Pronostici 31^ giornata Serie A: Lecce-Lazio e Milan-Juventus, 07-07-2020

Pronostici per scommettere sulle gare della 31^ giornata di Serie A di Martedì 7 Luglio 2020. Alle 19:30 una Lazio in crisi di gioco e risultati va a far visita a un Lecce al quale serve un cambio di passo per evitare la B. Ma è in serata il clou, la supersfida di San Siro Milan-Juventus, fra due squadra in forma e lanciatissime, seppur verso obiettivi differenti.

Pronostico Lecce-Lazio, ore 19:30 :

Al “Via del mare” come anticipato è sfida fra deluse.

I biancocelesti di Simone Inzaghi sono da annoverare nella categoria delle squadre che più sembrano aver risentito dello stop.

Il lockdown pare aver tolto tanta birra dalle gambe dei giocatori, vedi le vittorie, spesso stentate, e le recenti sconfitte, il 3-2 in rimonta in casa della – di contro – lanciatissima Atalanta e l’incredibile 0-3 subito in casa dal redivivo Milan.

Sul piano della forma fisico-mentale i salentini non sono messi meglio.

La banda di Liverani – peraltro grande ex di turno – ha ripreso esattamente come aveva lasciato, perdendo e subendo tante reti.

70 gol subiti, la peggior difesa del campionato, di cui ben 25 nelle ultime 6 gare, tutte perse – 2 prima dello stop – numeri negativi in modo impressionante.

Insomma, allo stato attuale dei fatti l’esito pare scontato. I salentini sembrano lo sparring partner ideale per la rinascita laziale.

Tendendo l’orecchio al big match serale, che potrebbe riservare qualche gradevole sorpresa ai biancocelesti.

Pronostico Lecce-Lazio X2 + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Milan-Juventus, ore 21:45 :

La seconda e – come consueto – ultima gara del primo giorno del rispettivo turno di campionato vede una quanto mai attesissima grande classica della Serie A.

Il Milan di Pioli in forma smagliante ospita la ritrovata Juventus di Sarri.

Ai quali i rossoneri han fatto anche un grosso favore, con la splendida vittoria 0-3 all’Olimpico che ha ovviamente sancito l’allungo in classifica dei bianconeri – volati a +7.

Entrambe le squadre in ottime condizioni, con la differenza che la Juve finora ha sempre vinto dalla ripresa, per i rossoneri invece 2 debacle, entrambe in parità.

Una proprio contro la Juve, nel match del 12 Giugno disputato allo Stadium che è già storia, la partita che ha segnato la riapertura del calcio italiano dopo il lockdown.

Era la semifinale di ritorno della Coppa Italia, gara terminata 0-0 con sostanziale equilibrio e ottima prova rossonera, nonostante l’eliminazione – arrivata in virtù dell’1-1 dell’andata a San Siro.

In questo caso le possibilità di farcela sono ovviamente maggiori per i rossoneri, che comunque si ritrovano davanti una Juve affamata, desiderosa di far bene, dopo la delusione subita appunto in Coppa.

Juve che sta ampiamente dimostrando questa sua volontà con prestazioni sempre più maiuscole e vittorie sempre più larghe.

Il tutto senza dimenticare una differenza di livello di qualità fra le due formazioni ancora ovviamente innegabile, al di là di tutto.

Pronostico Milan-Juve Gol+Ov2.5

Alternativa Gol

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS