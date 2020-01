Probabili formazioni Sassuolo-Torino e Diretta TV 18-1-2020

Al ritorno tra le mura amiche, il Sassuolo inaugura il girone di ritorno e vuole fermare l’emorragia di tre sconfitte consecutive sfidando il Torino, reduce da due vittoria di fila e lanciato verso la zona Europa. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: De Zerbi con il dubbio Duncan, ma recupera Lucatelli, mentre Mazzarri dovrà fare a meno Zaza a Ansaldi.

Si apre il girone di ritorno con il secondo anticipo delle ore 18 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. I neroverdi vengono da tre stop di fila e troveranno di fronte a loro il peggior avversario da affrontare in questo momento.

D’altro canto, i granata puntano alla terza vittoria consecutiva, che porterebbe in dote ulteriore vento nelle vele del Torino, sempre più lanciato verso la zona Europa.

Ultime sulle formazioni di Sassuolo-Torino:

L’ultimo successo neroverde in casa risale, ormai, all’8 novembre, nel derby emiliano-romagnolo contro il Bologna. Detto di Berardi che scontrà l’ultimo turno di squalifica, il tecnico De Zerbi rimane sulle spine perchè Duncan non è pienamente recuperato e la sua presenza è in forte dubbio. Rientrerà da titolare, invece, Manuel Locatelli, che si riprenderà il suo posto in mezzo al campo insieme a Magnanelli. Ancora assenti, invece, i lungodegenti Chiriches, Defrel e Marlon. A completare la formazione, nel 4-2-3-1, ci sarà Consigli in porta, con il quartetto difensivo formato da Toljan, Romagna (favorito su Peluso), Ferrari e Kyrikopupoulos. Il trio di trequartisti, formato da Boga, Traorè e Djuricic, infine, supporterà l’azione di bomber Caputo.

Le note negative di Mazzarri sono rappresentate da Zaza e Ansaldi, che in settimana si sono allenati a parte e che non saranno della partita, anche se per il primo c’è una flebile possibilità di vederlo in panchina ma non comunque propenso all’utilizzo. Due i dubbi di formazione per Mazzarri, che nel 3-4-2-1 vede in ballottaggio Bremer e Djiji, con il primo favorito, mentre Verdi e Millico si contendono una maglia come trequartista, insieme a Berenguer, per rifinire le azioni di Belotti. Per il resto Sirigu presidierà i pali, con il trio Nkoulou-Izzo-Bremer (o Djiji) in difesa. Al centro, De Silvestri e Aina saranno gli esterni, con Rincon e Lukic centrali.

Probabili formaizoni Sassuolo-Torino:

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljian, Romagna, Ferrari, Kyriakoupoulos; Lucatelli, Magnanelli; Boga, Traorè, Djuricic; Caputo.

Torino(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer, Belotti.

Come vedere Sassuolo-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Sassuolo e Torino, valida per il primo turno del girone di ritorno di serie A, sarà visibile domani alle ore 18 su Sky Serie A e Sky Calcio, rispettivamente sui canali 202 e 251.

Precedenti e statistiche Sassuolo-Torino:

Sono 6 le sfide che si sono giocate fino ad ora in serie A tra Sassuolo e Torino in casa degli emiliani. Il bilancio vede una vittoria del Torino, 5 pareggi e nessuna vittoria dei neroverdi.

