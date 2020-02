Pronostici 24^ giornata Serie A, 15-16-17/02/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 23^ Giornata di Serie A Sabato 15 , Domenica 16, Lunedì 17 Febbraio 2020.

La quinta di ritorno inizia, come sovente, di Sabato pomeriggio.

Alle 15 scontro di bassa classifica, il ritrovato Lecce di Liverani, momentaneamente fuori dalla zona calda, ospita la Spal ultima in classifica, con il nuovo tecnico Gigi Di Biagio.

Poi alle 18 il Bologna di Mihajlovic, lanciato verso la corsa ad un posto in Europa, ospita un’altra formazione a rischio, il Genoa terzultimo.

A chiudere il Sabato di campionato il big match di Bergamo fra un’Atalanta sempre più lanciata e banco di prova per una Roma sempre più instabile.

La Domenica vede le consuete 6 gare.

Si inizia alle 12:30 con il lunch match fra due belle sorprese del campionato.

L’Udinese che può comunque considerarsi tale nonostante la vittoria non arrivi ormai da 5 partite fra campionato e Coppa Italia – 4 sconfitte e un pareggio.

Luca Gotti ormai nominato a tempo indeterminato per l’ottimo lavoro fatto dall’esonero di Igor Tudor.

Dall’altra parte invece la vera grande sorpresa di questo torneo, lo strepitoso Verona di Ivan Juric, reduce dalla prestigiosa vittoria sulla Juventus e piazzato in piena zona Europa al 6° posto.

Ad infiammare le gare delle ore 15 proprio i sopra citati bianconeri, reduci da una settimana di aspre critiche e in crisi di gioco e identità nonostante il primato in classifica.

La banda di Sarri ospita il Brescia del nuovo tecnico Diego Lopez.

Poi Sampdoria-Fiorentina, due squadre ancora in cerca di una propria collocazione tecnico-tattica, e il Derby dell’Emilia Romagna Sassuolo-Parma, due squadre in buono stato di forma.

Alle 18 una sorta di Derby del Sud con il Cagliari che ormai non sa più vincere – non lo fà da più di 2 mesi, insomma ancora a secco nell’anno nuovo – che ospita il Napoli di Gattuso.

Partenopei in risalita, dopo l’incidente di percorso contro il Lecce arrivata infatti la sofferta e minuta ma importante vittoria sull’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.

I nerazzurri dal canto loro chiuderanno la Domenica di campionato con i fuochi d’artificio, la sfida al vertice all’Olimpico contro la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi.

Big match che sarà seguito dal posticipo del Lunedì sera, in cui l’altra milanese, ovviamente il Milan, dopo aver messo sotto -pur non battendola -la Juve in Coppa Italia, ospita l’altra torinese, il Torino di Longo.

Pronostico 24^ giornata Serie A Sabato 15/02/2020

Pronostico Lecce-Spal ore 15:

Il Lecce di Fabio Liverano cerca conferme dopo averne già trovate, dopo la prima vittoria casalinga stagionale e la seconda consecutiva – prima volta in stagione.

Il 4-0 al Via del Mare contro il Toro – 4 gol 4 marcatori diversi – e il colpaccio 2-3 nel Derby del Sud in casa del Napoli – son stati la scossa che serviva alla stagione dei salentini.

Spal che invece deve ripartire dal fondo – ancora ultimo in classifica – e da un cambio tecnico potenzialmente a doppio taglio, con l’arrivo di Gigi Di Biagio al posto di Semplici.

L’ex tecnico dell’Under 21 è alla prima esperienza con una squadra di club, molto difficile dire quale sarà il suo imminente impatto.

Il più collaudato Lecce parte sicuramente favorito.

Pronostico 1+Ov2.5

Alternativa 1X.

Pronostico Bologna-Genoa ore 18:

Gran momento per i felsinei, 3 vittorie consecutive – l’ultima il 2-3 in casa della Roma – che han dato una grande spinta alla banda di Miha nella corsa all’Europa che ormai è lì a un passo.

Liguri che dal canto loro son reduci da una vittoria seppur stentata e di misura contro il Cagliari – 1-0 sancito da Pandev.

Successo ritrovato dopo più di un mese, ma servono conferme perché la situazione è critica, ancora terzultimo posto.

Gara proprio per questo possibilmente più equilibrata di quel che ci si aspetterebbe.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Atalanta-Roma ore 20:45 :

Chidue il Sabato di campionato il big match della Gewiss Arena.

Orobici ormai realtà affermata del nostro calcio, giallorossi una Cenerentola in cerca di una quadra.

Quadra che Gasperini è ampiamente riuscito a dare alla sua squadra, mentre dall’altra parte Coach Fonseca ancora cerca soluzioni di stabilità.

Lombardi reduci da 7 gare utili di fila in campionato – 7 come le reti segnate al Torino, una delle gare di questa striscia.

Roma che dal canto suo sta vivendo un 2020 finora disastroso, 5 sconfitte su 8 fra campionato e Coppa Italia, l’ultima il clamoroso KO 2-3 in casa contro il Bologna.

Che ha fatto seguito ad un’altra pesante sconfitta contro un’altra emiliana, 4-2 in casa di uno strepitoso Sassuolo.

Chissà che l’impegno contro una squadra di maggiore appeal come l’Atalanta non possa fungere da stimolo.

E anche se gli orobici, c’è da crederlo, non regaleranno nulla, devono dosare le energie in vista dell’andata degli ottavi di Champions League, Mercoledì in casa del Valencia.

Pronostico Gol+Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostici 24^ giornata Serie A Domenica 16/02/2020

Pronostico Udinese-Verona ore 12:30 :

Una Udinese che anche se non vince da un pò è sempre una squadra da non sottovalutare contro forse il più bel Verona degli ultimi 20 anni.

Friulani che con Gotti ha risalito la china rispetto ai disastri della gestione Tudor. Tanto da convincere la società a convertire la sua nomina da ad interim a tempo indeterminato.

Dopo ben 4 sconfitte di fila fra campionato e Coppa Italia è arrivato l’1-1 di Brescia che sta obiettivamente stretto ai bianconeri, dominatori dell’incontro.

Pareggiato con De Paul dopo il vantaggio di Bisoli.

Scaligeri invece in un momento magico, con il 6° posto in classifica che vuol dire Europa League dopo 8 gare utili di fila e dopo, soprattutto, la vittoria 2-1 contro la bianconera più celebre.

Borini e Pazzini a rimontare il gol di Cristiano Ronaldo. Prima ancora fermata sul pari senza gol la Lazio di Insaghi.

I friulani potrebbero però avere buon gioco in casa loro.

Pronostico Gol +Un3.5

Alternativa Gol

Pronostici 24^ giornata Serie A Domenica 16/02/2020, ore 15:

Pronostico Juventus-Brescia:

Alla Juve serve una vittoria per uscire da una crisi.

Ebbene sì, la squadra che vince da 8 anni e che è ancora prima in classifica, è in crisi.

Di gioco, risultati, identità.

Bianconeri reduci da 2 gare consecutive senza vittorie fra campionato e Coppa Italia-prima volta nell’era Sarri-, dopo il sopra citato ko di Verona arrivato lo scialbo e immeritato pari 1-1 a San Siro contro il Milan in Coppa.

Unica nota positiva Ronaldo, che ha stabilito il record di gare utili consecutive in gol in campionato alla Juve, 10, e insegue il record assoluto nella massima serie, 11, Batistuta e Quagliarella.

Il portoghese protagonista anche a San Siro a pareggiare immeritatamente per i suoi su un rigore contestato – ma giusto – il momentaneo vantaggio milanista del solito Rebic.

Anche il Brescia, come sopra riportato, reduce da un 1-1, curiosamente contro l’altra bianconera, l’Udinese.

Momento non brillante a parte, banalmente parlando, la Juve è sempre la Juve e lo Stadium è un fortino dove i bianconeri le han vinte finora tutte in stagione tranne il 2-2 contro il Sassuolo.

Possibile una vittoria sofferta e di misura.

Pronostico Vittoria Juve con un gol di scarto.

Alternativa Un3.5

Pronostico Sampdoria-Fiorentina:

Due squadre ancora in cerca di un’identità, nonostante i rispettivi tecnici entrambi arrivati a stagione in corso, rispettivamente Ranieri e Iachini, ce la stian mettendo tutta.

La bella vittoria di Torino non cambia la sostanza di una stagione altalenante per i doriani.

Mentre la Viola è reduce da 4 gare consecutive senza vittorie fra campionato e Coppa Italia. Con annesse polemiche di Patròn Commisso con gli arbitri.

Possibilmente le due squadre eviteranno di farsi male a vicenda.

Pronostico Un2.5

Alternativa No Gol

Sassuolo-Parma ore 15:

Ancora un derby emiliano per due formazioni in buono stato di forma.

Per i neroverdi in particolare è il secondo, dopo l’1-2 in casa Spal che ha sancito l’esonero di Semplici. Ancora nel segno di Bomber Caputo e della bella sorpresa Boga.

Gran momento per la banda di De Zerbi, reduce da 4 gare utili di fila – 3 vittorie e un pari.

Mentre la banda di D’Aversa è reduce dalla sconfitta casalinga, di misura e immeritata, contro la fortissima Lazio, gol partita di Caicedo, mancanti 2 rigori ai Ducali, al di là di questo autori di un buon match.

Due squadre che daran battaglia.

Pronostico Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Cagliari-Napoli ore 18:

Alla Sardegna Arena sfida fra una grande delusa e una semi-delusa.

I sardi di Maran hanno ormai definitivamente visto sfumare tutte le certezze accumulate prima di Natale.

Il Napoli traballa fra parvenza di risalita e qualche debacle.

Banda di Gattuso che comunqe ha espugnato san Siro contro l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, decisivo Fabian Ruiz.

Seppure il gap tecnico rimanga, son due squadre in cerca di sé stesse.

I sardi han perso immeritatamente in casa del Genoa e potrebbero aver voglia di rivalsa.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Lazio-Inter ore 20:45 :

Chiude la Domenica di campionato uno scontro al vertice che si preannuncia infuocato.

La Lazio di Simone Inzaghi coltiva sogni scudetto ormai da almeno 2 mesi, l’Inter di Conte da un pò prima, non cambia la sostanza che son due squadre che perseguono il medesimo obiettivo.

La prima reduce dalla contestata vittoria di Parma, la seconda da due provanti sfide, prima il Derby in super rimonta da 0-2 a 4-2, poi la sconfitta contro il Napoli in Coppa con ancora le tossine della stracittadina nei muscoli.

Le due squadre arriveranno a questa sfida con la giusta preparazione e c’è da credere che sarà un match di fuoco, ancor più delle belle sfide alle quali le due squadre ci hanno abituati finora, per la conquista della Champions.

Pronostico Gol + Ov3.5

Alternativa Ov2.5.

Pronostico Lunedì 17 Febbraio ore 20:45 Milan-Torino :

Il turno di campionato si chiude Lunedì sera a San Siro con il Milan che ospita il Torino.

Rossoneri ancora bruciati dal pari beffa nel finale contro la Juve in Coppa Italia, prestazione che ha comunque parzialmente cancellato la figuraccia derby.

Dall’altra parte c’è un Toro che non incorna più – 5 sconfitte di fila – e che ha già giocato e perso nella san Siro rossonera il 28 Gennaio in Coppa Italia, 4-2 dopo i supplementari.

Considerando gli attuali stati di forma delle due squadre, c’è ragione di credere che avverrà qualcosa del genere di nuovo.

Pronostico 1+Ov2.5

Alternativa Gol

©RIPRODUZIONE RISERVATA