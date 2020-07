Pronostici 33^ giornata Serie A, 16-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 33^ Giornata di Serie A. Si chiude il 14° turno di ritorno con le ultime 2 gare: alle 19:30 sfida di bassa classifica fra Torino e Genoa, in serata l’Inter in casa della Spal proverà a riportarsi al 2° posto.

Alle 19:30 Toro-Genoa è sfida di bassa classifica fra due squadre molto motivate alla ricerca della salvezza.

Alle 21:45 l’Inter di Antonio Conte va a far visita a una Spal ormai pressoché rassegnata alla retrocessione per riportarsi al 2° posto.

Pronostico Torino-Genoa ore 19:30 :

All’ex comunale è sfida salvezza fra i granata di Moreno Longo e i liguri di Davide Nicola.

Sfida amarcord proprio per quest’ultimo, nativo di Luserna San Giovanni – ormai ex provincia, oggi città metropolitana, proprio di Torino.

Nonché ex torinista, anche se per una sola stagione, in cui fu, fra l’altro, autore di un gol decisivo nella finale playoff contro il Mantova.

Torino-Genoa ricorda anche una sorta di spareggio salvezza del 24 Maggio 2009, vinto 2-3 dal Grifone allora allenato da Gian Piero Gasperini sul Toro allora allenato da Giancarlo Camolese.

Vittoria che salvò i genoani e per ovvia conseguenza condannò i granata.

Attualmente le due squadre potrebbero equivalersi.

I granata godono di un buono stato di forma fisica ma hanno il difetto di non saper gestire le partite.

I liguri sono forti di una bella vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro la Spal, un passo avanti verso la salvezza.

Al momento, seriamente, sembrerebbe che le due formazioni possano sostanzialmente equivalersi, anche se un pari servirebbe a poco a entrambe.

Pronostico Torino-Genoa 1X+Gol

Alternativa Ov1.5

Pronostico Spal-Inter ore 21:45 :

Chiude definitivamente il 33° turno la gara del “Paolo Mazza” in cui l’Inter di Antonio Conte va a far visita alla Spal del grande ex di turno Di Biagio, alla sua prima stagione su una panchina di Serie A.

Stagione decisamente negativa per i ferraresi, ormai pressoché rassegnatisi alla retrocessione.

Nerazzurri che invece dal canto loro potrebbero sfruttare l’occasione di incontrare un avversario morbido e privo di motivazioni per cercare la vittoria che li riporterebbe subito al 2° posto a 6 punti dalla Juventus capolista.

Da aspettarsi che alla fine la banda di Conte la spunti, tuttavia non senza difficoltà, dato lo spirito di orgoglio dei ferraresi che potrebbero almeno metterci la buona volontà di onorare il campionato fino alla fine.

Pronostico Spal-Inter X2 + Un3.5

Alternativa X2.

