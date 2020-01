Probabili formazioni Inter-Atalanta e Diretta TV 11-1-2020

Inter – Atalanta è una partita valida per la 19° giornata di campionato di Serie A. La partita si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN e sarà disponibile anche per gli abbonati SKY.

Ultima giornata del girone d’andata con l’Inter che chiude in casa la prima metà di campionato ospitando a San Siro l’Atalanta, reduce da due 5-0 consecutivi inflitti a Milan e Parma. Dopo la vittoria a Napoli, i nerazzurri sono attesi da un altro avversario ostico e in grande stato di forma. Skriniar e Barella sono squalificati, D’Ambrosio ancora infortunato ed è nelle ultime ore uno stop muscolare per Vecino, di cui è in dubbio la convocazione. Scelte quasi obbligate per Conte, soprattutto a centrocampo.

Nessun problema di formazione invece per Gasperini che ha tutti disponibili ed arruolabili. Muriel, Zapata e Malinovskyi potrebbero partite dalla panchina, con Pasalic e Gomez titolari a supporto di Ilicic. Gosens favorito su Hateboer a destra.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, GODIN, DE VRIJ, BASTONI, BIRAGHI, SENSI, GAGLIARDINI, BROZOVIC, CANDREVA, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

ATALANTA (3-4-2-1): GOLLINI, TOLOI, PALOMINO, DJIMSITI, CASTAGNE, DE ROON, FREULER, GOSENS, PASALIC, GOMEZ, ILICIC

Come vedere Inter-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter Atalanta, posticipo del sabato della 19° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1 HD Canale 209 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio che hanno attivato il servizio DAZN sul satellite.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Atalanta in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

La partita Inter Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sui canali Sky Sport per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q e sui canali Premium Sport per gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Atalanta in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito ufficiale di Dazn, semplicemente collegandosi alla home page.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Atalanta:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

©RIPRODUZIONE RISERVATA