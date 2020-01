Probabili formazioni Lecce-Udinese e Diretta TV 6-1-2020

Scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Udinese nel posticipo della 18° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Dell’Orco al posto di Calderoni per Liverani, mentre Gotti deve sciogliere il ballottaggio tra Pussetto e Lasagna in attacco. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mar di Lecce, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, andrà in scena lo scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Udinese valido per il posticipo pomeridiano della 18° giornata di Serie A.

I pugliesi arriveranno alla sfida da due sconfitte consecutive, che li hanno affondati al quartultimo posto con 15 punti, a solo tre lunghezze dei friulani, a quota 18 e con la vittoria di fine anno fondamentale per uscire da un periodo di crisi.

Ultime sulle formazioni di Lecce-Udinese:

Assenze importanti per Fabio Liverani, che dovrà fare a meno dello squalificato Calderoni, oltre ai soliti infortunati Majer e Gallo. In difesa sarà Dell’Orco a completare il quartetto con Lucioni, Rossettini e Rispoli a protezione di Gabriel, mentre in mediana torna Tachtsidis al fianco di Petriccione e Tabanelli, così da permettere la presenza dell’offensivo Mancosu sulla trequarti alle spalle di Falco e Babacar, favorito sul rientrante Lapadula in attacco.

Out il lungodegente Samir per Luca Gotti, che si affiderà a De Maio in difesa con Nuytinck e Troost-Ekong davanti a Musso a porta. Torna Sema sulla fascia sinistra e dalla parte destra il solito Stryger-Larsen. In mediana ci saranno Mandragora, De Paul e Fofana, mentre in attacco bisognerà sciogliere il ballottaggio tra Pussetto e Lasagna al fianco di Okaka.

Probabili formazioni Lecce-Udinese:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

Lecce-Udinese, 18° giornata di Serie A

Come vedere Lecce-Udinese in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Lecce Udinese, posticipo della 18° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lecce Udinese in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lecce-Udinese:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lecce-Udinese:

Sono solo 32 i precedenti totali tra Lecce e Udinese, con bilancio nettamente a favore dei friulani con 20 vittorie, 1 pareggio e 11 sconfitte, 58 gol fatti e 39 gol subiti, di cui 16 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte in 26 partite di Serie A.

Al Via del Mare i pugliesi conducono i giochi con 8 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte in 15 partite, di cui 7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte in 13 sfide di campionato.

