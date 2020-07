Pronostici 32^ giornata Serie A, 11-07-2020

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 32^ Giornata di Serie A. Un Sabato di campionato da montagne russe, con entrambe le teste di serie impegnate, la Lazio che prova a riprendere terreno contro il Sassuolo e la Juventus che prova a dimenticare la disfatta contro il Milan ospitando l’Atalanta in un match che promette spettacolo, in mezzo la Roma va a far visita al Brescia penultimo.

La 13^ di ritorno si apre davvero con i fuochi d’artificio.

Impegnate entrambe le teste di serie.

Inizia la Lazio che all’Olimpico apre il turno di campionato cercando di buttarsi alle spalle le recenti debacle che le han fatto perdere terreno nella corta scudetto.

L’avversario contro cui poterlo fare non è l’ideale, un Sassuolo in forma smagliante.

In serata una sfida scintillante: la Juventus prova a dimenticare la tremenda caduta di San Siro contro un’Atalanta sempre più sulla breccia.

In mezzo l’altra capitolina, ovviamente la Roma, va a far visita a un Brescia che sta provando a non arrendersi al baratro di una retrocessione comunque sempre più probabile.

Bonus Benvenuto Scommesse 10€ e fino a 200€ al deposito, Virtual Sport 5€

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Pronostico Lazio-Sassuolo ore 17:15 :

La banda di Simone Inzaghi vuole buttarsi alle spalle la inaspettata sconfitta di Lecce e riprendere terreno nella corsa scudetto.

Contro i neroverdi di De Zerbi che stanno disputando una splendida seconda fase di stagione, che, a parte l’inizio choc con la netta sconfitta in casa dell’Atalanta, finora ha regalato solo soddisfazioni.

2 pari e 3 vittorie di fila nelle ultime 5 gare, con una media gol impressionante, ben 15 reti, nel segno di bomber Caputo e dei vari Boga, Muldur, lo stesso Berardi.

Proprio questa è una possibile chiave di lettura del match, le marcature, che, a giudicare dall’ampia propensione offensiva di entrambe le squadre, potranno esser tante, da ambo le parti.

Pronostico Lazio-Sassuolo Gol + Ov2.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Brescia-Roma ore 19:30 :

Giallorossi di Fonseca che han provato a riprendere terreno nella loro ennesima stagione non facile con una sofferta e contestata vittoria contro il Parma.

Dal canto suo il Brescia sembra ormai inesorabilmente indirizzato verso la retrocessione.

Ma le Rondinelle potrebbero avere uno dei loro sussulti d’orgoglio, contro una Roma, appunto, non al massimo, non ancora almeno.

Pronostico Gol + Un3.5

Alternativa Un3.5

Pronostico Juventus-Atalanta ore 21:45 :

Chiude il Sabato di campionato uno strepitoso big match.

La sfida fra bianconeri di Sarri e la Dea del Gasp promette spettacolo.

La Juve deve scuotersi dalla incredibile rimonta subita a San Siro contro il Milan, Dea invece a quota 11 vittorie di fila, di cui 9 in campionato.

Dea reduce dalla vittoria 2-0 contro la Sampdoria ottenuta solo nel finale.

Atalanta che appunto nelle ultime due partite ha dimostrato un fisiologico calo.

E questo potrebbe essere fatale contro una Juve che è pur sempre la prima in classifica, che ha nel suo Stadium un fortino pressoché inespugnabile – finora ha vinto tutte le partite casalinghe stagionali tranne un pareggio – e che ha comunque voglia di rivalsa per una stagione comunque altalenante.

Pronostico 1X + Gol

Alternativa Gol

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS