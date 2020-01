Probabili formazioni Udinese-Sassuolo e Diretta TV 12-1-2020

Match salvezza alla Dacia Arena, dove l’Udinese ospiterà il Sassuolo in uno dei tanti crocevia salvezza di questa giornata. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: tutti confermati gli undici di Lecce per Gotti, mentre De Zerbi dovrà fare a meno degli squalificati Berardi e Locatelli. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

Lunch match dal sapore di salvezza quello di domani alle ore 12.30 della Dacia Arena tra Udinese e Sassuolo. Fondamentale sarà, per entrambe le squadre, portare a casa punti che saranno comunque pesanti per il proseguo della stagione. I friulani arrivano allo scontro diretto con un bottino di 21 punti conquistati in 18 giornate, mentre il Sassuolo è appena sotto con 19.

Ultime sulle probabili formazioni di Udinese Sassuolo:

Dopo il blitz di Lecce, Gotti è orientato a proporre gli stessi undici che hanno sconfitto i salentini con una prodezza di Rodrigo De Paul. Nel consueto 3-5-2, troveranno posto Musso in porta, con davanti a lui a porteggerlo, il trio De Maio-Ekong-Nuyrtinck. Stryger-Larsen e Sema saranno le ali di un centrocampo che vedrà al centro Fofana, Mandragora e De Paul. In attacco, a far compagnia a Lasagna, ci sarà Nestorovski, in vantaggio per una maglia da titolare su Okaka.

Situazione di allarme per Roberto De Zerbi, che dovrà fare a meno degli squalificati Locatelli e Berardi, oltre agli infortunati Duncan (durante il match contro il Genoa), Tripaldelli e Marlon, a cui si devono aggiungere i lungodegenti Chiriches e Defrel. Lo schieramento sarà il 4-2-3-1, con in avanti il solo Caputo, supportato dal trio di trequartisti Djuricic-Boga-Traorè. In difesa, a difendere i pali ci sarà Consigli, con davanti a lui un quartetto che vedrà Toljan e Kyriakoupoulos, con al centro la coppia Ferrari-Romagna, mentre i due mediani saranno Obiang e Magnanelli.

Probabili formazioni Udinese-Brescia:

Udinese(3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandregora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.ù

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakoupoulos; Magnanelli, Obiang; Djuricic, Boga, Traorè; Caputo.

Come vedere Udinese-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Udinese e Sassuolo, valida per la 19° giornata di serie A, e in programma domani 12 gennaio 2020, sarà visibile su DAZN alle ore 12.30. Per chi ha attivato il canale corrispondente, invece, sarà visibile su DAZ1 su decoder Sky al canale 209.

