Probabili formazioni Juventus-Parma e Diretta TV 19-01-2020

Le probabili formazioni della partita tra Juventus e Parma, valevole per ventesima giornata di Serie A. I bianconeri vengono dalla vittoria esterna a Roma, mentre i ducali hanno battuto in casa di Lecce e tenteranno un nuovo colpo in trasferta. Sarri ritrova Cristiano Ronaldo, out in Coppa Italia, mentre D’Aversa dovrà fare a meno di Gervinho.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Parma nella partita valida per la ventesima giornata di Serie A e che apre il girone di ritorno. I bianconeri in campionato hanno vinto 2-1 contro la Roma ed hanno passato agevolmente gli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese (4-0), cosa che non è riuscito a fare il Parma.

La squadra ducale è stata sconfitta proprio dalla Roma per 2-0, ma in campionato viene dal successo contro il Lecce. Il Parma fuori casa ha ottenuto risultati importanti e vorrà fare uno scherzetto alla Juventus, fresca campione d’Inverno.

I bianconeri non hanno alcuna intenzione di perdere il primato in solitaria conquistato solo la settimana scorsa e cercheranno di infilare la quarta vittoria consecutiva di questo 2020.

Le ultime dai ritiri

Dopo la Coppa Italia, Sarri tornerà a schierare i titolarissimi in campionato. Tra questi ci sarà anche Cristiano Ronaldo che ha saltato la sfida contro l’Udinese a causa della sinusite. In porta tornerà Szczesny, mentre in difesa Bonucci riprenderà il suo posto al fianco di De Ligt, con l’olandese favorito su Rugani dopo il grave infortunio accorso a Demiral. A centrocampo si rivedranno Pjanic e Matuidi, mentre in attacco sarà Dybala a partire dall’inizio al fianco del fuoriclasse portoghese, con Higuain in panchina.

Per il big match contro la Juventus, D’Aversa non potrà contare su Gervinho che fu importantissimo per il 3-3 conquistato lo scorso anno dai ducali. L’ivoriano è ancora alle prese con i problemi ai flessori e gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Oltre a Gervinho, saranno assenti anche Grassi, Sprocati e Karamoh che hanno svolto allenamento differenziato. Sarà, invece, titolare Dejan Kulusevski, acquisto per 35 milioni di euro proprio dalla Juventus in questa sessione di mercato. Pronta una maglia da titolare anche per Cornelius, favorito su Inglese.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. All. Roberto D’Aversa

Come vedere Juventus-Parma in Diretta TV e Streaming Live

La partita Juventus-Parma, valevole per la 20° giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Parma in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Parma utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Parma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Parma

I precedenti tra Juventus e Parma in casa degli attuali campioni d’Italia pendono nettamente a favore di questi ultimi che hanno trionfato in 22 delle ultime 32 sfide giocate. Sono solo tre, invece, le affermazioni della squadra crociata che, però, lo scorso anno riuscì a strappare un punticino rimontando da 3-1 a 3-3.

Ad esclusione del pareggio contro il Sassuolo, la Juventus in casa ha vinto tutte le sue partite ed anche stavolta è la chiara favorita. I bianconeri, però, non dovranno sottovalutare il Parma che fuori casa ha ottenuto risultati importanti, battendo il Napoli e pareggiando contro Inter e Fiorentina.

In casa, la Juventus ha segnato 22 reti, mentre il Parma ha subito 15 gol in trasferta, 5 solo dall’Atalanta. Ciò rende i ducali una delle migliori difese in trasferta ed i bianconeri dovranno essere cinici sotto porta, sfruttando la minima occasione per evitare che la partita possa complicarsi con il passare dei minuti

