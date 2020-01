Probabili formazioni Roma-Juventus e Diretta TV 12-01-2020

Le probabili formazioni della partita tra Roma e Juventus, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. I bianconeri non vogliono fermarsi dopo il poker rifilato al Cagliari, ma i giallorossi vorranno riscattare il tonfo con il Torino. Fonseca dovrà fare i conti con tante assenze, mentre Sarri ha recuperato Higuain che non aveva subito un leggero affaticamento.

Domani alle ore 20:45 la Juventus sarà di scena all’Olimpico per affrontare la Roma nella partita che vale la diciannovesima ed ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Dopo i quattro gol rifilati al Cagliari, i bianconeri vogliono continuare a correre, ma davanti si ritroveranno dei giallorossi feriti.

La Roma è crollata 2-0 in casa contro il Torino nell’ultimo turno di campionato e vorrà riscattarsi subito. La Juventus scenderà in campo sapendo già il risultato dell’Inter che sarà impegnata stasera contro l’Atalanta.

Qualunque sia il risultato della partita della squadra di Conte, i bianconeri sono chiamati ad ottenere obbligatoriamente i tre punti. Vincere a Roma, però, non sarà per niente semplice.

Le ultime dai ritiri:

Per la partita di domani, Fonseca dovrà fare i conti con tante assenze tra le quali quelle di Mkhitaryan, Kluivert, Zappacosta, Spinazzola, Santon e Pastore. L’unica nota positiva per il tecnico portoghese è il rientro di Zaniolo che ha recuperato dal trauma contusivo alla coscia destra. In difesa, al posto di Santon a destra sarà confermato Florenzi, mentre a sinistra agirà Kolarov con Mancini e Smalling che saranno i centrali. A centrocampo scelte obbligate con Diawara e Veretout in mediana e Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko che sarà unica punta.

Non ha problemi, invece, Maurizio Sarri che ad esclusione di Khedira ha tutti i giocatori integri. L’unico assente sarà Bentancur che sconterà la seconda giornata di squalifica dopo il rosso rimediato in Supercoppa. Per questa trasferta, il tecnico toscano ha recuperato Higuain che in settimana ha fatto i conti con un affaticamento muscolare. Il nove bianconero, però, dovrebbe comunque partire dalla panchina lasciando spazio al duo Dybala-Ronaldo, mentre sarà ancora Ramsey ad occupare il ruolo dietro le due punte. A centrocampi favorito ancora Rabiot su Emre Can, mentre in difesa Demiral si avvia verso l’ennesima gara da titolare a discapito di De Ligt.

Probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Come vedere Roma-Juventus in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Roma-Juventus, valevole per la 19° giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Roma-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Roma-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Roma-Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Roma-Juventus:

Per la Juventus ottenere tre punti a Roma contro la Roma non è mai semplice. I precedenti, infatti, sorridono ai giallorossi che hanno ottenuto 35 successi nelle 94 gare disputate all’Olimpico, mentre sono state 27 le affermazioni bianconere

Inoltre, negli ultimi 5 anni la Juventus ha ottenuto una sola vittoria in sei confronti contro la Roma e la vittoria è datata 11 Maggio 2014 (0-1, gol di Osvaldo). Poi sono arrivate tre sconfitte e due pareggi.

In casa, la Roma in campionato ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre in trasferta la Juventus ha collezionato 6 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta. La sfida si preannuncia equilibrata, ma la Roma dovrà stare attenta a non scoprirsi troppo, visti i tanti gol concessi all’Olimpico (13 in 8 partite)

©RIPRODUZIONE RISERVATA