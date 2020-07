Pronostici 31^ giornata Serie A, 08-07-2020

Pronostici per scommettere sulle gare della 31^ giornata di Serie A di Mercoledì 8 Luglio 2020. Il Napoli prova a tenere la scia a Genova, come l’Atalanta che ospita la Sampdoria, mentre in serata la Roma ha occasione di scuotersi dal suo pantano ospitando il Parma.

Aprono, come consueto in questa fase, le due gare delle 19:30.

Il Napoli va a Marassi contro il Genoa a provare a tenere un ritmo europeo, e la Fiorentina contro il Cagliari prova invece a riprendere una striscia positiva.

In serata l’Atalanta ha occasione di incrementare il suo bottino in zona Champions contro una Samp desiderosa di salvarsi.

Poi il derby emiliano Bologna-Sassuolo, la bella sfida fra un Torino altalenante e un Brescia che non si arrende al penultimo posto, e infine una Roma in crisi ospita il Parma.

Pronostico Genoa-Napoli ore 19:30 :

La banda di Gattuso ha dimostrato che la sconfitta in casa dell’Atalanta sia stato solo un incidente di percorso, con la bella vittoria nel Derby del Sole contro la Roma.

La banda di Nicola ha dal canto suo dimostrato, in questa post-pandemia, di trovarsi meglio in trasferta che in casa, dopo le 2 sconfitte a Marassi 1-4 contro il Parma e 1-3 contro la Juve.

Possibilmente i partenopei la spunteranno con il minimo sforzo.

Pronostico Genoa-Napoli X2+Ov1.5

Alternativa Un3.5

Pronostico Fiorentina-Cagliari ore 19:30 :

Una sfida particolare.

Da una parte la Viola di Iachini reduce da un inizio non buono dopo la pandemia, ma che ha ritrovato fiducia con la vittoria ‘di rigore’ a Parma.

Dall’altra invece i sardi per i quali l’arrivo della nuova guida tecnica di Zenga è stata un’autentica panacea.

Poco conta la sconfitta arrivata contro l’Atalanta, di misura e con l’ombra di un gol annullato forse ingiustamente a Simeone Jr., El Cholito sempre più in forma.

Le due squadre potrebbero sostanzialmente equivalersi.

Pronostico Fiorentina-Cagliari X+Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Atalanta-Sampdoria ore 21:45

Forse il match più interessante della serata.

L’Atalanta di Gasperini sempre più lanciata in questa sua meravigliosa stagione.

La Dea cerca la sua 11esima vittoria consecutiva, e sembra non aver risentito dello stop.

Nell’ultimo turno a Cagliari ha vinto solo di misura ed è sembrata leggermente in fisiologico calo, ma non bisogna mai prenderla sottogamba.

La Samp di Ranieri vive a sua volta un buon momento, con 2 vittorie di fila che hanno scacciato momentaneamente la crisi e rimesso su binari più sereni la stagione.

Entrambe quindi in forma e motivate. Ovviamente gli Orobici sono nettamente favoriti, ma non è da escludere una reazione d’orgoglio doriana.

Di certo entrambe giocheranno le loro carte.

Pronostico Atalanta-Sampdoria Gol + Ov2.5

Alternativa Ov1.5

Pronostico Bologna-Sassuolo ore 21:45 :

Derby emiliano di lusso.

I felsinei di Mihajlovic stanno facendo una buona fase di stagione.

Dopo aver perso alla prima, in casa contro la Juve di Sarri, hanno poi infilato 3 risultati utili consecutivi, di cui 2 vittorie esterne entrambe 1-2.

Clamorosa l’ultima a San Siro contro l’Inter, successo firmato Gambia, con le reti di Juwara e Barrow, connazionali e omonimi, entrambi di nome fan Musa !

Anche i neroverdi di De Zerbi messi molto bene, e caratterizzati da una forte propensione all’offensivismo, 14 gol nelle 5 partite dalla ripresa !

Grazie soprattutto alla regolarità realizzativa dei vari Caputo, Berardi, Boga.

Da aspettarsi una gara a buon tasso di spettacolarità.

Pronostico Bologna-Sassuolo Gol + Ov2.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Roma-Parma ore 21:45 :

Una gara che si prospetta interessante.

Fra due squadre in situazioni simili sul piano dei risultati e dello stato mentale, ma non del gioco espresso.

A parte la stentata e quasi casuale, oltre che illusoria, vittoria contro la Samp con doppietta di Dzeko, i giallorossi di Fonseca hanno offerto prestazioni imbarazzanti.

Fra San Siro contro il Milan, in casa contro l’Udinese, e a Napoli, davvero poco gioco e sconfitte meritate per i capitolini.

Anche i ducali di D’Aversa reduci da 3 sconfitte di fila, ma arrivate in situazioni molto differenti – all’ultimo secondo contro l’Inter dopo aver giocato meglio degli avversari, lottando duramente contro il Verona di Juric, solo di rigore contro la Fiorentina.

Due squadre comunque in cerca di se stesse. Può essere la gara della svolta, per una sola o entrambe.

Potrebbero anche equivalersi.

Pronostico Roma-Parma Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico Torino-Brescia ore 21:45 :

Il Toro di Longo ha una bella gatta da pelare in casa contro il Brescia di Lopez che non sembra volersi abbandonare al baratro del penultimo posto.

Aver già scansato, seppur di poco, il fondo classifica, è già qualcosa per le Rondinelle.

Mentre i Granata sono volenterosi ma non basta, di certo non è bastato contro Cagliari, Lazio e Juve.

Anche questa una sfida interessante, fra due squadre appunto volenterose a cambiare la loro situazione, anche se i lombardi hanno ovviamente più fretta.

Pronostico Torino-Brescia Gol

Alternativa Un3.5

