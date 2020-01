Probabili Formazioni Roma-Torino e Diretta tv 5-01-2020

Fonseca non recupera gli infortunati. Tante assenze nel Torino.

Digeriti cenoni e panettoni vari, la Serie A ritorna in campo.

Nella prima gara del 2020 la Roma sarà impegnata domenica alle 20:45 in casa, dove è atteso il Torino di Mazzarri.

Per i giallorossi sarà la prima della doppia sfida con la Torino calcistica ( il 12 all’Olimpico arriverà la Juve).

ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI

QUI ROMA- La squadra di Fonseca ( diventato beniamino della tifoseria, euforica anche per l’imminente arrivo di Dan Friedikin) ha chiuso l’anno in bellezza con il poker calato a Firenze, costato caro a Montella.

Salvo qualche passo falso ( Atalanta, Cagliari, Samp e Parma), l’inizio di stagione ha mantenuto comunque le aspettative di inizio anno.

Attualmente la Roma si trova al quarto posto. Posizionamento che, a fine stagione, significherebbe aver raggiunto l’obiettivo stagionale: ritorno in Champions.

Per blindare il posto-Champions però servono i tre punti contro il Toro, assolutamente non scontati come si potrebbe pensare. Nonostante non stia vivendo una stagione all’altezza delle aspettative, la squadra di Mazzarri non è squadra da sottovalutare.

Per strappare i primi tre punti del nuovo anno dalle grinfie granata, Fonseca non riuscirà a recuperare Cristante ( che rientrerà in gruppo lunedi), Pastore, Santon e Kluivert.

Proprio l’assenza dell’olandese accende il solito ballottaggio tra Perotti e Mkhitaryan. Anche l’altro ballottaggio è ormai abitudine: Florenzi Spinazzola per un posto da titolare sulla fascia destra. Il capitano giallorosso parte favorito.

Per il resto invece sarà confermata in blocco la rosa tipo.

Probabile Formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon.

QUI TORINO- I granata ( che vengono dalla sconfitta casalinga con la Spal arrivata nelle battute finali) stanno deludendo completamente le aspettative in loro risposte all’inizio dell’anno.

La gara dell’Olimpico rappresenta uno spartiacque per Mazzarri. In caso di sconfitta e di un’altra prestazione negativa, la panchina del tecnico toscano si incrinerebbe vertiginosamente.

Mazzarri è dunque chiamato ad una partita perfetta, da spirito granata. A Roma, però, il Toro arriverà privo di Bremer e di Ansaldi, entrambi squalificati. L’argentino è anche infortunato.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ola Aina, Rincon, Kukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.

Indisponibili: Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli.

Squalificati: Bremer, Ansaldi.

DOVE VEDERE LA PARTITA- La gara dell’Olimpico sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il calcio d’inizio è alle 20:45, ma già dalle 20:30 sarà possibile seguire il pre-partita. A dispetto delle altre volte, la partita non sarà disponibile su Now TV.

Per chi volesse ascoltare la cronaca della gara per radio, si consiglia di sintonizzarsi su Rai Radio 1.

C’ERAVAMO TANTO AMATI- La trasferta di Roma per il popolo granata significa incrociare un grande vecchio amore: Gianluca Petrachi.

Il direttore sportivo giallorosso, per nove anni alla corte di Cairo, non si è lasciato con i granata nel migliore dei modi, giusto per usare un eufemismo.

La separazione avvenuta ( tra polemiche e frecciatine) quest’estate ha avuto ampi risvolti, specialmente giudiziari.

L’attuale dirigente giallorosso è stato infatti deferito dalla Procura Federale per la famosa frase ( gaffe, a detta sua) pronunciata durante la presentazione di Mkhitaryan nella quale affermava sostanzialmente di lavorare già per la Roma quando ancora era sotto contratto con il Torino. Ad ogni modo, la Procura si pronuncerà entro la fine di gennaio.

L’addio di Petrachi, però, ha avuto anche risvolti tecnici. Da quando il dirigente pugliese ha lasciato la Mole, il Torino è praticamente in discesa libera.

LE STATISTICHE- 148 sono gli scontri totali in Serie A. La Roma se ne è aggiudicati 63, contro i 45 successi del Torino e i 40 pareggi.

Ciò che è importante notare è il dato che evidenzia come la Roma non abbia perso nessuno degli ultimi nove scontri in casa, realizzando anche minimo due reti.

Attenzione poi ai primi quindici minuti: Roma e Torino sono le squadre che più vanno in gol in questo lasso di tempo.

