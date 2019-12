Probabili formazioni Sassuolo-Napoli 22-12-2019: Gattuso ci prova al Mapei

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: Gattuso cerca la sua prima vittoria sulla panchina azzurra andando a sfidare, al Mapei Stadium, il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Ormai sembra essere diventata una sorta di cantilena, ma è, allo stesso tempo, la triste realtà dei fatti: il Napoli, in campionato, non vince da 8 partite e la zona Champions, dista attualmente addirittura 14 punti.

Lazio e Roma infatti non accennano a frenare e anche Cagliari e Atalanta, sebbene qualche stop, sembrano essere più in forma dei partenopei che non vincono ormai dallo scorso 19 ottobre (2-0 al Verona).

Occorre quindi riattaccare necessariamente la spina per farsi quantomeno un bel regalo di Natale in vista della ripresa del campionato che scatterà il prossimo 6 gennaio, quando, tra le mura amiche del San Paolo, il Napoli ospiterà l’Inter di Antonio Conte.

Il Sassuolo, dal canto suo, arriva alla sfida di domani sera galvanizzato dal successo esterno di mercoledì sera contro il Brescia di Corini, valevole come recupero dell settimo turno di campionato che non andò in scena lo scorso ottobre a causa della scomparsa del patron neroverde, Giorgio Squinzi.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: le scelte di De Zerbi e Gattuso

Per quanto riguarda le formazioni, De Zerbi dovrebbe schierare il suo Sassuolo con il 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Pegolo in porta con, a fargli da schermo, Muldur, Romagna, Marlon e Kyriakopoulos. A centrocampo spazio a Magnanelli e Locatelli con Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Caputo.

Il Napoli dovrebbe invece presentarsi con un classico 4-3-3. Meret quindi in porta. Davanti a lui Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. Centrocampo a tre con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Insigne e Milik.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

