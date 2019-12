Probabili formazioni Torino-Spal: i granata per avvicinarsi all’Europa, gli estensi per rilanciarsi verso la salvezza

Probabili formazioni Torino-Spal: i granata di Walter Mazzarri provano ad avvicinare la zona Europa League, mentre gli estensi di Leonardo Semplici provano ad alimentare le loro speranze di salvezza.

Torino-Spal, all’apparenza una sfida non di grande conto, mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre. Gli uomini di Walter Mazzarri infatti dopo i 7 punti in 3 partite conquistati contro Genoa, Fiorentina e Verona puntano alla conquista dell’intera posta in palio anche contro la Spal per avvicinare ancora di più le zone nobili della classifica.

Gli uomini di Semplici, dal canto loro, non possono più permettersi passi falsi. La classifica è più che triste. I biancazzurri sono infatti ultimi in classifica con appena 9 punti (2 vittorie e 3 pareggi) e con una zona salvezza che dista attualmente 6 lunghezze.

Occorre quindi necessariamente una vittoria per farsi quantomeno un bel regalo di Natale e guardare con più fiducia alla seconda parte di campionato.

Probabili formazioni Torino-Spal: le scelte di Mazzarri e Semplici

Per quanto riguarda le formazioni, Mazzarri dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sirigu in porta con, davanti a lui, Izzo, N’Koulou e Bremer. Centrocampo a quattro con Aina, Baselli, Rincon e Ansaldi. Berenguer sulla trequarti sarà invece il supporto alla coppia d’attacco formata da Belotti e Verdi.

La Spal dovrebbe invece presentarsi con il suo classico 3-5-2. Berisha quindi in porta con, a fargli da scudo, Tomovic, Vicari e Igor. A centrocampo spazio a Cionek, Missiroli, Valdifiori, Kurtic e Strefezza. In attacco il duo costituito da Petagna e Floccari.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Strefezza; Petagna, Floccari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA