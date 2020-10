Pronostici 3° Giornata Serie A e Quote 3-4 Ottobre 2020

Pronostici e Quote 3° Giornata Serie A: si parte subito venerdì 2 ottobre con l’anticipo al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria e prosegue sabato 3 ottobre dove alle 15 scenderanno in campo Sassuolo-Crotone e alle 20:45 Udinese-Roma. Domenica sono in programma 2 Big Match su cui scommettere Lazio-Inter e Juventus-Napoli

Pronostico Fiorentina Sampdoria:

La Fiorentina dopo aver battuto il Torino in casa per 1 a 0 alla 1° Giornata è stata sconfitta a San Siro in rimonta dall’Inter per 4 a 3. I viola sono stati in vantaggio 3 a 2 fino all’89’ e hanno maturato una sconfitta beffa contro i nerazzurri dopo aver giocato una grande partita.

Questa sera in casa contro la Sampdoria vogliono ritrovare risultato e gol.

La Sampdoria ha ottenuto 2 sconfitte nelle prime due partite e ha 0 punti in classifica. I blucerchiati hanno perso la prima partita 3 a 0 contro la Juventus e la seconda in casa contro il Benevento 3 a 2.

Probabili Formazioni Fiorentina Sampdoria:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Bonaventura, Ribery.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Candreva, Ekdal; Bonazzoli, Quagliarella.

Pronostico Fiorentina Sampdoria: 1 e Over 2.5.

Bonus Benvenuto Scommesse 10€ e fino a 200€ al deposito, Virtual Sport 5€

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Pronostico Sassuolo Crotone:

Il Crotone neo promosso in Serie A è a 0 punti e ha perso le prime due partite giocate contro Genoa e Milan.

Il Sassuolo invece ha pareggiato alla prima giornata contro il Cagliari e vinto in trasferta a Spezia alla seconda per 4 a 1.

I calabresi non hanno ancora raccolto punti in questo ritorno in Serie A, e contro i neroverdi sono chiamati a trovare la reazione: la vittoria esterna del Crotone pagherebbe 6,70 la posta.

Probabili Formazioni Sassuolo Crotone:

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Defrel.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Cigarini, Zanellato, Molina; Henrique, Messias, Simy.

Le quote sono tutte a favore del Sassuolo la cui vittoria è quotata a 1.45 da Eurobet.

Pronostico Sassuolo Crotone: 1 a 1.45 e Over 2.5 a 1.6.

Pronostico Udinese Roma:

Alle 20.45 la Roma scenderà in campo allo Stadio Friuli contro l’Udinese. Sulla carta gli uomini di Fonseca, dopo la buona prestazione contro la Juventus, sono avvantaggiati (quota Eurobet 1,65), mentre la squadra di Gotti ha dimostrato grande attenzione nella fase difensiva e quindi il pareggio dato a 4,10 può essere interessante.

L’Udinese è ferma a 0 punti in classifica, dopo aver perso di misura a Verona domenica scorsa per 1 a 0 è stata sconfitta anche in casa dallo Spezia 0 a 2 mercoledì nel recupero della prima giornata.

La Roma di Fonseca se la passa poco meglio ed ha 1 solo punto in classifica avendo perso a tavolino 3 a 0 il match dell’esordio contro il Verona e pareggiato 2 a 2 domenica sera in casa contro la Juventus. I giallorossi contro i bianconeri hanno dominato la partita e avrebbero meritato la vittoria per il gioco offerto.

Probabili Formazioni Udinese – Roma:

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Becao, Nuytinck; Zeegelaar, Arslan, Pereyra, Ter Avest; De Paul; Okaka, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Pronostico Udinese Roma: 2 quotato da Eurobet a 1.65 e Over 2.5 la cui quota è sempre 1.65.

Pronostico Atalanta Cagliari

L’Atalanta sfiderà il Cagliari nell’anticipo di domenica 4 ottobre delle 12.30. La Dea va in cerca dei tre punti per dare continuità alla sua corsa, ma il Cagliari ha le carte in regola per mettere in difficoltà i bergamaschi. Eurobet da il 2 a 9,50 ed il pareggio a 6,25.

L’Atalanta di Gasperini non ha riperso subito a regalare gol e spettacolo nelle prime due partite giocate mettendo a segno subito 8 gol. I bergamaschi sono al loro esordio casalingo dopo aver vinto in trasferta contro il Torino 4 a 2 sabato scorso e all’Olimpico di Roma contro la Lazio 4 a 1 mercoledì nel recupero della 1° Giornata di Serie A.

Il Cagliari dopo aver pareggiato contro il Sassuolo in trasferta per 1 a 1 alla prima giornata ha perso poi contro la Lazio in casa 2 a 0 sabato scorso.

Probabili Formazioni Atalanta Cagliari:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Duvan Zapata.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Sottil.

Pronostico Atalanta Cagliari: Gol quotato a 1.70 e Under 3.5 quotato a 1.70.

Pronostico Benevento Bologna:

Si preannuncia una partita equilibrata quella tra Benevento e Bologna: 1 a 3,10, X a 3,75 e 2 a 2,20.

I campani neo promossi in Serie A vengono dalla vittoria esterna per 3 a 2 contro la Sampdoria mentre il Bologna ha travolto in casa il Parma per 4 a 1.

Probabili Formazioni Benevento Bologna:

BENEVENTO (3-4-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Caldirola; Letizia, Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo, De Silvestri, Dijks; Schouten, Medel; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

Consigliamo di scommettere per Benevento Bologna sulla Doppia Chance 1X a 1.65 e Under 2.5 a 2.20.

Pronostico e Quote Lazio Inter:

Il primo big match di giornata si giocherà alle 15:00 di domenica 4 ottobre e vede protagoniste all’Olimpico di Roma la Lazio e l’Inter.

I biancocelesti devono reagire dopo la roboante sconfitta casalinga subita mercoledì contro l’Atalanta per 1 a 4 e la vittoria dei biancocelesti è data a 3,15. Gli uomini di Conte, invece, cercano continuità dopo le due vittorie contro Fiorentina e Benevento e la vittoria nerazzurra è quotata a 2,15.

Probabili Formazioni Lazio Inter:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Kolarov, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Vidal; Lukaku, Martinez.

Difficile che i biancocelesti subiranno una seconda sconfitta casalinga.

Pronostico Lazio Inter: 1X quotato a 1.65 e Over 2.5 quotato a 1.6

Pronostico Hellas Verona – Parma

L’Hellas Verona di Juric è a sorpresa a punteggio pieno dopo le vittorie interne contro la Roma per 3 a 0 a tavolino e l’Udinese domenica scorsa per 1 a 0 sempre al Bentegodi.

Il Parma non ha iniziato al meglio questo campionato ed è stato sconfitto all’esordio al Tardini dal Napoli 2 a 0 e poi lunedì scorso al Dall’Ara dal Bologna 4 a 1.

Probabili Formazioni Parma Hellas Verona:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Demarku, Bruno Alves, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka; Karamoh, Gervinho.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Cetin, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Favilli.

Pronostico Parma Hellas Verona: 1X a 1.50 e Under 2.5 a 1.70

Pronostico Spezia – Milan:

Lo Spezia, dopo aver ottenuto i suoi primi storici 3 punti in Serie A vincendo contro l’Udinese mercoledì scorso giocherà contro il Milan a San Siro: favoritissimi i rossoneri la cui vittoria è quotata a 1,28 ma potrebbero non mancare le sorprese. La vittoria delle Aquile è quotata a 12.00 mentre il pareggio a 6.00.

Il Milan di Pioli è a punteggio pieno con 2 vittorie nelle prime due partite entrambe per 2 a 0 ottenute contro il Bologna in casa alla prima ed in trasferta a Crotone alla 2°.

I rossoneri arriveranno a questa partita di campionato dopo essere stati per 120 minuti in campo in Portogallo giovedì contro il Rio Ave. Sfida terminata 2 a 2 ai supplementari e vinta dopo 24 tiri dal dischetto.

Il Milan potrebbe accusare il colpo dopo il grande sforzo e rischia di non recuperare le forze per domenica quindi una sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Probabili Formazioni Milan Spezia:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Farias, Galabinov; Gyasi.

Pronostico Milan Spezia: Under 2.5 a 2.35 e X2 a 4.00.

Juventus-Napoli, 3° giornata di Serie A

Pronostico Juventus Napoli:

Chiude la terza giornata il posticipo serale allo Stadium di Torino Juventus-Napoli.

La nuova Juventus di Andrea Pirlo dopo aver travolto la Sampdoria 3 a 0 alla prima giornata ha sofferto tantissimo domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma raggiungendo un pareggio quasi insperato per 2 a 2 in 10 contro 11.

I ragazzi di Gattuso, partiti fortissimo con 8 gol segnati in due giornate, potrebbero portare a casa il risultato in quanto la Juve non ha brillato nelle ultime uscite.

Il Napoli nelle sue due prime uscite è andato a vincere a Parma 2 a 0 alla prima e poi ha travolto al San Paolo 6 a 0 il Genoa domenica scorsa.

Su Eurobet la vittoria dei partenopei è data a 3,60, mentre il successo dei bianconeri vale 2,05 volte la posta.

Probabili Formazioni di Juventus Napoli:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen.

Pronostico Juventus Napoli: GOL a 1.75 e Over 2.5 a 1.70

Quote Eurobet Partite 3° Giornata Serie A:

Venerdì 02 ottobre:

1,70 FIORENTINA, 4,10 pareggio, 4,70 SAMPDORIA

Sabato 03 ottobre:

1,45 SASSUOLO, 5,00 pareggio, 6,70 CROTONE

5,30 UDINESE, 4,10 pareggio, 1,65 ROMA

Domenica 04 ottobre:

1,28 ATALANTA, 6,20 pareggio, 10,50 CAGLIARI

3,10 BENEVENTO, 3,75 pareggio, 2,20 BOLOGNA

3,15 LAZIO, 3,90 pareggio, 2,15 INTER

2,90 PARMA, 3,15 pareggio, 2,65 HELLAS VERONA

1,28 MILAN, 6,00 pareggio, 11,00 SPEZIA

2,05 JUVENTUS, 3,65 pareggio, 3,60 NAPOLI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS