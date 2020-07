Pronostici 33^ giornata Serie A, 15-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 33^ Giornata di Serie A. 3 gare alle 19:30, il Napoli cerca conferme a Bologna, il Milan vuole ripartire ospitando il Parma, la rinata Sampdoria ospita il redivivo Cagliari. Poi 4 gare alle 21:45, con il Lecce che cerca un ulteriore passo avanti per la salvezza, la Roma vuole proseguire il suo cammino contro il Verona, la Juventus che prova a tenere il passo scudetto in casa del rognoso Sassuolo e la Lazio che dal canto suo vuole riprendersi il secondo posto in casa dell’Udinese.

Fra le gare delle 19:30 spiccano le due sfide relative al Napoli e al Milan – affrontatesi nell’ultimo turno, 2-2 il risultato – impegnate contro 2 emiliane, partenopei a Bologna e rossoneri in casa contro il Parma.

Per la banda di Pioli– che affronta le sue origini, essendo nativo di Parma – si tratta della prima tappa della via Emilia, dopo arriveranno Bologna e Sassuolo.

La Samp di Ranieri cerca conferme sulla via della salvezza, ospitando il redivivo Cagliari, che con Zenga sembra aver cambiato passo.

In serata la Juve di Sarri proverà a tenere il passo scudetto, in cerca di una vittoria che manca da 2 turni, anche se il Sassuolo di De Zerbi non sembra l’avversario migliore contro cui riuscirci. Sarà sicuramente dura per i bianconeri.

Con la Lazio che è in piena crisi ma che potrebbe trovare riscatto a Udine e riprendersi il 2° posto almeno momentaneamente scippatole dalla straripante Atalanta.

L’altra romana ospita il Verona, e il Lecce prova a proseguire la sua marcia verso la salvezza, ospitando una Fiorentina che dalla zona calda è lontana ma se non cambia passo rischia di caderci.

Pronostico Bologna-Napoli ore 19:30 :

Al Dall’Ara il Napoli di Gattuso prova forse l’ultimo assalto alla Champions League – anche se è ben più probabile l‘Europa League, dopo il bel pari contro il Milan che ha interrotto a 2 le vittorie consecutive.

Sarà una sfida combattuta, con la banda di Mihajlovic che ha dimostrato di essere avversario tenace da affrontare – vittoria in rimonta in extremis contro l’Inter e pareggio con rimonta di contro subita ma solo in pieno finale nel Derby contro il Parma.

Pronostico Bologna-Napoli Ov1.5

Alternativa Gol

Pronostico Milan-Parma Ore 19:30 :

A San Siro i rossoneri provano a rifarsi dopo lo stop di Napoli.

Il Parma è reduce dalla rimonta flash nel derby casalingo contro il Bologna, gol partita di Inglese che non segnava da 10 mesi.

I Ducali di D’Aversa daranno filo da torcere ad un Milan comunque lanciatissimo in questa fase di stagione, che quindi probabilmente alla fine la spunterà.

Pronostico Milan-Parma 1X+Gol

Alternativa Gol

Pronostico Sampdoria-Cagliari ore 19:30 :

A Marassi è una bella sfida fra due squadre sostanzialmente in forma.

Entrambe han beneficiato del cambio tecnico, Ranieri ha dato una quadratura alla Samp e Zenga ha ridato fiducia ai sardi.

Potrebbero giocarsela entrambe, specie i blucerchiati, motivatissimi ad uscire dalla zona calda e con un Quagliarella in più, che a Udine è rientrato e ha subito segnato.

Pronostico Sampdoria-Cagliari Gol

Alternativa 1X

Pronostico Lecce-Fiorentina ore 21:45 :

La banda di Liverani è nel giusto stato fisico-mentale per tentare una salvezza che ormai non è più utopia.

Specie dopo le splendide prestazioni nella vittoria contro la Lazio e nel pari senza gol a Cagliari che sta anche stretto ai salentini.

La Viola di Iachini, dal canto suo, ha palesemente risentito del lockdown, che ha inciso sullo stato di forma dei toscani.

La Fiorentina ha perso tanto smacco specie sul piano dell’aggressività e della costruzione del gioco.

Insomma, i salentini possono giocarsela.

Pronostico Lecce-Fiorentina 1X+Un3.5

Alternativa Un3.5

Pronostico Roma-Verona ore 21:45 :

All’Olimpico i giallorossi di Fonseca provano a infilare la terza vittoria consecutiva per consolidare il buon momento di forma.

Successo possibile contro l’Hellas di Juric, formazione di ottimo livello ma che ha ormai dovuto abbandonare ogni velleità europea.

Pronostico Roma-Verona 1X+Ov1.5

Alternativa 1X

Pronostico Sassuolo-Juventus Ore 21:45 :

La banda di Sarri prova a ritrovare la vittoria che manca da 2 turni per riprendere il passo scudetto.

Anche se l’impresa non pare affatto facile contro la banda di De Zerbi, reduce da ben 6 risultati utili di fila dopo il KO con l’Atalanta.

I neroverdi somigliano per propensione all’offensivismo, qualità del gioco e media realizzativa proprio alla Dea che ha quasi fatto a pezzi i bianconeri nell’ultimo turno.

La Juve può ovviamente giocarsela ma ci sarà da soffrire contro il Sassuolo che all’andata strappò un gran pari allo Stadium e fece debuttare il promettente giovane portiere Stefano Turati.

Pronostico Sassuolo-Juventus Gol + Ov2.5

Alternativa X2

Pronostico Udinese-Lazio Ore 21:45 :

Alla Dacia Arena la banda di Simone Inzaghi prova a riprendersi il 2° posto momentaneamente scippatogli da un’Atalanta che pare impossibile da fermare.

L‘Udinese non è al top della forma, troppo discontinui nel gioco e nelle prestazioni gli uomini di Gotti.

Biancocelesti che dal canto loro vengono da 3 sconfitte di fila, e potrebbero trovare nei friulani l’avversario giusto per la ripartenza.

Pronostico Udinese-Lazio Gol

Alternativa Ov1.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

