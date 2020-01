Pronostici 20^ giornata Serie A, 18-19-20/01/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 20^ Giornata di Serie A Sabato 18, Domenica 19 e Lunedì 20 Gennaio 2020



Inizia il girone di ritorno della Serie A , e si ricomincia con la formula a 3 giorni, dal Sabato al Lunedì.

I 3 anticipi del Sabato iniziano alle 15 con la lanciatissima Lazio che ospita la rigenerata Sampdoria, sfida fra due squadre in netta ripresa.

Si prosegue alle 18 con un’altra squadra in forma, il Torino, che va a far visita al Sassuolo.

Il Sabato di Serie A si chiude alle 20:45 con un classico del calcio italiano, Napoli-Fiorentina.

La Domenica si apre con il 1° lunch match del girone di ritorno, in cui il Milan vuole confermare di aver scacciato la crisi ospitando l’Udinese.

Alle 15 l’ Inter , dopo la scorpacciata di Coppa Italia, dopo essersi vista soffiare la vetta, prova a tenere la scia della Juventus , in casa del Lecce.

Completano i match pomeridiani domenicali Brescia-Cagliari e Bologna-Verona.

Poi la Roma , dopo la vittoria scaccia-crisi in casa del Parma che è valsa la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, va a far visita al Verona nel match delle 18.

Chiude la Domenica la capolista Juve che ospita in casa proprio il sopra citato Parma.

Lunedì sera chiude definitivamente il 1° turno di ritorno l’Atalanta che ha ripreso la sua corsa ai piani alti del calcio italiano ma vuole riprendersi dall’eliminazione in Coppa Italia, ospitando la Spal.

Pronostici 20^ giornata, Sabato 18/01/2020.

Pronostico Lazio-Sampdoria ore 15:

Il girone di ritorno della Serie A si apre con la Lazio che ospita la Sampdoria.

La banda di Simone Inzaghi vuole confermare il suo ottimo momento di forma e insegue la 11esima vittoria di fila in campionato, per incrementare il record già stabilito.

La Samp di Claudio Ranieri dal canto suo ha iniziato molto bene il nuovo anno fra il pari senza gol strappato al Milan a San Siro e la netta vittoria 5-1 sul Brescia nella sfida salvezza.

C’è da aspettarsi un match in cui le due formazioni daranno battaglia.

All’andata ce ne fu poca, biancocelesti vincenti 0-3 a Marassi con doppietta del capocannoniere Ciro Immobile, 20 gol in 19, pardon 18 partite, giacché la Lazio deve ancora recuperare il match col Verona.

Pronostico 1+Ov1.5

Alternativa No Gol

Pronostico Sassuolo-Torino ore 18:

Il Toro di Mazzarri in buon momento di forma mentale e fisica va a far visita al Sassuolo di De Zerbi, reduce di contro da 3 sconfitte di fila.

I granata avevano finito malino l’anno vecchio, perdendo 1-2 in casa contro la Spal, per poi iniziare l’anno nuovo con il colpaccio in casa Roma – doppietta Belotti – e il passaggio del turno in Coppa Italia.

Agli ottavi eliminato il Genoa anche se solo ai rigori, poi la vittoria nel 1° match casalingo di campionato dell’anno nuovo, 1-0 sul Bologna con Berenguer che conferma il suo momento.

Stante la situazione difficile prevedere una debacle dei piemontesi, vincenti anche nel match di andata, 2-1, Zaza, Belotti e Caputo.

Pronostico 2+Gol

Alternativa X2

Pronostico Napoli-Fiorentina ore 20:45 :

Si chiude il Sabato di campionato con un classico del nostro calcio fra due squadre che potremmo definire delle nobili del nostro calcio ma entrambe in fase di empasse.

I partenopei non hanno ancora vinto in casa in campionato nella gestione Gattuso, reduci però dal successo casalingo contro il Perugia nell’ottavo di Coppa Italia.

2-0 con doppietta del redivivo Lorenzo Insigne, entrambe le reti su rigore.

Complicato comunque finora l’impatto di Gattuso con la realtà partenopea, 2 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 5 gare.

La Viola ha ritrovato nuova linfa vitale con l’arrivo di Beppe Iachini in panchina, che ha dato subito i risultati sperati, 3 gare utili di fila, il pari in extremis a Bologna e 2 vittorie di fila.

Entrambe in casa, in campionato 1-0 alla Spal con rete di capitan Pezzella, poi espulso nel match successivo, l’ottavo di Coppa Italia contro l’Atalanta.

2-1 deciso dal debuttante Patrick Cutrone e da Pol Lirola, in mezzo il gol dell’ex di Josip Ilicic.

Gara dall’esito quanto mai incerto. All’andata festa del gol, vittoria 3-4 del Napoli ancora guidato da Ancelotti in casa della Viola ancora allenata da Montella.

Vantaggio viola con Pulgar, poi Mertens e Insigne-rigore- a ribaltare la situazione, nuovo pari toscano con Milenkovic, nuovo vantaggio partenopeo con Callejon, poi in rapida successione Boateng e ancora Insigne a chiudere i conti.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostici 20^ giornata, Domenica 19 Gennaio

Pronostico Milan-Udinese ore 12:30 :

La prima gara domenicale nonché primo lunch match del girone di ritorno vede il Milan ospitare l’Udinese.

Momento di respiro per i rossoneri di Pioli, grazie anche all’arrivo di Ibrahimovic, lo svedese che ha inciso subito sul nuovo spirito della squadra, andando anche a segno a Cagliari lo scorso turno.

Inizio anno cominciato davvero bene per il Milan, dopo il modo orribile in cui aveva chiuso il vecchio anno, 5-0 in casa dell’Atalanta.

In 3 partite il pari senza gol contro la Samp e poi 2 vittorie di fila, 0-2 a Cagliari in campionato e 3-0 casalingo alla Spal nell’ottavo di Coppa Italia, Piatek Castillejo e Theo Hernandez.

I friulani di Gotti, ormai uscito dal suo status di nomina ad interim, hanno recentemente macchiato un ottimo inizio d’anno con la pesante sconfitta 4-0 nel derby cromatico con la Juve in Coppa Italia.

All’andata la sfida fra squadre allenate dai loro vecchi allenatori, Tudor da una parte e Giampaolo dall’altra, terminò 1-0, decise la testa di Rodrigo Becao e nessun tiro in porta dei rossoneri.

La situazione è molto diversa adesso.

Pronostico Vittoria Milan con un gol di scarto.

Alternativa Gol + Ov2.5

Pronostico Bologna-Verona ore 15:

Sfida di media classifica.

Gli uomini di Mihajlovic non hanno ancora vinto in questo 2020 nonostante due ottime gare, il pari 1-1 in extremis a Firenze con Orsolini al 5′ di recupero e la sconfitta 1-0 in casa del Toro nonostante un secondo tempo dominato.

Molto in forma invece la banda di Juric, dopo le belle vittorie contro Spal e il Genoa grande ex del tecnico degli scaligeri.

Fatto scalpore il ritorno al gol di Pazzini, in rete sia nel roboante 3-3 contro il Toro che contro la Spal.

Due squadre che sono molto in forma e che plausibilmente si daran battaglia.

Pronostico Gol + Ov2.5

Alternativa Gol

Pronostico Brescia-Cagliari ore 15:

La banda di Corini-bis per uscire dal pantano che la vede penultima, il Cagliari di Maran devono scuotersi dalle 5 sconfitte di fila fra campionato e Coppa Italia.

All’andata alla Sardegna Arena il match che segnava il ritorno dei lombardi in Serie A dopo 8 anni fu deciso dal calcio di rigore vincente di Alfredo Donnarumma che sancì la vittoria delle Rondinelle.

Brescia che in casa non da il meglio di se – finora una sola vittoria in stagione, contro il Lecce, 3-0.

Apparentemente sfida fra due squadre impaurite oltre che in crisi, non ci si aspetti una gran battaglia.

Pronostico Un2.5

Alternativa Gol

Pronostico Lecce-Inter ore 15:

Al Via del Mare l’Inter del leccese Conte prova a tenere la scia della Juve che le ha appena soffiato la vetta.

Vetta persa anche per via del pari beffa nel derby corregional-cromatico contro l’Atalanta, 1-1 con Lautaro e Gosens.

Nerazzurri reduci dal netto 4-1 nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, deciso dalla doppietta di Lukaku – in gol dopo 21 secondi – Borja Valero e il redivivo Ranocchia.

Pugliesi reduci da 4 sconfitte di fila, equamente suddivise fra fine anno scorso e inizio di questo nuovo, nel quale ancora non sono neanche andati in gol.

All’andata, nel debutto ufficiale di Conte da interista, proprio contro la squadra della sua città, netto 4-0 nerazzurro, Brozovic, Sensi, Lukaku-1°gol ufficiale da nerazzurro- e Candreva.

C’è da aspettarsi che la seconda in classifica non steccherà.

Pronostico Vittoria interista con 3 gol di scarto.

Alternativa 2+No Gol

Pronostico Genoa-Roma ore 18:

La sfida di Marassi infiamma il tardo pomeriggio della Domenica di Serie A.

La banda di Fonseca reduce da un deludente inizio di anno nuovo con 2 sconfitte su 2 in campionato entrambe in casa e contro le torinesi, Toro prima Juve poi, in entrambi i casi subendo 2 gol.

0-2 contro i granata con Gallo Belotti e 1-2 contro i bianconeri con Demiral e Ronaldo su rigore prima dell’altro penalty realizzato da Perotti.

Una scossa arrivata nella trasferta in casa del Parma nell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, 0-2 sancito da Pellegrini, un rigore, e passaggio ai quarti, contro la Juve allo Stadium.

Inizio d’anno buono per il nuovo Genoa di Davide Nicola, 2-1 in casa contro il Sassuolo, prima dell’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino e la sconfitta 2-1 a Verona.

All’andata all’Olimpico un roboante 3-3, Under Dzeko e Kolarov da una parte, Pinamonti Criscito su rigore e Kouamé dall’altra.

Pronostico X2 + Un2.5

Alternativa Un2.5

Pronostico Juve-Parma ore 20:45 :

Chiude la prima Domenica di campionato del girone di ritorno la sfida fra la Juve Campione d’Inverno e il Parma.

La banda di Sarri ha scacciato i fantasmi della pessima chiusura dello scorso anno – Supercoppa Italiana persa contro la Lazio bestia nera stagionale – con un ottimo inizio di anno nuovo.

3 vittorie su 3, vinte 4-0 entrambe le gare casalinghe, sul Cagliari con la prima tripletta in A di Cristiano Ronaldo e in Coppa Italia all’Udinese con lo show in HD, Higuain-Dybala protagonisti.

In mezzo la vittoria dell’Olimpico contro la Roma 1-2 con il 1° gol stagionale di Demiral – prima dell’infortunio che lo mette ko per tutta la stagione – e rigore di Ronaldo.

Successo che ha consegnato ai bianconeri il Titolo d’Inverno, il 7° negli ultimi 9 anni, il 2° di fila.

Momento di contro non buono per gli uomini di D’Aversa, che hanno iniziato l’anno nuovo con la batosta di Bergamo, altro 5-0 dell’Atalanta dopo quello al Milan.

Poi anche la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia, in mezzo la vittoria nel non bel match contro il Lecce, Iacoponi e Cornelius a sancire il 2-0 finale.

All’andata Parma-Juve aprì ufficialmente il campionato, vittoria 0-1 con il 1° gol di questo torneo, Giorgio Chiellini l’autore, poi infortunatosi.

Lo scorso anno colpaccio del Parma, che strappò allo Stadium un bel pari 3-3, due volte Ronaldo e Rugani da una parte, due volte Gervinho e Barillà dall’altra.

Ma stante la situazione, c’è da credere che stavolta andrà molto diversamente.

Pronostico Vittoria Juve con 2 gol di scarto.

Alternativa Gol + Ov3.5.

Pronostico Atalanta-Spal Lunedì 17 Gennaio 2020 ore 20:45 :

Chiude definitivamente la prima di ritorno la gara della Gewiss Arena.

Gli orobici di Gasperini, reduci dalla deludente sconfitta in casa della Fiorentina che ha sancito l’eliminazione della Dea dalla Coppa Italia, sono comunque sul pezzo in campionato.

Dove i nerazzurri di Bergamo han iniziato il nuovo anno con un netto 5-0 sul Parma, Papu Gomez, Freuler, Gosens e due volte Ilicic, prima del bel pari 1-1 in casa dell’Inter, sempre Gosens pareggiò il gol di Lautaro.

Banda di Semplici reduce da un pessimo inizio anno, 3 sconfitte su 3, 0-2 casalingo contro il Verona e 1-0 in casa della Viola in campionato e il netto 3-0 a San Siro contro il Milan in Coppa Italia.

Al momento i ferraresi non sembrano un grande avversario per la Dea.

Pronostico 1+No Gol.

Alternativa Ov2.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA