Pronostici 34^ giornata Serie A, 18-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 34^ Giornata di Serie A. Il Sabato di campionato si apre con una bella sfida, con la lanciatissima Atalanta che va a far visita al Verona, altra grande rivelazione ma attualmente in crisi; si prosegue con il Sassuolo che dopo la bellissima figura fatta con la Juventus va a far visita al Cagliari; si chiude con il Milan che prova a tenere il ritmo contro il Bologna.

Nel pomeriggio è una bella sfida fra il Verona e l’Atalanta, due belle rivelazioni del calcio italiano, anche se gli scaligeri attraversano un piccolo momento di crisi, con il sogno Europa League ormai abbandonato.

Alle 19:30 altro match interessante, un Cagliari rinato dopo il cambio di guida tecnica e l’arrivo di Walter Zenga ospita quella che, forse alla pari dell’Atalanta, è attualmente una delle due squadre più in forma del torneo, il Sassuolo, reduce dalla splendida prova contro la Juve.

Ore 21:45 chiude le gare del Sabato il Milan di Pioli che nella seconda tappa della via Emilia ospita il Bologna del grande ex Mihajlovic.

Pronostico Verona-Atalanta ore 17:15 :

Al “Bentegodi” si apre la 15esima di ritorno di Serie A con una sfida che promette spettacolo.

E’ essenzialmente una sfida fra grandi rivelazioni di questo campionato, anche se gli scaligeri attraversano un momento di crisi – non vincono da 4 gare e hanno ormai abbandonato il sogno europeo.

La Dea è invece sempre lanciatissima in questa sua magica stagione. Dopo il pari in casa Juve è arrivato il tennistico 6-2 nel derby casalingo contro il Brescia.

Attualmente la banda del Gasp sembra palesemente favorita.

Pronostico Verona-Atalanta 2 + Ov1.5

Alternativa X2

Pronostico Cagliari-Sassuolo ore 19:30 :

Si prosegue con la sfida della Sardegna Arena in cui il Cagliari ospita il Sassuolo.

Sfida non dissimile da quella precedente, con un Cagliari che è sembrato rigenerato dall’arrivo di Zenga ma non vince da 5 gare e ne ha presi 3 dalla Sampdoria nell’ultimo turno.

I neroverdi di De Zerbi sono invece, alla pari dell’Atalanta, una delle due squadre più in forma attualmente nel torneo.

Proprio come la Dea anche gli emiliani hanno recentemente bloccato la Juventus su uno spettacolare pari 3-3, addirittura rimontando momentaneamente da 0-2 ad un incredibile 3-2 prima del definitivo pari bianconero.

I sardi potrebbero trovare la gara del riscatto, ma c’è da credere che il Sassuolo non mollerà il colpo. Da aspettarsi una gara combattuta in cui nessuna delle due tirerà indietro la gamba.

Pronostico Cagliari-Sassuolo Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Milan-Bologna ore 21:45 :

Chiude il Sabato di campionato la sfida di San Siro.

Il Milan è lanciatissimo verso un gran finale di stagione. Dopo il pari di Napoli ha vinto 3-1 contro il Parma e ora prosegue la ‘via Emilia’ – nel prossimo turno c’è il Sassuolo.

Anche i felsinei di Mihajlovic – grande ex milanista – attraversano un buon momento, ma ovviamente non sono paragonabili ai rossoneri ora come ora.

Da aspettarsi una prova d’orgoglio dei bolognesi ma che alla fine i rossoneri la spuntino.

Pronostico Milan-Bologna 1X+Gol

Alternativa Ov1.5

