Probabili formazioni Verona-Genoa e Diretta TV 12-1-2020

Scontro diretto per la salvezza tra Verona e Genoa nel posticipo della 19° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: squadra titolare per Juric, idea Jagiello per Nicola. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Alle ore 18:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona scenderanno in campo Hellas Verona e Genoa per il posticipo pomeridiano della domenica della 19° giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata.

Seppur i veneti occupano l’undicesimo posto con 22 punti, trattasi di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza contro i liguri, penultimi in classifica con 14 punti, ma che arriveranno alla sfida dalla vittoria nell’esordio del nuovo allenatore.

Ultime sulle formazioni di Verona-Genoa:

Non ci saranno Empereur, Bessa e Salcedo per Ivan Juric, oltre al già venduto Tutino. Spazio al 3-4-2-1 di base con Silvestri a porta protetto dal rientrante Kumbulla con Gunter e Rrahmani, mentre in mediana tornerà la coppia costituita da Miguel Veloso e Amrabat. Sulle fasce agiranno Lazovic e Faraoni, mentre Verre e Zaccagni giocheranno sulla trequarti a supporto di Pazzini, in grande spolvero nelle ultime settimane.

Squadra che vince, non si cambia per Davide Nicola, che giocherà a specchio e confermerà ancora Perin a porta e Biraschi in difesa, nonostante il rientrante Zapata, al fianco di Romero e capitan Criscito. Dovrebbero esserci Ankersen con un centrocampo molto fisico e difensivo con Radovanovic, Behrami, la sorpresa Jagiello e Sturaro, che sarà libero di muoversi alle spalle di Pandev e Sanabria, in vantaggio su Pinamonti. Sempre out Lerager e Kouame.

Probabili formazioni Verona-Genoa:

Verona (3-4-3): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Radovanovic, Jagiello, Behrami; Sturaro; Pandev, Sanabria.

Come vedere Verona-Genoa in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Verona Genoa, posticipo della 19° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Verona Genoa in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Verona-Genoa:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Verona Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Verona-Genoa:

Sono 43 i precedenti totali tra Verona e Genoa con bilancio nettamente a favore dei liguri con 17 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte, 72 gol fatti e 39 gol subiti, di cui 14 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte nelle 30 partite disputate in Serie A.

Nelle 21 partite disputate al Bentegodi i veneti conducono i giochi con 5 vittorie, 13 pareggi e 3 sconfitte, di cui 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte in 15 sfide di campionato

©RIPRODUZIONE RISERVATA