Pronostici 29^ Giornata Serie A, 2 Luglio 2020

Pronostici per scommettere sulle gare della 29^ Giornata di Serie A di Giovedì 2 Luglio 2020. Si chiude un appassionante turno di campionato con le ultime 2 gare, il big match delle 19:30 Atalanta-Napoli e l’ultima gara, ore 21:45, Roma-Udinese.

Il big match delle ore 19:30 vede due squadre molto in forma. In particolare la Dea, sicuramente la squadra più in forma del torneo, per la quale il lockdown sembra non esserci stato.

Ore 21:45 si chiude questo 10° turno di ritorno con la Roma di Fonseca che cerca ri-conferme ospitando l’Udinese.

Pronostico Atalanta-Napoli, ore 19:30 :

Il big match del “Gewiss Stadium” infiamma la prima serata di questo Giovedì 2 Luglio.

L’Atalanta di Gasperini reduce da 8 vittorie di fila, fra pre e post lockdown. Uno stop del quale, veramente, la Dea sembra non risentire.

4-1 casalingo al Sassuolo, poi due volte 3-2 di fila, contro Lazio e Udinese, grandi protagonisti i colombiani, Zapata e Muriel.

Napoli di Gattuso ormai sulle ali dell’entusiasmo dopo la Coppa Italia conquistata ai danni della Juventus.

Cui han fatto seguito le vittorie contro Verona e Spal.

Due squadre che certamente non si tireranno indietro, non avendone motivo. Pronostico complicato.

Pronostico Atalanta-Napoli Gol + Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Roma-Udinese ore 21:45 :

I giallorossi di Fonseca in cerca di riscatto dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan.

L’Udinese di Gotti dal canto suo non vince da Gennaio, 3-0 casalingo al Sassuolo, ed ha cominciato male questa fase post lockdown.

2 sconfitte su 2, contro Torino e Atalanta.

Friulani che però han dato una buona prova nell’ultimo turno contro gli orobici, segnale di scossa, come motivazione di volersi tenere lontani dalla zona calda, che è lì a un tiro di schioppo, soli 3 punti.

Una sfida che potrebbe essere combattuta, con la Roma che, dal canto suo, all’Olimpico si trova sempre bene, con o senza pubblico.

Pronostico Roma-Udinese Gol + Ov2.5

Alternativa 1X

