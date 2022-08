Probabili Formazioni di Milan – Bologna: De Ketalaere parte titolare

Sabato sera alle ore 20:45 andrà in scena allo stadio G. Meazza di Milano il match tra i rossoneri del Milan e i Felsinei del Bologna.

Il Milan è reduce da un pareggio contro i Bergamaschi dell’Atalanta, maturato al 68’, grazie alla prodezza dell’algerino Ismael Bennacer, che con il suo sinistro ha imbucato la palla nell’angolino basso, a destra del portiere Musso.

D’altro canto anche il Bologna ha conquistato un solo punto nel match valevole per la 2° di Serie A, contro i gialloblu del Verona.

Entrambe le compagini cercheranno di vincere, con i Campioni D’Italia favoriti, anche per prestazioni mostrate nei match precedenti.

Probabile Formazione del Milan

Il Milan si schiererà in campo con il solito 4-2-3-1, dedito a trasformarsi in fase di possesso.

Favorito sull’attaccante croato Rebic il Bomber Giroud e su Messias l’esterno Saelemaekers, così come è probabile che parta dal 1’ il neo acquisto Belga Charles De Ketelaere, favorito su Brahim Diaz, dopo la prestazione poco convincente dello spagnolo contro l’Atalanta.

Probabile formazione del Bologna

Il Bologna scenderà in campo con un 3-4-1-2 e si rivedrà il difensore centrale Soumaoro, a formare la linea a tre insieme a Medel e De Silvestri. Schouten e Dominguez confermati, assieme a Kasius, mentre sulla sinistra c’è un ballottaggio per la maglia da titolare tra Lykogiannis e Cambiaso, con quest’ultimo che dovrebbe partire favorito.

Ad affiancare Arnautovic ci sarà uno tra Sansone e Musa Barrow, in seguito all’espulsione di Orsolini, rimediata nel match precedente contro il Verona.

Tra i pali non può mancare la certezza Skorupski.

Probabili Formazioni di Milan – Bologna:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano; Sansone, Arnautovic.

Precedenti e Statistiche di Milan – Bologna:

Il Bologna non ha mai vinto le ultime 18 gare giocate contro i rossoneri (12 vittorie dei Milan e 6 pareggi), inoltre il Milan ha perso una solo gara delle ultime 25 contro il Bologna.

La squadra di Sinisa Mihajlovic ha messo a segno 2 gol e ne ha subiti 3 nelle ultime 2 partite di campionato, mentre i diavoli rossoneri hanno messo a segno 5 reti e ne hanno subite 3.

Senza dubbio la squadra di Pioli parte favorita per la conquista dei 3 punti, ma avranno dinanzi un Bologna attento che concederà poco e creerà insidie alla difesa rossonera tramite l’attaccante austriaco Arnautovic.

Dove vedere Milan – Bologna in Diretta Tv e Streaming:

Milan – Bolgona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, oltre che in diretta TV su Sky, con ampio pre-partita disponibile.

La telecronaca su Dazn sarà curata da Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo, mentre su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Arbitra Gianluca Manganiello, Stadio Meazza, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.