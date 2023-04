Procura FIGC: valutazioni su club partner della Juventus nel caso plusvalenze

In principio l’attenzione cadde sulla Juventus. Adesso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio ha messo sotto la lente di ingrandimento anche la situazione delle sue “partner”. Si indaga infatti su sei società: Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese. Ovvero su sodalizi che, in varia misura, hanno sottoscritto, come riporta Calciomercato.com, “accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e /o provando a depositare documenti recanti pattuizioni diverse da quelle concluse”.

La magistratura ordinaria dovrà chiudere le indagini e successivamente la Procura della Federcalcio valuterà la posizione delle sei squadre coinvolte.