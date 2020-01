Probabili formazioni Parma-Lecce e Diretta Tv 13-1-2020

Interessante sfida al Tardini per la 19° giornata di serie A tra emiliani e salentini, che nel turno dell’Epufania sono tornati a casa con zero punti in tasca. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: per D’Aversa ballottaggio in attacco tra Inglese e Cornelius, mentre Liverani ha Babacar in dubbio. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming.

Si concluderà con il match tra Parma e Lecce, lunedì alle 20.45, la 19° giornata di squadra. Entrambe le squadre puntano a conquistare i tre punti dopo essere state sconfitte nel turno precedente, rispettivamente da Atalanta e Udinese.

Ultime sulle formazioni di Parma-Udinese:

Il dubbio di formazione più importante per mister D’Aversa è rappresentato dall’attaccante, con Inglese favorito su Cornelius, che però si è allenato tutta la settimana con la squadra e quindi non è detto che alla fine non sia lui il termnale offensivo. Per il resto la formazione sarà impostata sul 4-3-3, con Gervinho e Kulusevski trequartisti a innescare la punta. A centrocampo ci saranno Kucka, Scozzarella ed Hernani, mentre Darmian, Dermaku, Iacoponi e Gagliolo formeranno la linea difensiva di fronte al portiere Sepe.

Stesso dilemma del collega per Fabio Liverani, che in questo mercato di gennaio ha visto la partenza di La Mantia, mentre Lapadula è infortunato, quindi in attacco, con ogni probabilità, giocherà Babacar insieme con Falco e Mancosu sulla trequarti. In porta ci sarà, come di consueto, Gabriel e davanti a lui ci saranno capitan Lucioni e Rossettini, insieme agli esterni Donati e Calderoni. Il trio mediano, infine, sarà composto da Shakhov, Tachtsidis e Petriccione.

Probabili formazioni Parma-Lecce:

Parma(4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Inglese.

Lecce(4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Falco, Babacar.

Come vedere Parma-Lecce in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Parma e Lecce, posticipo della 19° giornata di serie A, che si giocherà lunedì sera alle ore 20.45 allo stadio Tardini di Parma, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Sarà visibile anche in streaming attraverso l’App Sky Go.

Precedenti e statistiche Parma-Lecce:

Il bilancio delle sfide giocate al Tardini tra Parma e Lecce in serie A vedono in vantaggio gli emiliani con 6 vittorie conseguite contro l’unica dei salentini e 9 pareggi. L’ultimo incrocio tra le due squadre avvenne nella stagione 2011/2012 e finì 3-3.

