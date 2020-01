Probabili formazioni Lazio-Napoli e Diretta Tv 11-01-2020

Probabili formazioni Lazio-Napoli 11-01-2020: i biancocelesti di Simone Inzaghi, terzi in classifica, ospitano il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce dalla sconfitta di lunedì sera contro l’Inter di Antonio Conte.

La 19° giornata di campionato, l’ultima del girone di andata, inizierà domani alle 15:00 con Cagliari-Milan e terminerà lunedì sera con il match del Tardini tra Parma e Lecce.

Una giornata che vedrà in campo, tra le altre, Juventus-Roma (domenica alle 20.45) e per l’appunto Lazio-Napoli domani alle 18:00. Partita sentitissima, quella dell’Olimpico, dove sia i biancocelesti che i partenopei, non vorranno commettere passi falsi che possano minare il prosieguo del campionato.

I laziali sono terzi in classifica, a 6 punti di distanza da Inter e Juventus, ma con una partita da recuperare, gli azzurri invece sono sempre ottavi e con 11 punti di distacco dalla zona Champions.Ad entrambe serve quindi necessariamente una vittoria.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi dovrebbe schierare la sua Lazio con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Centrocampo a cinque con Lazzari, Luis Alberto. Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. In attacco il duo formato da Immobile e Caicedo.

Gennaro Gattuso dovrebbe invece schierare il suo Napoli con il 4-3-3. Meret quindi in porta con, davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. Davanti il trio formato da Milik, Callejon e Insigne.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Come vedere in tv e streaming Lazio-Napoli

Lazio-Napoli sarà trasmessa, in esclusiva tv, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming, il match sarà invece visibile su Sky Go e su Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Napoli

La radiocronaca di Lazio-Napoli è affidata a Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Lazio-Napoli: precedenti e statistiche

Lazio-Napoli di domani sarà la seconda partita della 19° giornata di questa Serie A 2019-2020. I padroni di casa, guidati da Simone Inzaghi, sono attualmente terzi in classifica con 39 punti, +15 sui partenopei che invece sono fermi all’8° posto a quota 24.

Nei 63 incontri, disputati fin qui in Serie A, i capitolini comandano con 26 vittorie a dispetto delle 18 affermazioni dei campani. 19 invece i pareggi.

Tuttavia, la Lazio non batte il Napoli, all’Olimpico, dal 7 aprile 2012. Sulla panchina dei biancocelesti, al tempo, sedeva Edy Reja che vide i suoi trionfare per 3-1 grazie alle reti di Candreva, Mauri e Ledesma. Da quel momento in poi 6 affermazioni consecutive dei campani.

