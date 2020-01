Probabili formazioni Spal-Verona e Diretta TV 5-1-2020

Sfida diretta per la salvezza al Paolo Mazza, dove si affronteranno Spal e Verona, decise a superarsi per mettere in cascina del fieno importante per la classifica. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Semplici si affida in attacco alla coppia Petagna-Di Francesco, mentre Juric punta su Stepinski. Ecco dove vedere la partita in Diretta Tv, in Streaming e come ascoltarla in telecronaca live.

Pomeriggio caldo sarà al Paolo Mazza domani, dove alle 15 si sfideranno spallini e scaligeri, per lo scontro salvezzo di cartello della 18ma giornata di serie A, la prima del 2020.

La Spal cercherà di “espugnare” il campo di casa per agganciare Sampdoria e Lecce, appena fuori la zona retrocessione. Dopo l’exploit dei Santo Stefano in casa del Torino, gli uomini di Semplici vogliono confermarsi e possono sfruttare il fattore campo. D’altra parte, invece, il Verona vuole ottenere i tre punti dopo le ultime due sconfitte consecutive.

Ultime sulle formazioni di Spal-Verona:

Dopo l’importante successo ottenuto in chiusura d’anno in casa del Torino, lo Spal cerca conferme, e vuole farlo di fronte al suo pubblico. Leonardo Semplici schiererà il consueto 3-5-2, con Berisha a difendere i pali e il trio difensivo composto da Vicari, Tomovic e Igor. In mezzo al campo il trio centrale sarà Missiroli-Valoti-Kurtic, con Cionek e Strefezza sulle fasce. In attacco agirà Petagna, con accanto a lui Federico Di Francesco.

La novità di formazione per mister Ivan Juric è l’impiego da titolare per Stepinski in attacco, vista l’indisponibilità di Di Carmine, fermo ai box dopo l’operazione alla mano. Sarà assente anche Empereur, vittima di un infortunio al bicipite fermorale della cosca sinistra, insieme allo squalificato Amrabat, il cui posto sarà preso a centrocampo da Pessina. Il modulo sarà un 3-5-2 a specchio con la formazione spallina. In porta ci sarà Silvestri, con il trio difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. La linea mediana vedrà Faraoni e Verre sulle fasce, con Pessina, Veloso e Lazovic centrali. In attacco, detto di Stepinski che sarà la punta più avanzata, in cabina di regia troverà posto Zaccagni.

Probabili formazioni Spal-Verona:

Spal(3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Cionek, Missiroli, Valoti, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco.

Verona(3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic, Verre; Zaccagni, Stepinski.

Come vedere Spal-Verona in Diretta Tv e Streaming Live:

La partita tra Spal e Verona, che andrà in scena domani, domenica 5 gennaio 2020, sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202), e in streaming sulle piattaforme attraverso SkyGo e NowTv.

E’ possibile, inoltre, seguire la radiocronaca del match sulle frequenza di Rai Radio Uno tramite dispositivo mobile (smartphone e tablet) oppure scaricando l’app RaiPlay Radio.

Precedenti e statistiche Spal-Verona:

Sono solo due i precedenti, in terra emiliana, della sfida in serie A. Il primo risale al 24 novembre 1957 e terminò 1-1. Il secondo, e ultimo precedente, invece, si è giocato il 10 dicembre 2017 ed è terminato nuovamente con un pari, questa volta per 2-2. Le reti sono state realizzate da Caceres e Cerci per il Verona e Antenucci e Paloschi per la Spal.

©RIPRODUZIONE RISERVATA