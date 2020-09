Pronostici 2^ giornata Serie A, 26-27-28/09/2020

Pronostici e quote per scommettere sulla 2^ Giornata di Serie A

La 2^ giornata di Serie A si apre, come la prima, con il Torino, che ospita l’Atalanta, al debutto in campionato. Così come l’Inter che chiude il Sabato sera ospitando la Fiorentina.

Poi una grande Domenica di campionato: apre il lunch match con lo storico debutto nel massimo campionato a girone unico per lo Spezia che ospita il Sassuolo, chiude il big match Roma-Juve.

In mezzo Napoli e Milan impegnati rispettivamente contro Genoa e Crotone.

Chiude il turno il Monday night, il Lunedì sera, primo derby di questo campionato, fra le corregionali Bologna e Parma.

Pronostico Torino-Atalanta, Sabato 26-09-2020, ore 15:

Il Toro apre la 2^ giornata dopo aver aperto il campionato con la sconfitta di Firenze.

Debutto casalingo per i granata di Giampaolo contro la lanciatissima Atalanta di Gasperini, al suo debutto stagionale – saltata la prima giornata in casa della Lazio.

Piemontesi chiamati al riscatto dopo la sconfitta al Franchi nel match inaugurale, 1-0 che poteva essere più rotondo non fosse stato per un Sirigu superlativo.

Orobici che sicuramente avranno tanta birra nelle gambe in questo loro esordio stagionale e tanta voglia di riconfermare le splendide impressioni della scorsa stagione.

Il mese di stop dopo la delusione contro il PSG in Champions League non necessariamente peserà nel corpo e nella mente della banda bergamasca.

Ma i granata questa volta potrebbero opporre una resistenza maggiore rispetto all’ultimo precedente – con incredibile 0-7 degli orobici !

Pronostico Toro-Atalanta GG

Alternativa Ov1.5

Pronostico Cagliari-Lazio, ore 18:

Debutto casalingo per il nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco, debutto stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi.

Entrambe formazioni in cerca di riscatto dopo delle deludenti chiusure di stagioni, con i sardi passati dalla zona UEFA alla salvezza facile e i biancocelesti che sognavano lo scudetto ma dopo il lockdown sono andati incontro a un declino che per poco non ne precludeva l’ingresso in Champions League.

Sardi che hanno ricominciato bene con il buon pareggio in casa del Sassuolo, con le idee ‘di-franceschiane’ che sembrano già avere attecchito.

Entrambe venderanno cara la pelle, c’è da aspettarselo.

Pronostico Cagliari-Lazio GG

Alternativa Un2.5

Pronostico Sampdoria-Benevento, ore 18:

Debutto stagionale del Benevento di Pippo Inzaghi.

SuperPippo torna in Serie A da allenatore dopo la effimera quanto deludente esperienza alla guida del Milan 6 anni fà.

Avversario la Samp di Ranieri per una grande sfida fra tecnici opposti per età, esperienza e mentalità.

Doriani già reduci da un brutto KO, in casa della Juve, un 3-0 con prestazione comunque onorevole per i blucerchiati, vicini al gol in più occasioni nella ripresa.

Entrambe hanno una buona propensione offensiva, con la ricerca dei terminali offensivi Quagliarella e il nuovo attaccante delle ‘streghe’ Lapadula.

Potremo vedere un buon numero di gol, specie per la voglia di rivalsa della Samp, che potrebbe riservare un bentornato mica da ridere ai campani.

Pronostico Samp-Benevento Ov2.5

Alternativa No Gol

Pronostico Inter-Fiorentina, ore 20:45 :

A San Siro il debutto stagionale ufficiale dell’Inter di Antonio Conte che ospita la Fiorentina di Iachini.

Nerazzurri pronti a ripartire dopo la delusione della Finale di Europa League persa contro il Siviglia, e sull’onda lunga dell’entusiasmo per una splendida campagna acquisti, specie nella veste dell’ultimo arrivato Vidal, pupillo del tecnico pugliese, che lo ha avuto alla Juve e tanto lo ha voluto all’Inter.

La Viola ha iniziato alla grande il campionato, inaugurato proprio al Franchi dalla vittoria di misura contro il Torino, primo gol del campionato di Gaetano Castrovilli.

Vittoria che, come anticipato, poteva essere ben più rotonda, non fosse stato per un Sirigu superlativo.

L’Inter sfoggerà tutta la sua artiglieria pesante, riproponendo il duo Lautaro-Lukaku, alla fine non sfasciatosi – del tanto discusso passaggio al Barcelona del ‘Toro’ non si è poi fatto niente.

I toscani opporranno resistenza e proveranno a ribattere colpo su colpo, specie con quel Federico Chiesa tanto appetito anche dai nerazzurri.

Pronostico Inter-Fiorentina GG

Alternativa 1X

Pronostico Spezia-Sassuolo, Domenica 27 Settembre, ore 12:30 :

Il 2° lunch match del campionato vede una gara storica: il debutto nella storia del girone unico della Serie A per lo Spezia.

La banda di Italiano, debuttante assoluta nella massima serie nell’era post gironi inter-regionali, ospita il Sassuolo.

Sfida tutta da vivere, con gli emiliani allenati da De Zerbi, il tecnico più giovane della Serie A, che ha improntato uno stile offensivo alla squadra.

Stile non dissimile a quello dei liguri, che però sono meno tecnici degli avversari, fattore che potrà essere determinante.

Pronostico Spezia-Sassuolo : vittoria emiliana con un gol di scarto.

Alternativa GG+X2

Pronostico Napoli-Genoa, ore 15:

Al San Paolo sfida fra due squadre che hanno iniziato molto bene.

I partenopei di Gattuso, al loro debutto casalingo in stagione, hanno iniziato con una bella quanto sofferta vittoria a Parma.

Genoa che al debutto del nuovo tecnico Maran ha invece surclassato in casa il neopromosso Crotone.

Entrambe le squadre hanno una certa propensione all’offensivismo.

I partenopei possono contare sul tanto discusso nuovo acquisto Osimhen, già messosi in mostra a Parma, con il suo ingresso l’inerzia del match è cambiata totalmente, con gli inserimenti e il suo gran lavoro di aprire il gioco alle incursioni dei sempre letali Mertens e Insigne-entrambi a segno al Tardini.

Grifone che può contare sull’evergreen Pandev, sulla promessa Pjaça e su un Balotelli in più – potrebbe debuttare subito.

Comunque vada, potremmo vedere tanti gol.

Pronostico Napoli-Genoa Ov3.5

Alternativa GG

Pronostico Verona-Udinese, ore 15 :

Forse la sfida di minor interesse della giornata.

Fra due squadre che ultimamente hanno perso un certo appeal.

Scaligeri di Juric che alla prima giornata non sono andati oltre il pari senza gol contro la Roma, che poteva anche vincere, prima della beffa del 3-0 a tavolino sancito dalla federazione per la questione Diawara.

Udinese di Gotti che ha dovuto saltare la prima giornata contro lo Spezia – recupero, con le altre, il 30 Settembre.

Due squadre che probabilmente giocheranno sulla difensiva.

Pronostico Verona-Udinese Un2.5

Alternativa X

Pronostico Crotone-Milan, ore 18:

Debutto casalingo stagionale per il Crotone di Giovanni Stroppa, dopo la disfatta di Marassi alla prima.

Gran momento invece per il Milan di Pioli, 3 vittorie su 3 in stagione, 2 in Europa League e alla prima di campionato, decisivi Ibra e Calhanoglu, entrambi autori di 3 reti.

Prima che lo svedese risultasse positivo al coronavirus, dovendo saltare la sfida al Bodo/Glimt – dove il sopra citato turco è salito in cattedra con la sua doppietta.

Esito che pare scontato.

Pronostico Crotone-Milan 2+Ov1.5

Alternativa 2

Pronostico Roma-Juventus, ore 20:45 :

Chiude la domenica di campionato quello che possiamo considerare il 1° vero big match della stagione calcistica italiana.

Squadre in stati molto differenti, specie sul piano mentale.

La Roma di Fonseca è reduce dallo scialbo pari di Verona poi divenuto 3-0 a tavolino contro i giallorossi per la questione Diawara.

Juve che invece alla prima di Pirlo ha ben impressionato contro la Sampdoria in casa, con un 3-0 stavolta niente affatto a tavolino !

Giallorossi che avranno un Dzeko in più, che avrebbe dovuto giocare questa gara su sponda opposta ma alla fine non se ne è fatto niente.

Entrambe possono contare su uomini di grande esperienza e buone fasi offensive, con la differenza di stato mentale di cui si parlava sopra.

Fonseca è sotto esame, e un errore potrebbe costargli la panchina – proprio l’ex juventino Allegri è alla porta.

Nella Juve, come anticipato, si vede già del buono, la grande intesa fra Kulusevki e Cristiano Ronaldo, McKennie già perfettamente integrato, in attesa di Arthur e del ritorno di Morata.

Anche qui potremo vedere molti gol.

Pronostico Roma-Juve X2+Ov2.5

Alternativa X2+No gol

Pronostico Bologna-Parma, Lunedì 28 Settembre, ore 20:45 :

Primo Derby di questo campionato, fra le emiliane Bologna e Parma.

Falsa partenza per i felsinei di Mihajlovic, reduci dalla sconfitta 2-0 a San Siro contro il Milan, doppio Ibra.

Sconfitti con medesimo risultato anche i Ducali, in casa contro il Napoli, al debutto di Liverani, che ancora non ha dato un’impronta alla squadra.

Due squadre che non si sono rinforzate granché durante il mercato, i Ducali poi si sono pure indeboliti con l’addio di Kulusevski.

Nessuna delle due è molto votata all’attacco, potremmo assistere a una gara noiosa.

Pronostico Bologna Parma X+Un2.5

Alternativa 1X

