Pronostici 21^ giornata Serie A, 24-25-26/01/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 21^ Giornata di Serie A Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2020.



Turno di campionato da weekend lungo: la 21^ giornata – 2^ del girone di ritorno – di Serie A parte Venerdì e si conclude Domenica.

Si comincia giustappunto il Venerdì 24 Gennaio con il derby di Lombardia Brescia-Milan.

Si prosegue con i consueti 3 anticipi del Sabato, il 25 Gennaio si parte alle 15 con un altro Derby, quello dell’Emilia Romagna fra Spal e Bologna.

Alle 18 Fiorentina-Genoa e alle 20:45 un bel match del Sabato sera fra Torino e Atalanta, due squadre lanciatissime nella loro stagione.

Le altre 6 gare tutte la Domenica 26 Gennaio.

Si comincia con il consueto lunch match, Inter-Cagliari è il remake dell’ottavo di Coppa Italia.

Poi le consuete 3 gare delle ore 15, Parma-Udinese, Sampdoria-Sassuolo e Verona-Lecce.

Infiamma la Domenica pomeriggio il Derby Capitolino Roma-Lazio.

Chiude la Domenica sera ancora la Juventus, che va a far visita al Napoli in un match che, fino allo scorso anno, profumava di scudetto.

Andiamo ad esaminare nel dettaglio i consigli scommesse Serie A della 21^ Giornata.

Pronostici 21^ giornata Serie A Venerdì 24/01/2020.

Pronostico Brescia-Milan ore 20:45:

Come anticipato la 2^ di ritorno si apre con il Derby di Lombardia nel quale il Milan va a far visita al Brescia del grande ex Mario Balotelli che però non sarà presente causa maxi-squalifica.

Le Rondinelle del Corini-bis sono una mina vagante, non vincono da 5 gare di fila-solo 2 pareggi- ma sono comunque capaci di essere una spina nel fianco.

Buono il pari 2-2 nell’ultimo turno sempre in casa contro il Cagliari, doppiette di Torregrossa da una parte e Joao Pedro dall’altra, espulsione nel finale di Balotelli.

Prima ancora la batosta 5-1 in casa della Sampdoria, clamorosa rimonta doriana dopo l’iniziale vantaggio di Chancellor.

E’ invece decisamente buono il momento per i rossoneri di Pioli, che dopo una orribile chiusura di 2019 – con il 5-0 patito in un altro derby, in casa dell’Atalanta – stan vivendo un buon 2020 finora.

3 vittorie su 4 fra Campionato e Coppa Italia, con 8 gol fatti e 2 subiti.

Vittoria a fatica ma meritata nell’ultimo turno, il lunch match casalingo contro l’Udinese, 3-2 siglato da primi gol rossoneri di Ante Rebic, autore di una doppietta beffa nel finale.

Due reti inframezzate da Theo Hernandez, il bomber che non ti aspetti, attualmente il miglior marcatore stagionale rossonero, 6 gol in 17 presenze.

Stante la situazione, i rossoneri potrebbero espugnare il Rigamonti con sforzi decisamente limitati.

Anche la statistica gioca a loro favore, 58 i precedenti in assoluto, fra tutte le competizioni – Campionati vari e Coppa Italia – e in tutti i campi – Rigamonti e San Siro – 33 vittorie rossonere contro le sole 10 bresciane e 15 pari.

All’andata la prima vittoria stagionale per il Milan, nonché prima vittoria della mini-era Giampaolo, a San Siro 1-0 sancito dal colpo di testa vincente di Calhanoglu.

Pronostico 2+No Gol.

Alternativa Un2.5

Pronostici 21^ giornata Serie A Sabato 25/01/2020

Pronostico Spal-Bologna ore 15:00:

Si prosegue con un altro Derby, quello emiliano fra Spal e Bologna che apre il Sabato di campionato.

Dopo un pessimo inizio d’anno nuovo la banda di Leonardo Semplici ha ottenuto una bella quanto inaspettata vittoria in casa dell’Atalanta.

1-2 in rimonta per i ferraresi, l’ex di turno Petagna e Valoti dopo l’iniziale vantaggio orobico di Ilicic, prima vittoria del 2020 per la Spal.

Ferraresi

Anche i felsinei non vivono un momento particolarmente brillante, ancora zero vittorie nell’anno nuovo, dopo aver chiuso quello vecchio con 2 prestigiosi successi contro Atalanta e Lecce.

Finora nel 2020 due pari entrambi 1-1 entrambi in casa contro Fiorentina e Verona la sconfitta 1-0 in casa del Torino.

Contro l’Hellas vantaggio dei padroni di casa con Bani – poi espulso – prima del pari di Borini.

Si tratta di due squadre che han bisogno di dare una svolta alla loro stagione. Spal forse più del Bologna, dato che rimane ancora terzultima in classifica.

La banda di Mihajlovic è invece ben avviata verso una salvezza tranquilla.

Pronostico 1X+ Gol

Alternativa Un3.5

Pronostico Fiorentina-Genoa ore 18:

Due formazioni dalle ambizioni, caratteristiche, condizioni mentali e fisiche molto diverse.

Da una parte la Viola, che dopo un orribile chiusura di 2019 – netto 1-4 subito in casa contro la Roma – con l’arrivo di Beppe Iachini ha svoltato.

Prima il pari 1-1 nel Derby degli Appennini in casa del Bologna, poi 3 vittorie di fila fra campionato e Coppa Italia.

Vittorie contro la Spal – 1-0 firmato da Capitan Pezzella – e nell’ultimo turno in casa del Napoli, 0-2 con reti di Chiesa e Vlahovic.

In mezzo anche la prestigiosa vittoria casalinga contro l’Atalanta in Coppa Italia, 2-1 firmato dal 1° gol in maglia Viola per l’ex milanista Cutrone e da Lirola, in mezzo l’ex di turno Ilicic.

Anche il Genoa è reduce da un cambio di panchina, il secondo della stagione, da Andreazzoli a Thiago Motta all’attuale Davide Nicola.

Cambio tecnico che a breve termine ha dato i risultati, con la vittoria 2-1 al debutto del nuovo anno sul Sassuolo ed eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino ma solo ai rigori.

Poi le due sconfitte in rapida successione nelle ultime due gare, contro Verona e Roma, questa ultima 1-3 in casa contro la Roma, Under, autorete di Biraschi e Dzeko a rendere vano il ritorno al gol di Pandev.

Allo stato dei fatti c’è da credere che la Viola possa spuntarla contro i liguri che comunque ci metteranno orgoglio e impegno.

Pronostico Vittoria Fiorentina con un gol di scarto.

Alternativa 1X+Gol

Pronostico Torino-Atalanta ore 20:45 :

E’ una bella sfida fra due formazioni in buono stato di forma.

Da una parte i granata di Walter Mazzarri che, nonostante la sconfitta 2-1 in casa del Sassuolo nell’ultimo turno, non vede minate le certezze accumulate.

Dall’altra parte gli orobici di Gasperini in piena corsa per la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League.

Piemontesi reduci come detto da un ottimo inizio d’anno, con la vittoria 0-2 all’Olimpico contro la Roma, doppietta di Belotti.

Poi il passaggio dell’ottavo di Coppa Italia contro il Genoa, match al cardiopalma vinto solo ai rigori dopo l’1-1 maturato fin dopo i supplementari con reti di Favilli e pari del granata De Silvestri.

Ultimo successo due turni fà in casa contro il Bologna, 1-0 con Berenguer, sempre più pupillo di Mazzarri.

Orobici di contro reduci da 2 sconfitte consecutive, entrambe 2-1, prima contro la Fiorentina nell’ottavo di Coppa Italia, poi l’ultima, clamorosa, contro la Spal in casa.

Sconfitte arrivate più per casualità che per altro. La banda di Gasp rimane sempre avversario rognoso da affrontare.

Dea autrice di 2 vittorie 5-0 consecutive fra fine anno 2019 e inizio anno 2020, entrambe in casa, prima al Milan poi al Parma.

Successivamente, all’ultima di andata, bloccata l’Inter a San Siro, Gosens a pareggiare il vantaggio di Lautaro.

Si prospetta una sfida aperta e agguerrita.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol.

Pronostici 21^ giornata Serie A, Domenica 26 Gennaio

Pronostico Inter-Cagliari ore 12:30 :

Si apre la Domenica di campionato con il consueto lunch match che in questa occasione ripropone una sfida già vista neanche due settimane fà negli ottavi di Coppa Italia.

E in quella occasione stravinta 4-1 dalla banda di Conte su quella di Maran.

Grande protagonista Lukaku, autore di una doppietta e in gol, il 1° in Coppa Italia della sua carriera, già dopo 12 secondi, complice un tremendo svarione difensivo dei cagliaritani.

Nerazzurri che però hanno ultimamente rallentato la loro corsa alla vetta della classifica occupata dalla Juventus eterna rivale.

Due pareggi consecutivi per l’Inter nelle ultime 2 uscite, entrambi 1-1, dopo quello casalingo nel Derby corregional-cromatico contro l’Atalanta – Lautaro e Gosens– arrivato quello a Lecce.

In quell’occasione vantaggio interista con il 1° gol da nerazzurro per Bastoni, prima del definitivo pari di Mancosu, al termine di un match molto ben giocato dai pugliesi.

Momento tutt’altro che brillante per il Cagliari, che dopo 5 sconfitte di fila – fra cui quella sopra citata in Coppa Italia proprio contro i nerazzurri – han tirato un sospirone con il pari casa Brescia.

2-2 con doppiette di Torregrossa e Joao Pedro.

C’è da dire che non è infrequente che nel calcio le squadre in difficoltà trovino la prestazione giusta proprio contro le big, ma i nerazzurri devono recuperare il terreno perso.

All’andata alla Sardegna Arena è iniziata la leggenda Lu-La o Lautaro che usar si voglia, entrambe a segno le punte interiste, prima l’argentino poi il belga su rigore.

Pronostico 1+Gol

Alternativa 1+Ov2.5

Pronostico Parma-Udinese ore 15:

Si tratta di due squadre che non stanno benissimo.

I Ducali di D’Aversa hanno iniziato malissimo l’anno nuovo con il 5-0 in casa dell’Atalanta, cui ha fatto seguito quella che rimane finora l’unica vittoria finora nel 2020 per gli emiliani.

Il 2-0 casalingo sul Lecce deciso da Iacoponi e Cornelius. L’attaccante danese in gol anche nell’ultimo match, perso 2-1 in casa della Juve con doppietta di Ronaldo.

In mezzo l’eliminazone dagli ottavi di Coppa Italia contro la Roma, che ha restituito ai ducali il 2-0 patito in campionato sempre al Tardini, doppietta di Pellegrini.

Friulani reduci da 2 sconfitte di fila-che hanno interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive – in stagione, prima il 4-0 in casa Juve agli ottavi di Coppa Italia, poi il rocambolesco 3-2 a San Siro contro il Milan.

Prima il vantaggio di Stryger Larsen, poi Rebic e Theo Hernandez in momentanea rimonta rossonera, prima del nuovo pari di Lasagna e per finire in pieno recupero ancora Rebic.

Entrambe scenderanno in campo con voglia di rivalsa. Pronostico molto difficile.

Pronostico No Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Sampdoria-Sassuolo ore 15:

Doriani reduci da due 5-1 consecutivi, il primo inflitto al Brescia con doppietta del redivivo Quagliarella, il secondo patito dalla Lazio con tripletta di Ciro Immobile.

La banda di Claudio Ranieri scenderà in campo sicuramente intenzionata a mantenersi lontana dalla zona calda che ora dista solo 4 punti, e con una vittoria sarebbe raggiunto proprio il Sassuolo.

La banda di De Zerbi è appunto 3 punti sopra i doriani, ed è apparsa in ripresa nell’ultimo match, vinto 2-1 in casa contro il Toro, Boga e Berardi a rimontare l’autorete di Locatelli.

Samp e Sassuolo storicamente danno luogo a match spettacolari e ricchi di gol, come l’andata che vide gli emiliani stravincere 4-1.

Non è da escludere che possa essere così anche stavolta.

Pronostico Gol+Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Verona-Lecce ore 15:

Il Verona di Juric che si avvia verso una salvezza apparentemente serena. Contro il Lecce di Liverani che è sì fuori dalla zona retrocessione ma di poco, solo un punto e una posizione sopra.

4 risultati utili di fila -equamente suddivisi fra vittorie e pari -per gli scaligeri, sin qui autori di una ottima stagione.

1-1 in extremis nell’ultimo turno, in casa del Bologna, Borini al minuto 81′ pareggiò il vantaggio di Bani.

1-1 anche per i leccesi nell’ultimo turno, risultato molto prestigioso in casa contro l’Inter, Mancosu a pareggiare il vantaggio del baby talento Bastoni.

Questa volta però gli scaligeri sembrano decisamente favoriti.

Pronostico Vittoria veronese con un gol di scarto.

Alternativa Gol

Pronostico Roma-Lazio ore 18:

Il Derby Capitolino numero 190 infiamma la Domenica pomeriggio.

La banda di Fonseca è reduce da un periodo di forte instabilità, 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 gare.

Eliminazione ai quarti di Coppa Italia con il 3-1 subito in casa della Juve. Stesso risultato nell’ultima di campionato ma a favore, in casa del Genoa, Under, autorete di Biraschi e Dzeko.

La vittoria all’Olimpico manca alla Roma dal 15 Dicembre, 3-1 alla Spal.

Momento magico per i biancocelesti, reduci da 11 vittorie consecutive in campionato, record assoluto per la Lazio in Serie A.

La banda di Simone Inzaghi sta vivendo quindi un momento storico davvero brillante.

Macchiato però dall’eliminazione patita ai quarti di Coppa Italia dal Napoli, vincente 1-0 con gol partita di Insigne.

Scoppiettante l’ultima di campionato per i biancocelesti, 5-1 casalingo alla Sampdoria, con tripletta del sempre più capocannoniere Ciro Immobile – ormai a quota 23 gol.

Per quanto i biancocelesti sembrino messi decisamente meglio, si sà, il Derby è una gara a sé stante, e può sempre riservare sorpresa.

All’andata 1-1 con vantaggio giallorosso con calcio di rigore dell’ex di turno Kolarov prima del definitivo pari laziale con Luis Alberto.

Pronostico Gol +Un3.5

Alternativa Un2.5

Pronostico Napoli-Juventus ore 20:45 :

Napoli-Juventus è la sfida che fino allo scorso anno decideva lo scudetto.

I partenopei vivono un momento storico certamente non fortunato, in cui neanche la cura Gattuso ha dato i risultati sperati.

3 vittorie e 4 sconfitte in 7 partite finora per il nuovo tecnico napoletano.

Partenopei che finora han trovato un pò di sollievo solo in Coppa Italia, dove finora han vinto entrambi i match disputati e sempre nel segno del redivivo Lorenzo Insigne.

Autore prima di una doppietta nell’ottavo contro il Perugia e poi autore dopo soli 2 minuti del gol partita nel quarto contro la Lazio.

In campionato la musica è ben diversa, 1 sola vittoria e 4 sconfitte su 5 gare della gestione Gattuso, l’1-2 in casa del Sassuolo.

Nell’ultimo turno ennesima delusione, 0-2 dalla Fiorentina, Chiesa e Vlahovic gli autori.

Diametralmente opposta la situazione della Juve, bianconeri con il turbo innestato, 5 vittorie su 5 nell’anno nuovo.

Nell’ultimo impegno grande vittoria 3-1 sulla Roma di Fonseca allo Stadium nel quarto di Coppa Italia, con il 1° gol nella competizione nella carriera di Cristiano Ronaldo, poi Bentancur e Bonucci.

Nell’ultima di campionato sconfitto seppur di misura il Parma, 2-1 con doppietta sempre di Ronaldo inframezzata dal colpo di testa vincente di Cornelius.

CR7 sempre più sulla breccia, a segno ormai da 7 gare consecutive fra campionato e Coppa Italia.

Obiettivamente improbabile tanto un exploit napoletano quanto una debacle bianconera.

Pronostico Vittoria Juve con un gol di scarto.

Alternativa Gol + Ov2.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA