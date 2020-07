Pronostici 30^ giornata Serie A, 05-07-2020

Pronostici per scommettere sulle gare della 30^ Giornata di Serie A di Domenica 5 Luglio 2020. Si parte alle 17:15 con l’Inter di Antonio Conte che prova ad approfittare dello scivolone della Lazio ospitando il Bologna, si chiude alle 21:45 con il big match Napoli-Roma.

In mezzo, alle ore 19:30, due match molto importanti, con l’Atalanta che va a far visita al Cagliari, e la sfida di bassa classifica Sampdoria-Spal.

Pronostico Inter-Bologna, ore 17:15 :

Come detto la banda di Conte prova ad approfittare della sconfitta della Lazio contro i cugini milanisti, ma l’avversario non è dei più morbidi.

Il Bologna del grande ex Mihajlovic è avversario ostico da affrontare.

I nerazzurri possono spuntarla, ma ci son pochi dubbi sul fatto che ci sarà da soffrire.

Pronostico Inter-Bologna 1X+Gol

Alternativa Gol

Pronostico Brescia-Verona, ore 19:30 :

Un Brescia ormai sempre più nel baratro ospita il Verona.

Gli uomini di Lopez sembrano avere ormai poco da chiedere a questa stagione, ultima sconfitta il 14 Dicembre 2019, 3-0 in casa contro il Lecce, e reduci dal 6-0 di San Siro contro l’Inter.

Hellas di Juric invece sempre più lanciato verso una salvezza.

Allo stato attuale dei fatti, improbabile che i lombardi possano opporre troppa resistenza agli scaligeri.

Pronostico Brescia-Verona X2 + Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Cagliari-Atalanta, ore 19:30 :

Alla “Sardegna Arena” è grande sfida fra due squadre abbastanza in forma e guidate da grandi tecnici, Zenga contro Gasperini è sicuramente sfida nella sfida.

Sardi che dopo la sconfitta di Verona hanno infilato 2 vittorie e un pareggio.

Sull’Atalanta, beh, le considerazioni si sprecano: orobici che non sembrano aver risentito affatto dello stop, avendo ripreso a ritmi alti come nel periodo precedente alla pandemia.

Da aspettarsi una gara molto aperta e spregiudicata da ambo le parti.

Pronostico Cagliari-Atalanta Goal + Ov3.5

Alternativa X2

Pronostico Parma-Fiorentina, ore 19:30

I Ducali di D’Aversa contro i Viola di Iachini, sfida di difficile lettura.

Entrambe reduci da 2 sconfitte di fila, però gli emiliani sembrano avere uno stato di forma più spigliato rispetto ai toscani che invece sembrano in forte calo.

Il Parma ha perso in casa contro l’Inter in rimonta nel finale dopo un match molto ben giocato, e poi 3-2 a Verona una gara molto intensa.

Viola che invece si son fatti rimontare dalla Lazio dopo la perla del redivivo Ribery prima di capitolare rovinosamente in casa contro il Sassuolo di De Zerbi.

Allo stato attuale i Ducali sembrano favoriti.

Pronostico Parma-Fiorentina 1X + Gol

Alternativa Ov2.5

Pronostico Sampdoria-Spal, ore 19:30 :

A Marassi è sfida di bassa classifica.

Per i blucerchiati di Ranieri è la seconda di fila, dopo quella vinta in casa del Lecce, 1-2 ‘di rigore’, tutti gol dal dischetto, doppietta di Gaston Ramirez – in gol anche all’andata – intervallata dal penalty di Mancosu.

Successo che ha interrotto un filotto di 3 sconfitte di fila per i liguri, anche quelle per 2-1.

La banda di Gigi Di Biagio, dal canto suo, non vuole mollare il colpo, a dispetto di un penultimo posto che ormai sembra una condanna.

Sarà una partita in cui le due squadre, sostanzialmente, potrebbero arrivare ad equivalersi, quasi ad annullarsi.

Pronostico Samp-Spal Un3.5

Alternativa 1X

Pronostico Udinese-Genoa ore 19:30 :

Da una parte la banda di Gotti che è reduce da una vittoria più casuale che cercata all’Olimpico contro la Roma, dall’altra un Genoa che lotta ancora per non retrocedere anche se è una lotta molto dura.

Liguri che non vincono da prima del lockdown, clamorosa vittoria 1-2 a San Siro contro il Milan, e che han perso 2 volte su 3 gare in questa fase.

Unica reazione d’orgoglio arrivata nel match di zona bassa contro il Brescia.

Anche questo è un match a rischio, ma più per i liguri.

Pronostico Udinese-Genoa Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Napoli-Roma, ore 21:45 :

Il big match del San Paolo chiude questo 30° turno.

Napoli di Gattuso reduce dal brutto stop in casa dell’Atalanta dopo un periodo d’oro con la vittoria della Coppa Italia e i risultati più che positivi in campionato.

I giallorossi di Fonseca invece ancora in cerca di una quadra in questo post lockdown, dopo la sofferta vittoria contro la Samp del grande ex Ranieri due KO per 2-0 contro Milan e Udinese.

Entrambe saranno in cerca di riscatto, e chissà che non lo trovino proprio nel big match. Può davvero accadere di tutto.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Ov2.5

