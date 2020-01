Pronostici 19^ giornata Serie A, 11-12-13/01/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 19^ Giornata di Serie A Sabato 11, Domenica 12 e Lunedì 13 Gennaio 2020



Si chiude il girone di andata di Serie A e son fuochi d’artificio, con tanti big match per la volata per il titolo di Campione d’Inverno.

Già dall’inizio, la gara che apre il turno di campionato, Sabato alle 15, Cagliari-Milan è match fra squadre in crisi dove potrebbe esserci il debutto da titolare per Ibrahimovic in questa sua esperienza milanista bis.

Si prosegue alle 18 con un big match, Lazio-Napoli, situazioni e stati di forma diametralmente opposti.

Chiude il Sabato di campionato l’esaltante derby corregional-cromatico Inter-Atalanta, due squadre con il turbo azionato.

La Domenica si apre con un pò di calma, almeno apparente.

Il lunch match propone Udinese-Sassuolo, poi alle 15 sfida di bassa classifica Sampdoria-Brescia e di media classifica Toro-Bologna, poi la Fiorentina che prova a uscire dalla crisi contro la Spal.

Alle 18 Verona-Genoa, Juric contro il suo passato.

La calma apparente pomeridiana viene bruscamente scossa dal big match nel posticipo serale, con la Juventus che va a difendere il primato all’Olimpico contro la Roma.

Chiude definitivamente il turno il posticipo del Lunedì dove il Parma ospita il Lecce.

Pronostici 19^ giornata, Sabato 11 Gennaio 2020.

Pronostico Cagliari-Milan ore 15:

E’ sfida fra squadre in crisi.

Più recente quella dei sardi – 3 sconfitte di fila che sporcano un super-campionato per la banda di Maran – più profonda e radicata quella degli uomini di Pioli, sempre nel segno del numero 3.

Tante sono le gare consecutive senza vittorie per i rossoneri, 2 pari casalinghi senza gol contro Sassuolo e Samp e il disastroso 5-0 subito in casa Atalanta.

Potrebbe esserci il debutto da titolare dell’Ibra-Bis.

Lo svedese non ha inciso nel precedente match, quello del suo ritorno in campo da rossonero.

Il Cagliari non batte il Milan dal 28 Maggio 2017, vittoria 2-1 nello storico ultimo match disputato nel vecchio impianto del Sant’Elia.

Entrambe le squadre potrebbero spingere, entrambe intenzionate a uscire dalle rispettive crisi.

Pronostico X2 + Gol.

Alternativa Gol.

Pronostico Lazio-Napoli ore 18:

Una Lazio Aquila sulle ali dell’entusiasmo ospite un Napoli in pesante crisi.

Situazioni quindi diametralmente opposte, esaltante quella della banda di Simone Inzaghi, troppo instabile quella dei partenopei di Gattuso, che ancora non ha preso le misure della sua nuova squadra.

I biancocelesti inseguono la decima vittoria di fila che sarebbe un record assoluto in Serie A nella sua storia.

Improbabile che i laziali steccheranno l’occasione. Anche se le statistiche li vedono non vincenti contro i partenopei in gare casalinghe da parecchio tempo.

Sognare si può, specie con un Immobile in più, sempre più capocannoniere del campionato – ha aperto il suo 2020 con la doppietta al Brescia.

Pronostico 1 + Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Inter-Atalanta ore 20:45 :

Un derby corregional-cromatico che si preannunzia super.

La banda di Conte per provare a conservare il primato che vorrebbe dire titolo di Campione d’Inverno, come non accade dal 2009. E le carte in regola ci sono ovviamente tutte.

Con la coppia Lautaro Martinez-Lukaku sempre più infiammata – insieme hanno deciso la sfida vinta 3-1 a Napoli con cui hanno aperto il nuovo anno, il belga 2 volte in gol.

Dall’altra parte abbiamo la banda nerazzurra di Bergamo guidata da Gasperini – che è un ex di turno, guidò l’Inter per pochi mesi nel 2011.

Una formazione strepitosa, reduce da 2 vittorie consecutive con 10 gol segnati e 0 subiti, due volte 5-0 entrambe in casa contro Milan e Parma – decisive due doppiette di Ilicic, una per partita.

Si prevede un match a viso aperto, con un buon numero di gol.

Pronostico Gol + Ov3.5

Alternativa: Gol.

Pronostici 19^ giornata, partite Domenica 12 Gennaio 2020.

Pronostico Udinese-Sassuolo ore 12:30 :

La Domenica dell’ultima di andata si apre con la sfida della Dacia Arena, con la tredicesima in classifica che ospita la quattordicesima.

Gotti doveva essere un traghettatore per il post-Tudor e invece i bei risultati ottenuti ne stanno prolungando l’esperienza.

Archiviata la sconfitta in casa della Juve i friulani hanno infilato 2 vittorie consecutive fra il 2-1 casalingo al Cagliari a fine anno scorso e lo 0-1 di Lecce con cui hanno aperto l’anno nuovo.

2 sconfitte di fila invece per gli emiliani di De Zerbi, perdenti 2-1 in casa del Genoa nell’ultimo turno.

Pronostico Gol

Alternativa Ov2.5

Pronostico Fiorentina-Spal ore 15:

La nuova Viola di Iachini contro la Spal di Semplici ultima in classifica.

Un calvario di 8 gare senza vittorie il bottino recente dei toscani, che nella gara del debutto del nuovo tecnico non sono andati oltre il pari 1-1 nel derby degli Appennini in casa del Bologna.

Match che comunque ha registrato un upgrade per i Viola, in vantaggio con Benassi.

Spal ancora ultimo in classifica e che ha aperto maluccio l’anno nuovo, sconfitto in casa 0-2 dal Verona.

La Viola può spuntarla con la nuova linfa vitale portata da Iachini, amante del club toscano, dove ha anche militato e dove, in questo match, farà il debutto da allenatore viola al Franchi.

Pronostico 1+Gol

Alternativa Ov2.5

Pronostico Sampdoria-Brescia ore 15:

Infiamma la Domenica pomeriggio di campionato la sfida di bassa classifica fra Samp e Brescia, separate da 2 punti e altrettante posizioni – Rondinelle terzultime a quota 14.

La banda di Ranieri ha tuttavia iniziato bene l’anno nuovo con un bel pari senza gol in casa del Milan, che in qualche modo sta anche stretto ai blucerchiati.

Il Brescia dal canto suo ha fatto soffrire la Lazio, vincente al Rigamonti 1-2 in rimonta dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con il 1° gol di Balotelli nello stadio del suo nuovo club.

Potrebbero non farsi male a vicenda.

Pronostico X + Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Torino-Bologna ore 15:

Il match più prestigioso del primo pomeriggio di Serie A.

Il Toro di Mazzarri ospita il Bologna di Mihajlovic, sfida amarcord per il serbo, per 2 stagioni allenatore granata, dal 2016 al 2018.

Granata reduci dalla vittoria dell’Olimpico contro la Roma in campionato seguita dal passaggio degli ottavi di Coppa Italia ai rigori sul Genoa, al termine di una prova estenuante.

Chissà che questo non possa essere un fattore determinante a mettere un pò sulle gambe la banda granata, specie contro una squadra dai ritmi intensi come quella di Miha.

Pronostico X + Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Verona-Genoa Ore 18:

Sfida amarcord per il tecnico veneto Juric, che al Genoa ha legato il suo nome sia da giocatore che da allenatore.

Allenatore che per il Genoa è ora Davide Nicola, autore di un ottimo esordio sulla panca rossoblu, vittoria 2-1 sul Sassuolo lo scorso turno, seguito dall’eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia.

Fatali i rigori contro il Torino.

Veneti ben avviati verso una salvezza tranquilla, liguri invece che devono togliersi dal penultimo posto e le carte sembrano essere in regola per riuscirci.

Pronostico 1X+Gol

Alternativa Un2.5

Pronostico Roma-Juventus ore 20:45

Chiude la Domenica di campionato l’ultimo big match di un esplosivo ultimo turno di andata.

All’Olimpico la banda di Fonseca ospita la Juve di Sarri, una delle due capolista assieme all’Inter.

Inizio anno pessimo per i giallorossi, perdenti 0-2 in casa contro il Toro, Juve che invece ha cominciato piuttosto bene, 4-0 casalingo sul Cagliari con prima tripletta di Ronaldo in Serie A.

Un match dall’esito decisamente incerto. La statistica però penalizza un pò i bianconeri, che non vincono nella Roma giallorossa da quasi 6 anni.

Nelle ultime 5 sfide 3 vittorie giallorosse e 2 pareggi.

A proposito di Ronaldo, la Roma è proprio una delle poche squadre alle quali in Serie A non è riuscito a segnare, lo ha fatto in Champions League fra Manchester United e Real Madrid.

Difficile fare un pronostico, ma la Juve ce la metterà tutta per provare a portarsi a casa il 3° titolo d’Inverno consecutivo.

Pronostico Gol

Alternativa X2.

Pronostico Parma-Lecce, Lunedì 13 Gennaio ore 20:45

Chiude il turno la sfida del Tardini.

La banda di D’Aversa è reduce dal netto 5-0 patito in casa dell’Atalanta ma mantiene ben salda la settima posizione in classifica.

Contro la banda di Liverani che, di contro, gioca un buon calcio ma rimane nelle zone calde della classifica, appena un punto e una posizione sopra la zona retrocessione.

Sconfitta di misura nell’ultimo turno contro l’Udinese in casa, dove ancora i pugliesi non hanno vinto in questa stagione.

Pronostico 1X+Gol

Alternativa Un2.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA