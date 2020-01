Pronostici 18^ giornata Serie A, 05-06/01/2020

Pronostici per scommettere sulle partite della 18^ Giornata di Serie A Domenica 5 e Lunedì 6 Gennaio 2020.



Riparte la Serie A con il 18° turno, penultimo del girone di andata nonché perciò 1° dell’anno solare 2020.

La prima partita di Serie A dell’anno nuovo è quella che vede il rigenerato Brescia ospitare la Lazio, attualmente la squadra più in forma del calcio italiano, match di Domenica 5 Gennaio alle ore 12:30.

Nel pomeriggio giocano penultima e ultima in classifica, rispettivamente la Spal che alle 15 ospita il Verona e il Genoa che alle 18 ospita il Sassuolo, con Ballardini 3° allenatore stagionale per i liguri.

Chiude le gare domenicali in serata, alle 20:45, la sfida fra metropoli italiane, Roma-Torino.

Domenica 6 Gennaio, giorno dell’Epifania 2020, le restanti 6 gare.

Alle 12:30 il Derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina, con il debutto sulla panchina dei viola per Beppe Iachini.

Ad infiammare le gare pomeridiane delle 15 Milan-Sampdoria, con il possibile debutto dell’Ibra-bis.

Poi la Juventus che prova a smaltire la delusione della Supercoppa ospitando il Cagliari, e Atalanta-Parma che è sfida del cuore proprio per un nuovo acquisto dei bianconeri, Dejan Kulusevski.

Lo svedese è infatti di proprietà degli orobici ma in prestito ai ducali, dove rimarrà fino a fine stagione prima del definitivo approdo alla Juve.

Alle 18 Lecce-Udinese è sfida di bassa classifica fra due squadre che vogliono entrambe mantenersi fuori dalla zona retrocessione.

Chiude definitivamente il turno di campionato il posticipo serale dell’Epifania, il big match Napoli-Inter, quasi un derby per Gattuso.

Pronostici 18^ giornata, partite Domenica 5 Gennaio 2020

Pronostico Brescia-Lazio Ore 12:30

La Lazio di Simone Inzaghi galvanizzata dalla Supercoppa Italiana vinta in Dicembre sulla Juve va a far visita ad un Brescia rigenerato dal Corini-bis.

I biancocelesti, come detto, sono sicuramente la squadra attualmente più in forma del calcio italiano, e la suddetta Supercoppa, conquistata con il secondo KO alla Juve in meno di un mese, ne è la conferma.

Anche il Brescia ha ritrovato della verve con la cacciata di Grosso-gestione disastrosa-e il ritorno all’ovile di Corini, che ha ridato nuova linfa vitale al gruppo.

Tuttavia è innegabile che la Lazio sia favorita, ma c’è da credere che il Brescia non mollerà il colpo e darà filo da torcere ai biancocelesti.

Pronostico: vittoria Lazio con 1 gol di scarto.

Alternativa: X2 + Ov3.5

Pronostico Spal-Verona ore 15:

La banda di Leonardo Semplici è penultima in classifica, l’Hellas di Ivan Juric viaggia invece alla ricerca di una salvezza tranquilla.

Curiosità: entrambe son reduci dall’aver affrontato il Torino, contro cui la Spal ha chiuso bene il 2019 con la vittoria 1-2 in trasferta, mentre il Verona la settimana prima con una gran rimonta da 0-3 a 3-3.

Hellas che infatti non ha giocato quello che doveva essere il suo ultimo impegno stagionale, in casa della Lazio, per via del rinvio del match voluto dal presidente Lotito in vista della Supercoppa.

Si può presumere un match giocato a viso aperto da ambo le parti, con la Spal desiderosa di tirarsi fuori dalla zona calda e il Verona riposato per quanto detto sopra.

Pronostico: X+Gol.

Alternativa: Un2.5.

Pronostico Genoa-Sassuolo, ore 18:

Il Genoa ultimo in classifica ospita un Sassuolo fuori dalla zona calda e intenzionato a rimanerci.

Liguri che han chiuso malissimo il loro 2019 perdendo con un netto 4-0 in casa di una delle due capolista, l’Inter di Antonio Conte.

Ko che ha sancito il secondo cambio di panchina stagionale, ossia esonero dell’ex interista Thiago Motta e l’approdo di Davide Nicola.

Sassuolo che dal canto suo è imbattuto da 5 trasferte, fra le quali il prestigioso 2-2 in casa Juve.

Grande attesa in casa rossoblu per il debutto di Nicola, mentre chissà come inizierà l’anno nuovo la banda di De Zerbi.

Pronostico: Gol + Ov2.5

Alternativa: Gol.

Pronostico Roma-Torino, ore 20:45 :

La Roma di Paulo Fonseca ha chiuso alla grande il suo 2019 espugnando con un netto 1-4 il campo della Fiorentina.

Non bene invece il fine anno del Toro di Walter Mazzarri, sconfitto 1-2 in casa dalla Spal a sorpresa.

I giallorossi potrebbero proseguire la loro marcia trionfale verso un posto nei piani alti della classifica.

Pronostico: 1 + Ov2.5

Alternativa: No Gol.

Pronostici 18^ giornata Partite Lunedì 6 Gennaio 2020:

Pronostico Bologna-Fiorentina ore 12:30 :

Il Derby dell’Appennino apre l’Epifania della Serie A.

Da una parte i felsinei del guerriero Mihajlovic reduce da 2 belle vittorie contro Atalanta e Lecce con cui ha chiuso il vecchio anno.

Dall’altra una squadra in fase di rifondazione, con il debutto del nuovo allenatore Beppe Iachini dopo la cacciata di Montella a seguito del netto Ko 1-4 in casa contro la Roma.

Padroni di casa favoriti ma occhio al potenziale impatto di Iachini sulla Viola.

Pronostico: Gol + Ov2.5

Alternativa: Gol.

Pronostico Atalanta-Parma, ore 15:

La Dea di Gasp ha chiuso il 2019 con il roboante 5-0 al Milan.

Ducali che dal canto loro son reduci da 4 gare consecutive senza sconfitte Coppa Italia compresa – pari 1-1 casalingo contro il Brescia nell’ultima di campionato.

Da aspettarsi un match piuttosto aperto e combattuto in cui nessuna delle due tirerà indietro la gamba.

Pronostico: Gol + Ov2.5

Alternativa: Gol.

Pronostico Juventus-Cagliari ore 15:

La banda di Maurizio Sarri vuole archiviare un 2019 chiuso molto male con il 2° KO stagionale, stesso risultato, 3-1, e stessa avversaria, la Lazio, che ha scippato la Supercoppa ai bianconeri.

Anno chiusosi non benissimo neanche per gli uomini di Rolando Maran, in mini-crisi dopo 2 sconfitte di fila, entrambe 1-2, contro la Lazio – però maturato incredibilmente nei minuti di recupero- e poi contro l’Udinese.

Bianconeri galvanizzati da una sessione invernale aperta con l’acquisto di Kulusevski che però arriverà solo a Luglio.

La Juve può spuntarla ma lo farà probabilmente con qualche sofferenza e senza calcare troppo il piede sull’acceleratore.

Pronostico: 1 + Un2.5

Alternativa: No Gol.

Pronostico Milan-Sampdoria ore 15:

I rossoneri si rituffano nel campionato dopo aver parzialmente smaltito la tremenda batosta 5-0 in casa dell’Atalanta e sulle ali dell’entusiasmo per il ritorno di Ibrahimovic.

Lo svedese scalpita per giocare da subito.

La Samp di Ranieri ha chiuso l’anno vecchio con la sconfitta di misura contro la Juve – con l’imperioso stacco di Cristiano Ronaldo – dopo il Derby vinto in ‘Casa Genoa’.

La banda di Pioli potrà provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Pronostico: 1X + No Gol.

Alternativa: Un2.5

Pronostico Lecce-Udinese ore 18:

I pugliesi di Liverani reduci dalla sconfitta 2-3 contro il Bologna, Udinese invece vincente 2-1 sul Cagliari in casa, con Gotti che prosegue un buon rollino di marcia.

Sarà un match combattuto fra due squadre motivate a tenersi lontani dalla zona retrocessione.

Pronostico: Gol + Ov2.5

Alternativa: Ov3.5.

Pronostico Napoli-Inter ore 20:45 :

Il 1° turno del 2020 si chiude degnamente con un big match, il Napoli ospita l’Inter al San Paolo.

Match amarcord per Gattuso, per il quale è quasi un derby dato il suo forte passato milanista.

Dall’altra parte l’Inter di Conte che vuole mantenere la vetta della classifica.

Partenopei che hanno mostrato qualche segno di ripresa nell’ultimo match dell’anno scorso, espugnando 1-2 il difficile campo del Sassuolo.

Sicuramente un upgrade rispetto alla sconfitta con medesimo risultato contro l’altra emiliana, il Parma, al primo impatto di Gattuso con il mondo Napoli.

Inter invece reduce dalla bella vittoria 4-0 sul Genoa e sempre più decisa a mantenere la corsa scudetto.

Ma la sensazione è che i partenopei potranno provare a interromperla.

Pronostico : 1X + Gol.

Alternativa: Gol.

