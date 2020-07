Pronostici 29^ Giornata Serie A, 1 Luglio 2020

Pronostici per scommettere sulle gare della 29^ Giornata di Serie A di Mercoledì 1 Luglio 2020. L’Inter prova a tenere il passo delle teste di serie nel derby lombardo contro il Brescia a San Siro. Mentre il Milan fa visita alla Spal. Interessantissimo scontro in zona retrocessione fra Lecce e Sampdoria.

La 10^ di ritorno si apre, come di consueto, alle 19:30, con 2 match.

Bologna-Cagliari è scontro fra allenatori di grandi esperienza e personalità, Mihajlovic da una parte e dall’altra Walter Zenga, il cui approccio con i sardi ha già dato i suoi frutti.

L’Inter di Antonio Conte ospita il Brescia provando a tenere il passo di Juventus e Lazio.

In serata spiccano le sfide fra la Spal ormai nel baratro dell’ultimo post e il Milan di contro risorto dalle sue ceneri, e la promettente sfida in zona retrocessione Lecce-Sampdoria.

Pronostico Bologna-Cagliari, ore 19:30 :

Al “Dall’Ara” come detto è sfida fra grandi allenatori, Mihajlovic e Zenga.

Inizi simili per le due formazioni in questa fase di stagione.

Entrambe hanno iniziato con una sconfitta ma poi han ripreso terreno.

I felsinei perdenti 0-2 in casa contro la Juve al termine comunque di una buona prova, e poi hanno inguaiato la Sampdoria, battendola 1-2 a domicilio in un finale rovente, con il rigore di Barrow e la rete di Orsolini.

Sardi il cui primo approccio con Zenga non fu ottimo, sconfitti 2-1 a Verona.

Ma il recupero fu ottimo, prima con la vittoria ottenuta seppur in extremis, al fotofinish, in casa della Spal, in gol Simeone Jr.

Prima della grande vittoria 4-2 contro il Torino a rendere indimenticabile il debutto di Zenga alla “Sardegna Arena”, con uno strepitoso Nainggolan, autore del 3° gol sardo, dopo Nandez e sempre Simeone, e prima del rigore del bomber Joao Pedro.

Si tratta, insomma, di due squadre abbastanza in forma.

Tuttavia i sardi sembrano essere più quadrati.

Pronostico Bologna-Cagliari X2 + Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico Inter-Brescia ore 19:30

Nel Derby correggionale di San Siro i nerazzurri di Conte provano a tenere il passo delle prime della classe.

L’avversario, il Brescia di Lopez, non sembra obiettivamente poter opporre una grandissima resistenza.

Tuttavia, data la situazione attuale, nulla è da escludere.

Ricordiamoci che l’Inter viene da 2 gare in forte sofferenza, curiosamente contro due emiliane, prima il Sassuolo, 3-3 a San Siro – la cosa più ricordata è il clamoroso errore di Gagliardini – e poi la vittoria 1-2 in rimonta a Parma, con i colpi di testa vincenti di De Vrij e della giovane rivelazione Bastoni.

Le rondinelle dal canto loro reduci da un match in cui han dimostrato che, anche se la situazione è drammatica – son penultimi 8 punti sotto la zona salvezza a 9 gare dalla fine – han dimostrato di voler lottare fino alla fine.

E solo grazie a 2 rigori il Genoa riuscì a strappare il pari in rimonta dopo il doppio vantaggio con bomber Donnarumma e Semprini in rapida successione.

Pronostico Fiorentina-Sassuolo ore 21:45 :

La Fiorentina di Iachini ha iniziato maluccio questa stagione, un solo punto in 2 gare.

Anche se paradossalmente ha dato più segnali positivi nella sconfitta contro la Lazio che nel pari casalingo contro il Brescia penultimo.

All’Olimpico sconfitta 2-1 in rimonta e in sofferenza per i padroni di casa, con la Viola in vantaggio con la perla del redivivo Ribery e controllo di gran parte del match, perso anche grazie a un rigore inesistente.

Sassuolo di De Zerbi dal canto suo reduce da 3 gare al cardiopalma, nelle quali ha subito già ben 10 reti ma andando sempre in crescita.

Dopo il 4-1 in casa dell’Atalanta arrivati 2 pareggi consecutivi entrambi addirittura 3-3, a San Siro contro l’Inter e in casa contro il Verona.

In grande spolvero i vari Caputo e Boga, leader offensivi di una squadra che non molla mai.

Due squadre in crescita, potrebbero impattarsi.

Pronostico Fiorentina-Sassuolo Un2.5

Alternativa Un3.5

Pronostico Lecce-Sampdoria ore 21:45 :

Sfida ad alta tensione al Via del Mare.

Lecce di Liverani sempre più nel baratro. Non vince da 4 partite, 2-1 casalingo nella sfida di zona retrocessione in casa contro la Spal il 15 Febbraio.

Cui fecero seguito 4 sconfitte di fila, con 19 gol subiti !

Dopo il 4-0 all’Olimpico contro la Roma e il netto 2-7 subito in casa contro l’Atalanta, altri due poker subiti, in casa contro il Milan – sconfitta 1-4 – e allo Stadium contro la Juve, 4-0.

Anche la Samp di Ranieri ha le sue difficoltà, 2 sconfitte su 2 dalla ripresa, entrambe 2-1, particolarmente pesante l’ultima in casa contro il Bologna, la zona calda è ormai a un passo.

Chissà che i salentini non ritrovino verve contro un avversario come i blucerchiati, in fase calante. Anche se sembra difficile al momento.

Pronostico Lecce-Sampdoria, Vittoria Samp con 1 gol di scarto.

Alternativa Gol

Pronostico Spal-Milan ore 21:45 :

E’ un Milan sulle ali dell’entusiasmo quello che va a far visita al fanalino di coda Spal.

La banda di Pioli reduce da vittorie importanti, specie l’ultima in casa contro la Roma, 2-0 firmato dal solito Rebic e da Calhanoglu.

Un gruppo in crescita ormai assai determinato a conquistare l’Europa.

I Ferraresi di Gigi Di Biagio ormai sempre più nel baratro, non sembrano avere molte carte da giocarsi.

Pronostico Spal-Milan 2+Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Verona-Parma ore 21:45 :

Una sfida interessante fra due formazioni appagate in quanto reduci da ottime stagioni e ormai viaggianti verso salvezze tranquille.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, l’Hellas di Juric ha strappato un pari in un match al cardiopalma al Sassuolo.

Ducali di D’Aversa invece reduci dalla bella vittoria 1-4 di Lecce e poi sconfitti di misura dall’Inter nella loro prima uscita casalinga dalla ripartenza.

Da aspettarsi un match bello da vedere, con continui rovesciamenti di fronte, magari anche ricco di gol, ma sostanzialmente con le due squadre a equivalersi.

Pronostico Verona-Parma Gol+Ov2.5

Alternativa X+Gol

