inter che può approfittare del pari dell’Atalanta per riportarsi al 2° posto e riavvicinare la Juventus, impegnata nel big match contro la Lazio domani sera.

Nerazzurri che han ripreso tono dopo il tonfo casalingo contro il Bologna, con le belle vittorie contro Torino e Spal, nel segno, specie questa ultima, del redivivo Alexis Sanchez.

Anche la Roma è in ripresa, 3 vittorie consecutive contro Parma, Brescia e Verona a scacciare la crisi dopo le 3 sconfitte di fila precedenti contro Milan, Udinese e Napoli.

Entrambe le squadre motivate ma obiettivamente di più i nerazzurri, con la Roma che è ormai sostanzialmente esclusa dalla zona Champions ma ancora lanciatissima per l’Europa League.

Pronostico Roma-Inter GG+Un3.5

Alternativa GG

