Pronostici 32^ giornata Serie A, 12/13-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 32^ Giornata di Serie A . Si comincia con il big match in zona salvezza Genoa-Spal, si termina con il big match grande classico del calcio italiano Napoli-Milan, in mezzo spicca ancora un match importante in chiave salvezza per il Lecce che va a Cagliari, oltre a Udinese-Sampdoria, bella sfida fra due squadre in forma. Infine, Lunedì 13 Luglio, l’Inter cerca il 2° posto in casa contro il Torino.

Come detto apre la grande sfida in zona salvezza con il Genoa che ha sicuramente molte possibilità di salvezza in più rispetto alla Spal, la quale però può ancora approfittare dell’ennesima debacle del Brescia per abbandonare di nuovo il fondo.

Chiude il big match Napoli-Milan, un meraviglioso amarcord per il grande ex Rino Gattuso, sfida molto attesa fra due squadre in forma, specie i rossoneri.

In mezzo, fra i match delle 19:30, spicca un’altra gara importante in chiave salvezza, con il Lecce quartultimo che va a far visita al Cagliari.

Poi anche la Samp che va in casa dell’Udinese, il Derby emiliano Parma-Bologna, la particolare gara Fiorentina-Verona, una un pò in crisi, l’altra che può ancora ambire all’Europa.

Pronostico Genoa-Spal ore 17:15 :

Apre il 13° turno di ritorno della Serie A il big match salvezza.

I liguri di Nicola terzultimi possono ancora coltivare speranze salvezza, sul piano aritmetico anche la Spal di Gigi Di Biagio, anche se l’ultimo posto sembra pressoché una sentenza.

Ciò nonostante i ferraresi possono ancora una volta abbandonare il fondo classifica causa ennesima caduta del Brescia, perdente in casa contro la Roma.

Genoani messi meglio sicuramente in questa sfida.

Pronostico Genoa-Spal 1X + Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico Cagliari-Lecce ore 19:30 :

Alla Sardegna Arena altro match interessante in zona calda.

Il Lecce di Liverani ha trovato una importantissima vittoria contro la Lazio lo scorso turno e può essere motivato a fare bene per tenersi lontano dalla zona calda.

E vuole proseguire su questa scia, ma non è affatto facile contro il nuovo Cagliari di Walter Zenga, una squadra ritrovata dopo l’arrivo dell’ex portiere.

Pronostico Cagliari-Lecce Gol

Alternativa Ov1.5

Pronostico Fiorentina-Verona ore 19:30 :

La Viola di Iachini sta vivendo un periodo post pandemia certamente insoddisfacente. 1 sola vittoria su 5 e per giunta stentata, arrivata solo con 2 rigori, a Parma.

L’Hellas di Juric reduce da una splendida stagione, non ha fatto troppe differenze di prestazioni anche nella fase successiva allo stop.

Scaligeri reduci dalla splendida prova contro l’Inter in cui forse il pareggio gli fu forse stretto.

Chissà che non possa arrivare la gara del riscatto per i toscani proprio contro i veneti.

Pronostico Fiorentina-Verona Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Parma-Bologna ore 19:30 :

Derby emiliano in questa Domenica di campionato.

Ai Ducali di D’Aversa servono punti per togliersi dalla striscia negativa che la vede perdente da 4 gare di fila.

I Felsinei di Mihajlovic attraversano un buon periodo di forma ma non di risultati, troppo altalenanti.

I bolognesi sono al secondo derby emiliano di fila: dopo il colpaccio di San Siro contro l’Inter, han perso, con medesimo risultato, 1-2, in casa contro il Sassuolo.

Considerando la migliore forma dei bolognesi e il bisogno di punti dei ducali, il match sarà sicuramente combattuto.

Pronostico Parma-Bologna Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Udinese-Sampdoria ore 19:30 :

Bella sfida alla Dacia Arena.

Due squadre abbastanza in forma ed entrambe motivate a fare bene per tenersi sempre più lontani dalla zona calda.

Friulani reduci dal bel 0-3 in casa della Spal ultima in classifica, e che comunque hanno espresso un bel gioco anche nelle sfide precedenti nonostante qualche debacle.

Luca Gotti, ormai non più ad interim, sta davvero facendo trovare una quadratura ai bianconeri di Udine.

Dall’altra parte non dissimile il lavoro svolto da Ranieri, che ha dato un’identità a una squadra che sembrava persa e che invece ormai lotta per salvarsi.

I Doriani ritrovano anche bomber Quagliarella.

Da aspettarsi una gara piuttosto aperta anche sul piano delle marcature.

Pronostico Udinese-Sampdoria, Gol + Ov2.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Napoli-Milan ore 21:45 :

Al San Paolo il big match che chiude la Domenica di campionato.

Per Gattuso è gara amarcord, lui che ha ancora il Milan nel cuore, e il Milan sicuramente ancora lo ha.

Sfida fra due formazioni sicuramente in forma.

Partenopei detentori della Coppa Italia e reduci da 2 vittorie di fila entrambe 2-1 contro Roma e Genoa dopo la debacle contro l’Atalanta.

I Rossoneri di Pioli reduci dalla magica notte della rimonta contro la Juve.

Da credere che nessuna delle due tirerà indietro la gamba.

Pronostico Napoli-Milan Gol + Ov3.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Inter-Torino 13-07-2020 ore 21:45 :

Chiude il turno di campionato la gara di San Siro di Lunedì sera.

I nerazzurri di Conte hanno bisogno di una svolta, oltre ad avere un’altra opportunità di riportarsi al 2° posto, con l’Atalanta bloccata sul pari dalla Juve.

Il Toro di Longo ha problemi simili a quelli dell’Inter, ossia è voltenteroso ma conclude poco. Bella però la vittoria sul Brescia.

Inter che invece non vince da 2 gare, dopo il clamoroso KO casalingo contro il Bologna arrivato solo un pari in casa del Verona di Juric.

Da aspettarsi una gara comunque prudente.

Pronostico Inter-Torino Un3.5

Alternativa Gol

