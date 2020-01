Probabili formazioni Lecce-Inter Diretta TV 19-1-2020

Lecce – Inter è una partita valida per la 20°giornata di campionato di Serie A. La partita si giocherà domenica 19 gennaio alle ore 15 allo Stadio Via del Mare di Lecce. Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva da SKY sui canali SKY Sport Serie A (Canale 202) e Sky Sport (Canale 251).

Dopo la facile qualificazione in Coppa Italia contro il Cagliari a seguito del pari interno in campionato contro l‘Atalanta, l’Inter inizia il girone di ritorno con la trasferta al Via del Mare contro il Lecce, bisognoso di punti salvezza. All’andata finì 4-0 per i nerazzurri.

Antonio Conte ritrova dalla squalifica i titolarissimi Skriniar e Barella ma non mancano comunque defezioni in casa Inter: ancora indisponibile per infortunio D’Ambrosio, l’Inter non potrà contare su alcuni giocatori al centro di vicende di mercato. Politano non è stato convocato dopo il suo mancato approdo alla Roma, così come Vecino, Dimarco e Lazaro tutti in procinto di lasciare il nerazzurro. Il nuovo acquisto Young verrà inserito in squadra a partire dalla prossima partita.

Liverani deve valutare le condizioni di Calderoni, Mayer, Shakhov e Farias non al meglio. Pronti come sostituti Dell’Orco in difesa, Deiola in mezzo e Falco sulla trequarti. Ballottaggio in attacco tra Babacar e Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-1-2): GABRIEL, DELL’ORCO, ROSSETTINI, LUCIONI, DONATI, DEIOLA, TACHSIDIS, PETRICCIONE, MANCOSU, BABACAR, FALCO

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, BASTONI, BIRAGHI, BARELLA, BROZOVIC, SENSI, CANDREVA, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

Come vedere Lecce-Inter in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Lecce Inter, gara domenicale della 20° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv sui Canale SKY Sport Serie A (Canale 202) e sKY sPORT (Canale 251). Disponibili per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio che hanno attivato il servizio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lecce Inter in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

La partita Lecce Inter sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sui canali Sky Sport per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q e sui canali Premium Sport per gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lecce Inter in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lecce-Inter:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lecce-Inter:

Sono 33 i precedenti totali tra Lecce e Inter, con bilancio nettamente a favore dei nerazzurri con 25 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, di cui 24 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 31 partite di Serie A.

Nei 16 incroci al Via del Mare i nerazzurri conducono i giochi con 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, di cui 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 15 partite di campionato.

