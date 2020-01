Probabili formazioni Lazio-Sampdoria e Diretta Tv 18-01-2020

Probabili formazioni Lazio-Sampdoria 18-01-2020. Domani alle 15:00, i biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono, all’Olimpico, i blucerchiati di Claudio Ranieri.

Sfida interessante, quella che aprirà la 20° giornata di campionato in Serie A (la prima del girone di ritorno), alle 15:00 di domani: Lazio e Sampdoria si affrontano infatti per cercare di conquistare l’intera posta in palio, che per i biancocelesti significherebbe portarsi a -1 dal secondo posto dell’Inter, mentre per i doriani significherebbe allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, distante ora, 5 punti.

Chi la spunterà alla fine ancora non lo sappiamo, ma Lazio-Sampdoria è sicuramente un match che regalerà spettacolo. Per Claudio Ranieri si tratta di una sorta di derby visto il suo passato sulla panchina della Roma, quindi un motivo in più per provare a fare bene.

Ultime sulle formazioni di Lazio e Sampdoria

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare la sua Lazio con il classico 3-5-2. Strakosha quindi in porta con, davanti a lui, Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Centrocampo a cinque con Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Jony. In attacco il duo formato da Immobile e Caicedo.

La Sampdoria di Claudio Ranieri dovrebbe invece presentarsi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Audero in porta con, a fargli da schermo, Bereszynski, Colley, Chabot e Murru. A centrocampo spazio a Thorsby, Vieira, Ekdal e Linetty. Davanti la coppia costituita da Quagliarella e Gabbiadini.

Probabili formazioni Lazio-Sampdoria

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Come vedere Lazio-Sampdoria in tv e streaming

Lazio-Sampdoria sarà visibile, esclusivamente via satellite, su Sky ai canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. La diretta streaming del match sarà invece visibile mediante Sky Go o Now TV.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Sampdoria

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Sampdoria sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Lazio-Sampdoria: precedenti e statistiche

La Lazio, com’è ormai noto. è reduce da 10 vittorie consecutive e punta chiaramente ad aumentare tale score per diventare la quinta squadra, dopo Inter, Juventus, Napoli e Roma, capace di realizzare una striscia di vittorie consecutive in Serie A superiore a 10.

Per realizzare tale record bisognerà però prima battere l’ottima Sampdoria di Claudio Ranieri che da quando il tecnico romano ha preso il comando, ha ottenuto eccellenti risultati che l’hanno tirata fuori dalla zona retrocessione. La schiacciante vittoria per 5-1 ottenuta contro il Brescia la settimana scorsa è infatti un biglietto da visita di tutto rispetto con il quale i blucerchiati si presentano al cospetto della terza forza del campionato.

Tuttavia, bisogna anche dire che la Samp non vince all’Olimpico, contro la Lazio, dal lontano 2005: in quell’occasione la sfida terminò 1-2 grazie alle reti di Kutuzov e Flachi. Per i biancocelesti andò invece a segno Tommaso Rocchi.

Infine, dato curioso è il fatto che Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha segnato, fin qui, più gol (20) di tutta la Sampdoria messa assieme (19).

