Probabili formazioni Udinese-Cagliari: i bianconeri ritrovano Sema, Maran senza Nandez

Bianconeri e sardi, sconfitti nell’ultimo turno, cercano una rivincita nel match del Friuli. L’Udinese vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta dello Stadium, mentre i rossoblù vogliono vendicare la sconfitta patita lunedì in casa per mano della Lazio.

L’Udinese per riprendere la corsa verso la salvezza, il Cagliari per riscattare il ko al tramonto per mano di Luis Alberto e Caicedo. Il match del Friuli avrà molti motivi per essere interessante e combattuto, primo fra tutti la voglia di tornare al successo per entrambe le squadre.

Era da preventivare, e per questo non ha lasciato ferite profonde il ko dell’Udinese in casa della Juventus, ma non per questo gli uomini di Gotti non avranno voglia di riscattare il 3-1 di Torino, che ha messo in luce una buona prestazione di Lasagna e il ritorno al gol di Pussetto.

Dal canto suo, il Cagliari avrà molti più motivi per cercare di espugnare lo stadio Friuli, dopo la rimonta rubita nei minuti di recupero per mano della Lazio.

QUI UDINESE: buone notizie per mister Gotti, che recupera Sema a centrocampo. Larsen agirà sulla fascia destra in mediana, con i centrali che saranno Mandragora, Fofana e De Paul.

Sulla linea difensiva agiranno De Maio–Troost Ekong e Nuytinck proteggere Musso, che difenderà i pali.

In attacco, con Pussetto che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, agirà la coppia Lasagna–Okaka.

Udinese(3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 12 Sema, 6 Fofanà, 38 Mandragora, 10 De Paul, 19 Stryger-Larsen; 7 Okaka, 15 Lasagna. Allenatore: Luca Gotti. A disposizione: 88 Nicolas, 27 Perisan, 50 Becao, 2 Sierralta, 4 Opoku, 18 Ter Avest, 11 Wallace, 72 Barak, 30 Nestorovski, 23 Pussetto, 91 Teodorczyk.

QUI CAGLIARI: trasferta friulana in emergenza per mister Maran, che dovrà fare a meno degli squalificati Nandez, oltre agli infortunati di lungo corso Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti e Castro.

Molti i dubbi per Maran, in particolare in difesa, con Cacciatore e Pellegrini favoriti su Faragò e Lylogiannis per il ruolo di terzini, mentre in mezzo al campo Cigarini è in pole su Oliva come play centrale.

Il modulo sarà il 4-3-1-2, con Rafael tra i pali e la linea difensiva composta da Cacciatore, Klavan, Pisacane e Pellegrini.

A centrocampo, con Cigarini centrale, ci saranno Ionita e Rog, mentre Nainggolan sarà il trequartita alle spalle della coppia offensiva formata da Joao Pedro e Simeone.

Cagliari(4-3-1-2): 1 Rafael; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 21 Ionita, 8 Cigarini, 6 Rog; 4 Nainggolan; 10 Joao Pedro, 99 Simeone. Allenatore: Rolando Maran. A disposizione: 20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 22 Lykogiannis, 40 Walukiewicz, 24 Faragò, 17 Oliva, 27 Deiola, 9 Cerri,26 Ragatzu.

