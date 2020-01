Probabili formazioni Napoli-Fiorentina e Diretta Tv 18-01-2020

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina 18-01-2020: i partenopei di Gennaro Gattuso ricevono al San Paolo la Fiorentina di Beppe Iachini. Fischio d’inizio fissato alle 20:45.

Dopo le belle vittorie in Coppa Italia rispettivamente contro Perugia e Atalanta, Napoli e Fiorentina si apprestano a sfidarsi domani sera in quello che sarà l’anticipo serale della 20° giornata di campionato in Serie A, la prima del girone di ritorno.

Gli azzurri proveranno a dare continuità, contro i viola del neo tecnico Beppe Iachini, al bel successo di martedì per ritrovare un’affermazione in campionato che, al San Paolo, manca ormai dal 19 ottobre scorso.

Tre sconfitte e una sola vittoria, fin qui, per Gennaro Gattuso da quando siede sulla panchina del club di Aurelio De Laurentis e domani arriva in Campania la Fiorentina, galvanizzata dalla bella vittoria contro la Spal nell’ultimo turno di campionato e dal fantastico successo di coppa contro la forte Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Fiorentina

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Hysaj. Centrocampo a tre con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Insigne e Milik.

La Fiorentina dovrebbe invece presentarsi con il suo consueto 3-5-2. Dragowski quindi porta con, a fargli da scudo, Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo spazio a Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli e Dalbert. In attacco il duo costituito da Chiesa e Cutrone.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Come vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (canale 209). Via streaming sarà invece possibile vedere il match sul sito dell’omonimo servizio a pagamento.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Fiorentina

La radiocronaca esclusiva di Napoli-Fiorentina è affidata a Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: precedenti e statistiche

La gara di andata, disputata al Franchi di Firenze, vide la vittoria partenopea per 3-4. Un successo che, sebbene fosse solo la prima giornata, lasciò intravedere un Napoli che sembrava poter competere per grandi obiettivi.

Il prosieguo del campionato si è rivelato invece poi pressoché fallimentare visto che i partenopei sono, attualmente, decimi in classifica e la zona calda (strano a dirlo in riferimento agli azzurri), non è più così lontana ormai.

Il Napoli, come detto, è reduce da 3 sconfitte in 4 partite, dì cui due consecutive e non vince al San Paolo dal 19 ottobre. La Fiorentina invece viene dall’importante successo di domenica scorsa contro la Spal.

I partenopei non perdono tre partite consecutive in Serie A dalla stagione 2011-2012. La Viola invece non vince due partite di fila da ottobre. Dati alla mano, possiamo quindi infine dire che il Napoli non raccoglieva 24 punti, dopo 19 partite giocate, dalla stagione 2007-2008, mentre la Fiorentina non otteneva 21 o meno punti dopo 19 giornate dalla stagione 2001-2002, campionato, quello, concluso poi al penultimo posto.

