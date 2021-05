PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER 37 GIORNATA 18:00

L’inter dopo aver ormai festeggiato lo scudetto nono si è adagiata, anzi è riuscita a far punte anche contro la Roma e la sfida che l’aspetta in questa giornata non è da meno, la Juventus cercherà in tutti i modi di far punti per non ritrovarsi fuori dalla champions.

COME ARRIVA LA JUVENTUS

La Juventus si gioca la Champions e Pirlo ritrova Szczesny, Danilo e Alex Sandro sulle linee esterne difensiva e al cento De Ligt e Chiellini. Cuadrado e Bentancur a centrocampo con Rabiot e Chiesa, con il possibile ingresso di Kulusevski. In attacco Ronaldo con Dybala.

COME ARRIVA L’INTER

Antonio Conte e l’inter puntano a vincere contro la Juventus da campioni di Italia, per raggiungere l’obiettivo scendera in campo la formazione titolare. Handanovic in porta, De Vrij e Bastoni in difesa, Hakimi ed Eriksen in mezzo al campo. Lu-La alla ricerca del goal.

La Juve affronta l'Inter all'Allianz Stadium, nel match valido per la 37esima giornata di campionato. Bianconeri obbligati a vincereper mantenere vive le speranze di un posto in Champions League.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

