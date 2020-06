Pronostici 28° giornata Serie A, 26-27-28/06/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 28° Giornata di Serie A. Si inizia stasera con Lecce Juventus, partita da Over 2.5 mentre domenica si giocano due big Match Milan Roma e Lazio Fiorentina.

Apre la 28° Giornata di Serie A Juventus-Lecce Venerdì sera, chiude Parma-Inter domenica sera, in mezzo una serie di gare di un certo interesse.

Quella che apre il Sabato pomeriggio, la super sfida in zona retrocessione Brescia-Genoa, mentre nella serata di sabato la Lazio prova a tenere il passo della Juve ospitando la Fiorentina.

Dulcis in fundo, in particolare la gara che apre la Domenica pomeriggio alle 17:15 il big match Milan-Roma.

Pronostico Juventus-Lecce:

Venerdì 26 giugno alle 21:45 la Juventus capolista affronta il Lecce di Liverani terzultimo in classifica.

I bianconeri di Sarri possono approfittare della debacle della Lazio lo scorso turno in casa dell’Atalanta per l’allungo in classifica.

E l’avversario di questa sera sembra essere adatto allo scopo. Il Lecce di Liverani potrebbe fungere da buon sparring partner per i bianconeri, apparentemente risorti dalle loro ceneri con la buona prova di Bologna.

Inoltre la Juve è, al momento, l’unica squadra italiana a non aver subito gol in questa fase post lockdown – se si escludono i calci di rigore realizzati dal Napoli in Finale di Coppa Italia.

Pronostico Juventus Lecce 1+No Gol

Alternativa 1+Under 2.5

Pronostici partite Serie A Sabato 27 Giugno 2020

Pronostico Brescia-Genoa

Interessante sfida in zona retrocessione quella che si giocherà sabato pomeriggio al Rigamonti tra Brescia e Genoa.

Rondinelle nel baratro dell’ultimo posto, liguri di pochissimo fuori dalla zona calda, nel senso che sono a quota 25 alla pari del Lecce però messi un pò meglio per via della classifica avulsa.

La banda di Lopez ha dato segnali di ripresa nel bel pari contro la Fiorentina lo scorso turno, addirittura passati in vantaggio con il calcio di rigore realizzato da Alfredo Donnarumma pareggiato poi da Pezzella.

In merito ai liguri di Nicola, la loro ripresa di stagione è stata choc, con il netto ko 1-4 in casa contro il Parma.

Dati i differenti stati di forma del momento, è concepibile che i lombardi possano giocarsela, per tentare una seppur improbabile volatala alla promozione al fotofinish.

Pronostico Brescia Genoa Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Cagliari-Torino

Alle 19:30 ci sarà il debutto casalingo del nuovo Cagliari di Zenga, reduce dalla prima vittoria da Dicembre, anche se in extremis, 0-1 in pieno recupero in casa Spal firmato da Giovanni Simeone, finora unico marcatore sardo di questa ripresa di stagione.

Toro che sembra abbastanza in forma, dopo la buona prova contro il Parma nella gara che ha riaperto la Serie A nel post lockdown, seguita poi dalla vittoria sull’Udinese, firmata da Gallo Belotti.

Pronostico Cagliari Torino 1X+Gol

Alternativa Gol

Pronostico Lazio-Fiorentina

Alle 21:45 la Lazio di Simone Inzaghi deve riprendersi in fretta, dopo il pessimo inizio di seconda fase di stagione, sconfitti 3-2 in netta rimonta in casa Atalanta, scivolando a -4 dalla Juve. Urge quindi una reazione.

La Viola di Iachini ha dimostrato di non avere ancora la forma migliore, dopo lo scialbo pari casalingo al Brescia ultimo in classifica.

Ma è motivata a rimanere lontana dalla zona calda, che dista ora 6 punti.

Una sfida che sarà combattuta senz’altro.

Pronostico Lazio Fiorentina Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostici Partite Serie A Domenica 28 Giugno 2020

Pronostico Milan-Roma

Alle 17:15 a San Siro si gioca una grande classica del calcio italiano tra il Milan di Pioli e la Roma di Fonseca.

Rossoneri che, dopo una ripresa non cattiva ma deludente sul piano del risultato, in Coppa Italia contro la Juve, hanno espugnato il campo del Lecce per 1-4 al termine di una prova superba.

Tripletta di Cornelius e rete del già promesso alla Juve Kulusevski.

Buon lavoro fatto anche dalla Roma, che, alla ripresa, ha sconfitto 2-1 la Sampdoria, doppietta di Dzeko.

Giallorossi che potrebbero avere qualcosa in più.

Pronostico Milan Roma X2 + Ov1.5

Alternativa Gol.

Pronostico Napoli-Spal

Alle 19:30 il Napoli di affronta al San Paolo la Spal. Grande momento per i partenopei di Gattuso, freschi di trionfo in Coppa Italia e della bella vittoria contro il Verona.

Spal che dal canto suo langue penultima in classifica ma ha perso alla ripresa solo di misura e al fotofinish, con il gol di Simeone che ha regalato la vittoria al Cagliari.

L’esito sembra molto semplice da prevedere.

Pronostico Napoli Spal 1+No Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Sampdoria-Bologna

Entrambe han cominciato non al meglio questa ripresa.

La Samp di Ranieri ha perso entrambe le gare giocate, ma con avversari di prima fascia come Inter e Roma e con medesimo risultato, solo 2-1, e tutto sommato con buone prove.

Dal canto loro gli uomini di Mihajlovic hanno a loro volta fatto una buona prova ma perso contro la Juventus.

Possibilmente le due formazioni non si faranno del male.

Pronostico Sampdoria Bologna X + Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Udinese-Atalanta

I friulani dell’ormai ex traghettatore Luca Gotti reduci dalla sconfitta di misura in casa del Torino.

L’Atalanta del Gasp invece ha iniziato col botto, sembrando l’unica, finora, a dare l’impressione di non aver attraversato il lockdown.

4 gol al Sassuolo, poi 3 alla Lazio in rimonta, una squadra stellare !

L’esito appare scontato.

Pronostico Udinese Atalanta X2+Ov2.5

Alternativa Ov3.5

Pronostico Sassuolo-Verona

I neroverdi di De Zerbi a due facce: sconfitti pesantemente dall’Atalanta, han rimediato con il bel pari 3-3 in casa dell’Inter.

La banda di Juric ha vinto 2-1 sul Cagliari prima di capitolare in casa contro il Napoli.

Una sfida incerta fra due squadre che ormai vanno incontro a una salvezza tranquilla.

Pronostico Sassuolo Verona Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Parma-Inter.

Chiude definitivamente il turno di campionato la gara di Domenica sera del Tardini.

I Ducali di D’Aversa ormai ovviamente sicuri della loro salvezza potrebbero anche ambire all’Europa League, raggiungibile da ora a fine campionato, anche se difficile.

Buon inizio per gli emiliani, che hanno aperto il campionato pareggiando 1-1 in casa del Toro e poi un Cornelius scatenato ha vinto quasi da solo l’1-4 in casa Genoa, autore di una tripletta.

Nerazzurri dal canto loro ancora frastornati dallo scoppiettante 3-3 casalingo contro un’altra emiliana, il Sassuolo.

Dopo la vittoria 2-1 alla Samp, reti del duo Lautaro-Lukaku

La banda di Conte non deve sottovalutare l’impegno.

Pronostico Parma Inter Gol

Alternativa Under 3.5

