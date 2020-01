Probabili formazioni Juventus-Cagliari e Diretta TV 06-01-2020

Le probabili formazioni della partita tra Juventus e Cagliari, valevole per la 18° giornata di Serie A. I bianconeri vogliono vincere per mettere pressione sull’Inter, i rossoblu vogliono continuare a sognare l’Europa. Dubbio Rabiot-Emre Can a centrocampo per Sarri, Maran ritrova Olsen in porta dopo la lunga squalifica. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live.

La Juventus ha chiuso il 2019 con una sconfitta bruciante in Supercoppa contro la Lazio e cercherà di iniziare il 2020 in tutt’altro modo. A Torino, però, arriva un Cagliari che vuole continuare a lottare per un posto nella prossima Europa League.

I bianconeri sono a pari punti con l’Inter al primo posto in classifica e vogliono ottenere i tre punti per mettere pressione ai nerazzurri che saranno di scena al San Paolo contro il Napoli. La Juventus sa di avere l’occasione giusta per poter allungare in classifica e non dovrà commettere errori.

Il Cagliari arriva a questa partita dopo due sconfitte di fila entrambe per 2-1 contro Lazio ed Udinese. I rossoblu sono consci delle difficoltà del match dell’Allianz Stadium, ma non faranno barricate. I sardi scenderanno in campo per ottenere un risultato positivo e ripartire con il morale alto in questo 2020.

Le ultime dai ritiri:

Per la prima partita del 2020, Sarri potrà contare su quasi tutta la rosa, con l’infortunato Khedira e lo squalificato Bentancur unici assenti. In difesa si rivedrà finalmente De Ligt al fianco di Bonucci dopo che l’olandese aveva saltato le ultime partite del 2019, mentre a centrocampo il dubbio è tra Rabiot ed Emre Can. Al momento il francese è in vantaggio sul tedesco, ma solo domani dopo l’ultima rifinitura Sarri scioglierà i suoi dubbi. In avanti probabile tridente composto da Higuain e Cristiano Ronaldo davanti e Dybala alle loro spalle.

Maran può sorridere in questo inizio di 2020 dato che tra i pali potrà nuovamente fare affidamento su Olsen, squalificato nelle ultime quattro partite dopo i fatti di Cagliari-Lecce. Nel reparto difensivo mancherà Pisacane con uno tra Walukiewicz e Cacciatore pronto a posizionarsi al fianco di Klavan. Per il resto, ci sono pochi per l’ex tecnico di Chievo e Catania che davanti si affiderà ai suoi uomini migliori con Simeone unica punta e con Joao Pedro e Nainggolan alle spalle dell’argentino.

Probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Higuain. All. Maurizio Sarri

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Rolando Maran.

Come vedere Juventus-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Juventus-Cagliari, valevole per la 18° giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Cagliari in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Cagliari utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Cagliari:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Juventus-Cagliari:

I precedenti tra Juventus e Cagliari in casa dei bianconeri pendono in maniera netta dalla parte dei campioni d’Italia. In 41 confronti, la Juventus è uscita vincitrice in ben 23 partite, mentre sono stati 15 i pareggi e tre le affermazioni del Cagliari.

In casa, in questa stagione, tra campionato e Champions League la Juventus ha vinto quasi tutte le partite, con 10 successi su 11 partite. Solo il Sassuolo è riuscito nell’impresa di fermare i bianconeri allo Stadium, vero e proprio fortino quest’anno.

Anche il Cagliari, però, si comporta bene fuori casa. I sardi hanno affrontato 8 trasferte quest’anno ed hanno perso solamente una volta contro l’Udinese. Per il resto sono arrivate 3 vittorie e 4 pareggi.

