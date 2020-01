Probabili formazioni Napoli-Inter e Diretta Tv 06-01-2020

Probabili formazioni Napoli-Inter: i partenopei di Gennaro Gattuso ospitano, domani sera al San Paolo, l’Inter di Antonio Conte nel posticipo della 18° giornata di campionato.

La 18° giornata di campionato, la prima del 2020, inizia oggi con l’anticipo delle 12:30 che vedrà in campo il Brescia di Eugenio Corini contro la la Lazio di Simone Inzaghi.

Tuttavia il big match di giornata è chiaramente quello in programma al San Paolo di Napoli domani sera tra i partenopei di Gennaro Gattuso e l’Inter di Antonio Conte.

Gli azzurri proveranno ad aumentare la loro striscia di risultati utili consecutivi, mentre i milanesi del tecnico leccese cercheranno di ottenere l’intera posta in palio contro un avversario che, sebbene ottavo in classifica, non va certamente sottovalutato.

Le ultime sulle formazioni di Napoli ed Inter

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gattuso, vista l’emergenza nel reparto arretrato, dovrebbe schierare Di Lorenzo difensore centrale in coppia con Manolas, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Mario Rui a sinistra e Hysaj a destra. Centrocampo a pieno regime invece con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski che dovrebbero partire dall’inizio. In attacco il tridente formato da Insigne, Callejon e Milik. In porta ovviamente Meret.

Antonio Conte, dal canto suo, gioisce perché ritrova finalmente Sensi e Barella. Tuttavia solo l’ex Sassuolo dovrebbe partire dall’inizio, mentre per l’ex Cagliari si prospetta un utilizzo a partita in corso. Handanovic quindi in porta con, a fargli da scudo, Godin, De Vrij e Skriniar. Centrocampo a cinque con Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi e Biraghi. In attacco il duo delle meraviglie Lautaro Martinez – Lukaku.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Come vedere Napoli-Inter in tv e streaming

Napoli-Inter sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. La diretta streaming sarà invece disponibile su Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Inter

La radiocronaca esclusiva di Napoli-Inter è affidata a Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Inter: precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli ed Inter, nelle gare disputate al San Paolo, sorridono ai partenopei. Il Napoli infatti non perde in casa contro i nerazzurri dall’ottobre 1997: da lì 13 risultati utili consecutivi dei partenopei (9 vittorie e 4 pareggi).

I dati dicono inoltre che gli Azzurri, da 8 anni a questa parte, hanno sempre vinto la prima partita dell’anno, mentre l’Inter ha perso solo una delle ultime 13 gare esterne di Serie A. L’ultima debacle esterna dei milanesi risale infatti al 19 maggio scorso proprio contro il Napoli, al tempo allenato da Carlo Ancelotti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA