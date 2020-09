Pronostici 1^ giornata Serie A, 19-20-21/09/2020

Pronostici e quote per scommettere sulla 1^ Giornata di Serie A. Primo turno che sarà in formato ridotto, 3 gare rinviate per troppi contagi da coronavirus.

Si apre la Serie A TIM 2020/2021, ma sarà, come detto, una prima giornata in formato ridotto, con 3 gare sospese che verranno recuperate il 30 Settembre.

Trattasi di Udinese-Spezia – liguri neopromossi e debuttanti assoluti nella Serie A nell’era del girone unico – Benevento-Inter e Lazio-Atalanta.

Gli amanti del nostro campionato potranno tuttavia consolarsi con gli altri 7 match, tutti sparsi ‘a spezzatino’, una per orario.

La gara inaugurale è Fiorentina-Torino, alle 18 di Sabato 19 Settembre. Si prosegue alle 20:45 con la Roma che con un Dzeko in meno ma un Milik in più fa visita al Verona.

La prima gara domenicale della nuova Serie A è il lunch match delle 12:30, con il Napoli che va a far visita al Parma.

Alle 15 un match che, se non fosse alla prima giornata, avrebbe sapore di lotta salvezza, con il Genoa, salvo per miracolo lo scorso campionato, che ospita il neopromosso Crotone.

Alle 18 il Sassuolo riprende la sua marcia ospitando il Cagliari.

Ma la vera grande attesa per questo 1° turno riguarda il debutto ufficiale della nuova Juventus, e nello specifico il debutto ufficiale da allenatore per Andrea Pirlo, allo Stadium, contro la Sampdoria del grande ex Ranieri.

Chiude momentaneamente il turno la sfida del Monday Night, con il Milan di Pioli che cerca conferme dopo il buon inizio di Europa League ospitando il Bologna di Mihajlovic.

Pronostico Fiorentina-Torino, Sabato 19 Settembre, ore 18:

Inaugura il campionato la sfida del Franchi in cui la Viola di Beppe Iachini ospita il Toro del nuovo tecnico Marco Giampaolo.

Padroni di casa sicuramente favoriti, con le grandi ambizioni dell’istrionico presidente Commisso, che punta in alto, prova ne sia il fatto che ancora con le unghie e con i denti è riuscito a non cedere il jolly Chiesa.

E non si dimentichi la grande voglia di rivalsa di alcuni elementi, vedasi in primis Ribery, che ebbe la scorsa stagione stroncata da un infortunio e sicuramente ci terrà a impreziosire il fine carriera.

Dall’altra parte c’è un Belotti che non sarà più pago degli avversari, oltre al fatto che i granata si sono rinforzati, in primis con l’innesto dalla Samp di Linetty.

Anche le statistiche però favoriscono i viola, reduci da una sola sconfitta nelle ultime 7 contro il Toro.

Un’altra statistica è curiosa: la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol nelle prime giornate in Serie A, ad oggi 109 !

Pronostico Fiorentina-Toro Vittoria con un gol di scarto per la Viola.

Alternativa 1-2 Gol squadra casa.

Pronostico Verona-Roma, Sabato 19 Settembre 2020, ore 20:45 :

La Roma di Fonseca riparte senza Dzeko ma con un Milik e un Pedro in più, in casa di una delle grandi rivelazioni dello scorso campionato, gli scaligeri di Juric, una squadra a sua volta rinforzatasi, con l’innesto di Tameze, ex riserva di lusso dell’Atalanta.

Difficile davvero pronosticare. I veneti potrebbero riproporre le buone impressioni della scorsa stagione, ma i giallorossi potrebbero fare il salto di qualità.

Pronostico Verona-Roma GG

Alternativa Ov1.5

Pronostico Parma-Napoli, Domenica 20 Settembre, ore 12:30 :

Al Tardini la prima gara domenicale della nuova Serie A.

Il lunch match fra il nuovo Parma di Liverani e il Napoli di Gattuso.

Da una parte un club reduce da un cambio di gestione, i Ducali, da poco divenuti di proprietà statunitensi, e decisamente indebolitisi con l’addio di Kulusevki, da poco presentato dalla Juve.

Napoli dalla gran voglia di riconfermarsi dopo la Coppa Italia.

Pronostico Parma-Napoli Vittoria Napoli con un gol di scarto.

Pronostico Parma-Napoli GG

Pronostico Genoa-Crotone, Domenica 20 Settembre, ore 15

Match dal sapore di lotta salvezza, non fosse che siamo alla prima giornata.

I liguri del nuovo tecnico Maran sono pressoché la stessa squadra della passata stagione.

I pitagorici di Stroppa son dei neopromossi di lusso, con diversi uomini di esperienza, come Cigarini, Simy, Spolli, oltre all’ex juventino Marrone.

Una sfida tutta da vivere fra due plausibili outsider che potrebbero darsi battaglia.

Pronostico Genoa-Crotone Un2.5

Alternativa 1X

Pronostico Sassuolo – Cagliari, Domenica 20 Settembre, ore 18

Al Mapei Stadium un Sassuolo in cerca di riconferme dopo le buone impressioni dello scorso campionato, con De Zerbi che guida alla grande un gruppo compattissimo.

Dall’altra parte invece un Cagliari che, con la nuova guida tecnica di Eusebio Di Francesco, cerca di buttarsi alle spalle una stagione difficile.

Altra sfida dal pronostico complicato, se non dedurre che sarà una gara combattuta, magari con gol da ambo le parti.

Pronostico Sassuolo-Cagliari GG+Ov3.5

Alternativa 1X

Pronostico Juventus-Sampdoria, Domenica 20 Settembre, ore 20:45 :

Riparte ufficialmente la stagione della Juventus.

Per il debutto ufficiale di Andrea Pirlo da allenatore c’è come avversario un grande ex, Claudio Ranieri con la sua Sampdoria, che il tecnico romano ha fatto rinascere la scorsa stagione.

Avversario che è anche caro ai bianconeri, che lo scorso Luglio proprio contro i blucerchiati hanno ottenuto la certezza aritmetica dello scudetto.

Stante la situazione, con le tante soluzioni della Juve, e con Dzeko che potrebbe già fare il suo debutto, sembra che non ci sia partita.

Potremmo vedere una Juve a trazione decisamente anteriore, in stile Pirlo, come nell’amichevole contro il Novara.

Pronostico Juve-Samp 1+Ov2.5

Alternativa Ov2.5

Pronostico Milan-Bologna, Lunedì 21 Settembre, ore 20:45 :

A San Siro i rossoneri di Pioli cercano conferme ad un finale di scorso campionato che è stato strepitoso, e niente male neanche l’inizio stagione, con la vittoria contro lo Shamrock Rovers in Europa League.

L’avversario non è da sottovalutare, il Bologna di un Mihajlovic sempre più guerriero – sconfitto anche il coronavirus dopo la leucemia !

Padroni di casa decisamente favoriti, rosa superiore e tanti uomini già in formato campionato, come il solito Ibrahimovic, e con quel Tonali dal quale ci si attende il definitivo salto di qualità.

I felsinei comunque non si daranno per vinti facilmente.

Pronostico Milan-Bologna Vittoria Milan con un gol di scarto.

Alternativa GG

