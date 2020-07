Pronostici 31^ giornata Serie A, Spal-Udinese e Verona-Inter

Pronostici per scommettere sugli anticipi della 31^ Giornata di Serie A. Spal-Udinese e Verona-Inter. I due match che chiudono il 12° turno di ritorno sono essenzialmente sfide fra deluse in cerca di riscatto.

La Spal ha l’occasione di abbandonare di nuovo il fondo classifica dopo la sconfitta del Brescia a Torino, ma ha davanti a sé una ritrovata Udinese reduce da 2 gare utili.

In serata l’Inter prova a dimenticare la disfatta contro il Bologna, anche se il Verona non è a sua volta avversario morbido.

Pronostico Spal-Udinese ore 19:30 :

Gli uomini di Gigi Di Biagio, come detto, hanno un’occasione d’oro contro i friulani di Luca Gotti, quella di abbandonare nuovamente l’ultimo posto in classifica.

In virtù della sconfitta del Brescia attuale penultimo in casa del Torino.

Ferraresi formazione emblema di una lotta salvezza che si fa sempre più interessante.

Prima della pesante sconfitta in un altro big match di bassa classifica in casa della Sampdoria, era arrivata una splendida prova contro il Milan, per poco sconfitto al Mazza, prima della rimonta firmata dalla spettacolare autorete di Vicari.

Udinese che dal canto suo è parsa in leggera risalita, con 2 risultati utili di fila, seppur contro formazioni non di prim’ordine.

La vittoria 0-2 all’Olimpico contro una Roma in crisi con reti di Lasagna e Nestorovski, e poi la rimonta subita al fotofinish in casa dal Genoa, dopo il doppio vantaggio con Fofana e ancora bomber Lasagna, prima del tremendo uno-due Pandev-Pinamonti.

Allo stato attuale dei fatti è davvero tutto possibile, anche che i ferraresi riescano a fare risultato con una rabbiosa prova d’orgoglio.

Pronostico Spal-Udinese 1X+Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico Verona-Inter, ore 21:45 :

A chiudere questo 31° turno la sfida del Bentegodi.

Il Verona di Juric è un ottimo banco di prova per una Inter di Antonio Conte ancora in cerca di sé stessa.

Altalenanti finora le uscite nerazzurre, a parte il netto 6-0 nel derby lombardo contro il Brescia la banda di Conte ha sempre stentato parecchio.

Vedasi pareggio contro il Sassuolo e la recente sconfitta subita in tremenda rimonta al fotofinish con i connazionali gambiani Juwara e Barrow, ad annullare il gol in apertura di Lukaku.

Inter che avrebbe quindi occasione di riagganciare il 3° posto scippatogli momentaneamente dalla omo-cromatica Atalanta e portarsi a -1 dalla Lazio sconfitta a Lecce.

Anche l’Hellas ultimamente si è un pò rilassato, adagiandosi sugli allori di una stagione obiettivamente sin qui di gran livello.

Sconfitta 2-0 in casa di un tenace Brescia che non si arrende alla Serie B e in generale la forma non è ancora ottimale nonostante comunque si segni con regolarità.

E’ proprio questa la chiave potenziale del match: entrambe le squadre hanno una certa propensione al gol, da aspettarsi che segnino entrambe e anche un buon numero di reti.

Pronostico Verona-Inter Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

