Pronostici 23^ giornata Serie A, 07-08-09/02/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 23^ Giornata di Serie A Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio 2020.

Ancora un turno di campionato da weekend lungo.

Si comincia Venerdì 7 Febbraio con la Roma che prova a dare una svolta a un 2020 fin qui orribile – 4 sconfitte su 7 fra campionato e Coppa Italia – ospitando un avversario ostico come il Bologna.

Consueti 3 anticipi del Sabato che si aprono con la bella sfida delle 15 dell’8 Febbraio, Fiorentina-Atalanta è il replay dell’ottavo di Coppa Italia che ha visto la Dea eliminata.

Poi alle 18 il Torino, con il debutto del nuovo tecnico Moreno Longo – subentrato all’esonerato Mazzarri – ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Dulcis in fundo alle 20:45 chiude i conti degli anticipi del Sabato la capolista Juventus, attesa dalla insidiosa trasferta in casa del Verona.

Le rimanente 6 gare tutte concentrate Domenica 9 Febbraio, che si apre e chiude con un derby, prima uno emiliano, poi quello milanese.

Si comincia con il consueto lunch match delle 12:30 che vede il derby emiliano fra Spal e Sassuolo, curiosamente affrontatesi all’ora di pranzo anche all’andata, quando i neroverdi vinsero 3-0.

Poi le consuete 3 gare domenicali delle ore 15.

Il Brescia reduce dall’ennesimo cambio di panchina – ancora cacciato Corini per Diego Lopez, che Cellino conosce bene dai tempi di Cagliari – ospita l’Udinese.

Molto interessante il Derby del Sud Napoli-Lecce, due squadre in fase crescente.

A Marassi il Genoa reduce dalla bella prestazione di Bergamo ospita un Cagliari che non sa più vincere.

Alle 18 gran bella sfida al Tardini fra due squadre in ottima forma, il Parma ormai avviato verso una salvezza tranquilla e la Lazio che, nonostante lo stop col Verona, mantiene le sue alte ambizioni.

Dulcis in fundo, come anticipato, il turno di campionato si chiude con il Derby della Madonnina numero 225.

Questa volta ‘casa Inter‘, e sarà una sfida tutta da vivere, ben più rispetto al match dell’andata, ora che anche il Milan ha ritrovato una sua quadra, seppur il gap rimanga ovviamente notevole.

Pronostico 23^ giornata Serie A 07/02/2020, Roma-Bologna

Si apre all’Olimpico la 4^ di ritorno di Serie A.

La Roma di Paulo Fonseca ha bisogno di dare una scossa alla sua stagione, in questo match contro il Bologna dell’ex di turno Sinisa Mihajlovic.

Momento decisamente infelice per i giallorossi, reduci da 4 sconfitte su 7 gare stagionali finora nel 2020, l’ultima abbastanza pesante, il 4-2 restituito ai capitolini dal Sassuolo.

Unica nota positiva Edin Dzeko, entrato nel club dei ‘centisti’ della storia giallorossa, 100° gol da giocatore romanista.

Gran momento invece per i felsinei reduci dalle belle vittorie prima nel Derby contro la Spal e poi contro il Brescia.

C’è da credere che ambedue le squadre daran battaglia, con motivazioni differenti: la Roma vuole uscire dal suo pantano, il Bologna riconfermarsi.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostici 23^ giornata Sabato 08/02/2020

Pronostico Fiorentina-Atalanta ore 15:

Il Sabato di campionato si apre al Franchi con la Fiorentina di Beppe Iachini motivata a far bene contro l’Atalanta di Gasperini.

La Viola è reduce da due sconfitte consecutive fra Coppa Italia – quarto di finale perso a San Siro contro l’Inter – e Serie A – 3-0 allo Stadium contro la Juventus.

Le prime due sconfitte dell’anno nuovo nonché dell’Era Iachini per i toscani. A quella contro la Juve in particolare han fatto seguito le aspre polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Patròn Commisso.

“Sono disgustato”, le parole dell’italo-americano, alludendo ad un arbitraggio secondo lui troppo pro-Juve. Dichiarazioni che hanno alzato un gran polverone ai vertici arbitrali.

Bisogna buttarsi tutto alle spalle contro la Dea, già affrontata e battuta in Coppa Italia agli ottavi dalla Viola, 2-1 firmato Cutrone – primo gol con la Fiorentina – e Lirola, oltre che dall’ex Ilicic.

Atalanta eliminata da Campionessa in carica, sconfitta che non ha placato le ambizioni di campionato della Dea, ripresasi ormai ampiamente anche dall’inaspettato KO clamoroso in casa contro la Spal.

Fra quel clamoroso insuccesso e il 2-2 casalingo contro il Genoa, il tennistico 0-7 in casa del Torino con grande protagonista il sopra citato Ilicic, autore di una tripletta, un gol anche da più di 30 metri.

Sembra che l’Atalanta al momento abbia qualcosa di più, e la sensazione è che la Viola possa dare una prestazione più remissiva, cercando di non esporsi al contrattacco.

Pronostico X + Un2.5

Alternativa Un2.5

Pronostico Torino-Sampdoria ore 18:

Toro-Samp è sfida fra deluse.

Da una parte i granata del nuovo tecnico Moreno Longo, per il quale questo debutto è un ritorno a casa, essendo torinese di nascita ed avendo un certo passato torinista.

Al Toro ha iniziato la carriera agonistica da calciatore a livello giovanile, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Ragazzo del Filadelfia”, per poi anche allenare le squadre Allievi e Primavera.

La cacciata di Mazzarri resasi necessaria dopo 4 sconfitte di fila fra Campionato e Coppa Italia e 17 gol subiti, di cui 7 in un sol match dall’Atalanta.

Dall’altra parte la Samp di Ranieri che fra alti e bassi sta riuscendo a mantenersi fuori seppur di poco dalla zona retrocessione.

I granata non avranno ancora assorbito gli schemi tattici del nuovo tecnico, mentre la Samp dal canto suo potrebbe provare a rosicchiare qualche punto in zona salvezza.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa 1X

Pronostico Verona-Juventus ore 20:45:

La Juve di Sarri va a far visita al Verona di Ivan Juric, una delle squadre più in forma del campionato.

Scaligeri reduci dall’aver bloccato la Lazio sullo 0-0 all’Olimpico. La formazione veneta gioca un gran bel calcio e fa giocar male gli avversari.

Lo si è visto all’andata, Juve non brillante e passata addirittura in svantaggio con lo splendido gol di Veloso, prima della rimonta targata dal 1° gol juventino per Ramsey e dal rigore di Cristiano Ronaldo.

La capolista dal canto suo è reduce dal rotondo 3-0 casalingo sulla Fiorentina che ha parzialmente cancellato la delusione di Napoli.

Anche contro la Viola grande protagonista CR7, il portoghese sempre più sulla breccia e leader della squadra.

Reduce dall’aver festeggiato il 35° compleanno, ora cerca il 1° gol al Bentegodi, lo stadio che 2 anni e mezzo fà vide il suo debutto assoluto ufficiale nel calcio italiano, vittoria Juve 2-3 sul Chievo.

Scaligeri che specie in casa trovano la loro verve ma che avranno ancora nei muscoli le tossine del sofferto 0-0 dell’Olimpico.

Juve che dal canto suo deve dosare le forze, Giovedì 13 c’è la semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro contro il Milan.

Pronostico X2+Gol

Alternativa Ov1.5

Pronostici 23^ giornata Serie A, Domenica 9 Febbraio

Spal-Sassuolo ore 12:30 :

Il derby emiliano apre la Domenica di campionato.

La Spal di Leonardo Semplici, dopo la illusoria quanto bella vittoria 1-2 in casa dell’Atalanta, ha poi perso ancora contro Bologna e Lazio – 5-1 all’Olimpico.

Ferraresi che dimostrano in particolare di non avere molta affinità con i derby, avendoli finora persi praticamente tutti, appunto 2 turni fà contro il Bologna, contro cui avevan perso anche all’andata.

Così come contro il Sassuolo, vincente 3-0 alla 4^ giornata, doppietta di Berardi e gol di Duncan – ora passato alla Fiorentina.

Molto diversa la situazione per gli uomini di De Zerbi, reduci da 3 gare utili di fila, l’ultima in particolare il bel 4-2 casalingo sulla Roma, altra doppietta di Berardi, gol anche per Djuricic e Boga.

Alla Spal serve una reazione, ma difficilmente i neroverdi non opporranno resistenza.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Pronostici Domenica 9 Febbraio ore 15

Pronostico Brescia-Udinese ore 15

Il Brescia con il debutto del nuovo allenatore Diego Lopez, 4° cambio di panchina, 2° esonero per Corini

Udinese che dal canto suo sta trovando in Luca Gotti, inizialmente nominato ad interim, una guida a medio-lungo termine.

Lombardi quanto mai instabili nel loro pericolante penultimo posto e non è detto che il nuovo cambio tecnico migliori le cose, con la vittoria che manca ormai da quasi 2 mesi, 14 Dicembre 3-0 al Lecce.

Udinese che ha rallentato un pò nell’ultimo turno ma contro l’Inter seconda in classifica può starci.

I friulani sono una squadra più collaudata delle Rondinelle, alle quali i continui cambi tecnici han finora impedito di trovare una quadra.

Pronostico 2+No Gol

Alternativa X2 + Un2.5

Pronostico Napoli-Lecce ore 15:

La grande sfida del Sud al San Paolo.

Il rinato Napoli di Gattuso cerca un bis, un’altra conferma, dopo il bel successo 2-1 sulla Juve capolista.

Curiosamente anche il Lecce è reduce da una vittoria casalinga su una torinese, il meno blasonato Torino, il 4-0 che ha sancito l’esonero di Mazzarri, vittoria pugliese in casa che in A mancava da 8 anni.

Pugliesi che sembrano aver trovato nuova linfa vitale anche grazie a una buona campagna acquisti invernale.

Sarà una gara più combattuta di quanto si direbbe sulla carta.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa 1X

Pronostico Genoa-Cagliari ore 15:

A Marassi il Genoa ultimo in classifica ma in ripresa dall’arrivo del nuovo tecnico Davide Nicola ospita un Cagliari di Maran che di contro non sa più vincere, ma che almeno ha smesso di perdere.

Liguri reduci dallo splendido 2-2 in casa dell’Atalanta, stesso risultato dei sardi in casa contro il Parma, 3 di fila per la banda di Maran.

Anche questa sarà una gara aperta e combattuta, i liguri devono dare una svolta alla stagione per allontanare la zona calda, i sardi per tenerla ancora più distante.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa 1X

Pronostico Parma-Lazio ore 18:

Infiamma il tardo pomeriggio la sfida del Tardini.

Gli uomini di D’Aversa intenzionati a proseguire la striscia positiva in chiave salvezza tranquilla dopo il bel pari di Cagliari.

La banda di Simone Inzaghi, la Lazio dei record, per scacciare i fantasmi del mezzo passo falso contro il Verona che ha impedito il salto di qualità.

Da aspettarsi che i capitolini non avranno vita facile, con i Ducali che sono una squadra capace di chiudere bene gli spazi in profondità tanto agognati dai laziali.

Pronostico Un3.5

Alternativa X2

Pronostico Inter-Milan ore 20:45 :

Chiude definitivamente un appassionante turno il Derby della Madonnina numero 255.

Stavolta casa Inter, e le cose son molto diverse da quello 0-2 nerazzurro dell’andata – Brozovic e gol di Lukaku subito al suo 1° derby milanese.

Il belga che in questo di Derby dovrà ancora fare a meno del suo grande compagno e amico Lautaro Martinez ancora squalificato.

Assenza alla quale però già settimana scorsa a Udine Big Rom ha dimostrato di riuscire a sopperire – doppietta all’Udinese.

Il Milan non è più il gruppo sparuto e senz’anima di allora – in panca c’era ancora Giampaolo – Pioli ha ridato una certa quadra ai rossoneri che han ripreso a macinare gioco e risultati.

Sia in Serie A che in Coppa Italia, grazie ad un grande leader silenzioso che è Ibrahimovic e all’esplosione di Ante Rebic.

Pronostico assai difficile, al di là della superiorità sulla carta della banda di Conte.

Pronostico Gol + Ov1.5

Alternativa Gol.

©RIPRODUZIONE RISERVATA