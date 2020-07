Pronostici 30^ giornata Serie A, 4 Luglio 2020

Pronostici per scommettere sulle gare della 30^ Giornata di Serie A di Sabato 4 Luglio 2020. Si ritorna subito in campo con il Derby della Mole nel pomeriggio, poi il Sassuolo ospita un Lecce sempre più nei guai e in serata la Lazio ospita il Milan cercando di tenere il passo della Juventus capolista.

Si comincia alle 17:15, come detto, con Juventus-Torino, derby torinese allo Stadium, con i bianconeri di Sarri che provano a mantenere il loro rollino di marcia.

Contro un Toro in buona forma ma sfortunato, e reduce già dalla rimonta subita dalla Lazio diretta inseguitrice.

Biancocelesti che dal canto loro in serata hanno il big match casalingo contro un Milan parso un pò in calo, rispetto alle prestazioni precedenti, nell’insperato pari 2-2 contro la Spal – con autorete di Vicari.

In mezzo, ore 19:30, un Sassuolo straripante ospita un Lecce in piena crisi.

Pronostico Juventus-Torino, ore 17:15 :

Bianconeri lanciatissimi dopo le 3 belle vittorie consecutive che han fatto seguito alla debacle di Coppa Italia, cui fecero seguito lo 0-2 di Bologna e il 4-0 casalingo al Lecce.

Poi nell’ultimo turno Genoa demolito dal tris firmato da 3 magie di Dybala, Cristiano Ronaldo e del redivivo Douglas Costa. Prima del gol di Pinamonti, la prima rete subita dalla Juve in questa fase di stagione post lockdown.

Dal canto loro, i granata di Longo, come anticipato, reduci da un periodo difficile seppur non in cattivo stato di forma.

Il Toro aveva riaperto la stagione con il bel pari casalingo contro il Parma, seguito dalla vittoria sempre in casa contro l’Udinese deciso da Gallo Belotti.

Poi però 2 sconfitte di fila, il pesante 4-2 di Cagliari e il già sopra citato 1-2 casalingo in rimonta contro la Lazio, marcature aperte da Belotti su rigore, poi Immobile e Parolo a chiuderla.

La Juve non dovrebbe mollare il colpo, ma contro i cugini granata potrebbe incontrare una maggiore opposizione indi maggiori difficoltà rispetto che nelle precedenti sfide.

Pronostico Juve-Toro, vittoria Juve con un gol di scarto.

Alternativa Un3.5

Pronostico Sassuolo-Lecce, ore 19:30 :

I neroverdi di De Zerbi, dopo il netto KO in casa dell’Atalanta, han dimostrato una netta ripresa, soprattutto un elevato potenziale offensivo, nel segno soprattutto di bomber Caputo e Boga..

Ben 9 reti nelle ultime 3 partite, equamente suddivise, 2 pareggi 3-3 consecutivi contro Inter e Verona e, dulcis in fundo, nell’ultimo turno, netto 1-3 in casa della Fiorentina, con doppietta del redivivo Defrel e rete di Muldur.

Lecce che dal canto suo, dopo le batoste contro Milan e Juve-4 reti subite in entrambi i match- è parso in leggero rialzo nella sfida di zona bassa pur persa contro la Samp.

1-2 con 3 rigori, Mancosu in mezzo alla doppietta di Gaston Ramirez.

Gli emiliani potrebbero riconfermare il loro trend, ma non è da escludere una rabbiosa reazione d’orgoglio dei salentini, motivati a ricercare una salvezza ancora possibile per quanto difficile.

Pronostico Sassuolo-Lecce 1X+Ov2.5

Alternativa Goal

Pronostico Lazio-Milan, ore 21:45 :

La banda di Simone Inzaghi deve provare a tenere il passo della Juve, anche se il Milan del grande ex Pioli non è il più morbido degli avversari con cui provarci.

Questo nonostante la debacle di Ferrara dei rossoneri, salvati solo in pieno finale dalla rovinosa autorete di Vicari.

C’è da dire che, anche se han ripreso un certo ritmo, i biancocelesti non hanno ancora uno stato di forma ottimale, a differenza del Milan, che sembra averlo ritrovato.

Difficile pronosticare un netto distacco fra le due formazioni, la Lazio potrebbe sopperire alla carenza di forma con il cinismo che l’ha contraddistinta in queste ultime prestazioni.

Pronostico Lazio-Milan Goal

Alternativa Un3.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS